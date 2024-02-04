Алиссон не попал по мячу, выйдя за пределы штрафной «Ливерпуля». Мартинелли забил в пустые ворота
Ошибка Алиссона привела к голу в ворота «Ливерпуля».
На 67-й минуте матча АПЛ против «Арсенала» голкипер выбежал за пределы штрафной площади и попытался подальше выбить мяч, за который боролись Вирджил ван Дейк и Габриэл Мартинелли, но не попал по нему.
Вингер «канониров», оставшись перед пустыми воротами, вывел свою команду вперед – 2:1.
Фото: скриншоты трансляции
В первом тайме «Ливерпуль» сам забил в результате автогола защитника «Арсенала» Габриэла Магальяэса.
«Арсенал» – «Ливерпуль». 2:1 – Мартинелли забил! Онлайн-трансляция
Реальность: сравнивание счета при помощи дохлого автогола, лютый привоз Алиссона, абсолютная импотенция в атаке
Мамка поругала?
плечом в спину двинул, только толку?
Ван Дейк всё ещё мяч контролировал, если бы не Алиссон, как минимум в аут запустил бы и делов
3-й гол тоже с рикошета от ноги ВВД.