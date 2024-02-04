«Арсенал» сократил отставание от «Ливерпуля» до 2 очков. «Сити» уступает «красным» 5 баллов при 2 играх в запасе
«Арсенал» приблизился к «Ливерпулю» по итогам 23-го тура АПЛ.
Команда Микеля Артеты обыграла «красных» со счетом 3:1. Теперь «канониры» отстают от лидера чемпионата лишь на два очка – 49 против 51.
На третьей строчке на данный момент идет «Манчестер Сити». У «горожан» на 5 баллов меньше, чем у «Ливерпуля», но есть две игры в запасе. В понедельник «Сити» играет с «Брентфордом» на выезде.
Замыкает четверку «Астон Вилла» с 46 очками после 23 матчей.
xG Арсенала 3.7 - xG Ливерпуля 0.5))))