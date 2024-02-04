«Арсенал» сократил отставание от «Ливерпуля» до 2 очков. «Сити» уступает «красным» 5 баллов при 2 играх в запасе

Теги Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» приблизился к «Ливерпулю» по итогам 23-го тура АПЛ.

Команда Микеля Артеты обыграла «красных» со счетом 3:1. Теперь «канониры» отстают от лидера чемпионата лишь на два очка – 49 против 51.

На третьей строчке на данный момент идет «Манчестер Сити». У «горожан» на 5 баллов меньше, чем у «Ливерпуля», но есть две игры в запасе. В понедельник «Сити» играет с «Брентфордом» на выезде.

Замыкает четверку «Астон Вилла» с 46 очками после 23 матчей.

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40 комментариев
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Как то встретились Арсенал и Ливерпуль, но выиграл МС:)
+113
-7
+106
Сити, Арсенал и Ливерпуль, разыгрывающие на троих титул АПЛ- кошмарный сон Сэра Алекса.
+67
0
+67
Ответ Melissa Parker
Комментарий скрыт
Ну да. А создавать моменты судья за Ливерпуль будет?)
xG Арсенала 3.7 - xG Ливерпуля 0.5))))
+40
-1
+39
Сити буднично заберет трофей.
+35
-6
+29
Алиссон + ВВД = ❤️❤️
+22
-3
+19
Ответ Сослан Бедоев
Комментарий скрыт
Ну играя на Энфилде и вести 2 -0 в дебюте, а по итогу быть разгромленными 2-5 достаточно позорно, не?
+13
0
+13
Боюсь, что такие обидные поражения для нашего Ливерпуля в следующем сезоне без нашего Юргена станут обыденностью, увы.
+14
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Сити выйдет на полную мощность к марту и сюрпризов в АПЛ не будет
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скорее всего Сити с комфортным отрывом выиграет
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Вилла автоматически вернулась в чемпионскую гонку.
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Ответ Сослан Бедоев
Комментарий скрыт
2:5 на Энфилде.
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0
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Жаркая будет концовка сезона. Сезон уже очень интересный, Ливерпуль Арсенал, Сити, и Вилла! играют очень хорошо, претендуют на победу. Клопп напоследок пытается выжать максимум, но Арсенал тоже созрел до чего-то большего, Сити пытаются забрать свое, Вилла ждет осечки каждого из лидеров и если что готова занять вакантное место
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Ответ Melissa Parker
Комментарий скрыт
Ну все понятно с тобой) Гуляй)
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0
+6
Сити лидер получается по потерянным
+6
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Ответ Сослан Бедоев
Комментарий скрыт
Хватит нести чушь. Над Ливерпулем Реал хозяйничает и что?
+10
-6
+4
Ответ morphvirg
2:5 на Энфилде.
7-2 от Астон Виллы 🤭🤭🤭
+3
0
+3
Ответ v.belorussky
Боюсь, что такие обидные поражения для нашего Ливерпуля в следующем сезоне без нашего Юргена станут обыденностью, увы.
да похоже на истину..
+3
0
+3
Ждём очередную статью на спортс про суперкомпухтер, который изменил шансы команд топ-3 на чемпионство.
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Ответ Arthas Northman
Комментарий скрыт
Там и Алисон был виноват лол
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Пошла вода в хату))
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Ответ Den-is
Ну все понятно с тобой) Гуляй)
Любит чел набрасывать)
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Один раз в году проиграть можно ничего страшного, ждём теперь выход Салаха, Собослаи, Эндо и Брэдли
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0
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Астон Вилла чемпик!
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Ответ Любезный Коссутий
притоплю за чемпионство красных. давай, Артета, жми!
А если Арс станет чемпионом на Олд Траффорде, в предпоследнем туре?😂
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Ответ mr kovalsky
Там и Алисон был виноват лол
чем?
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Ответ Arthas Northman
чем?
Куда он полез? И да, лучшему вратарю мира очелло бы еще зашить
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В общем, опять без интриги в АПЛ
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Ответ Den-is
Ну все понятно с тобой) Гуляй)
Это местный слабоумный, не обращай внимания :)
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Мне нравится такая плотная гонка из трёх претендентов! Надеюсь так до самого конца и будут плотно все идти и решать в самом конце судьбу чемпионата на нервах и на волоске 🙌
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Ответ Oleg Olegov
Сити, Арсенал и Ливерпуль, разыгрывающие на троих титул АПЛ- кошмарный сон Сэра Алекса.
САФ свое уже навыигрывал, так что ему то чего перживать?
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