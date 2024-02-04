Алиссон не попал по мячу, выйдя за пределы штрафной «Ливерпуля». Мартинелли забил в пустые ворота

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Вирджил ван Дейк Алиссон Габриэл Магальяэс Габриэл Мартинелли Футбол

Ошибка Алиссона привела к голу в ворота «Ливерпуля».

На 67-й минуте матча АПЛ против «Арсенала» голкипер выбежал за пределы штрафной площади и попытался подальше выбить мяч, за который боролись Вирджил ван Дейк и Габриэл Мартинелли, но не попал по нему.

Вингер «канониров», оставшись перед пустыми воротами, вывел свою команду вперед – 2:1.

Фото: скриншоты трансляции

В первом тайме «Ливерпуль» сам забил в результате автогола защитника «Арсенала» Габриэла Магальяэса.

«Арсенал» – «Ливерпуль». 2:1 – Мартинелли забил! Онлайн-трансляция

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61 комментарий
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Два гола в матче, которые должны будут претендовать на премию Пушкаша
+88
-5
+83
Ответ Roman
Два гола в матче, которые должны будут претендовать на премию Пушкаша
на премию Дарвина
+84
-4
+80
Только сегодня видел рейтинг где он самый лучший вратарь в мире😁
+73
-23
+50
Ответ gPk
Ван Дейк как всегда в роли манекена выставил. Его Мартинелли как ребёнка корпусом оттер, а тот даже не пытался ничего сделать. Если бы тоже сыграл корпусом, то никакого гола и не было бы
Зато его целый год когда-то не обыгрывали!!!1!1!
+45
-9
+36
Ван Дейк как всегда в роли манекена выставил. Его Мартинелли как ребёнка корпусом оттер, а тот даже не пытался ничего сделать. Если бы тоже сыграл корпусом, то никакого гола и не было бы
+45
-13
+32
Я ошибся! Я могу один раз ошибиться? (с)
+26
-1
+25
Ожидание: Ливер будет рвать и метать в каждом матче после заявления Клоппа

Реальность: сравнивание счета при помощи дохлого автогола, лютый привоз Алиссона, абсолютная импотенция в атаке
+18
-5
+13
по привозам 1-1 и оба комичные
+11
-2
+9
Ответ Андрей Андреевич
Комментарий скрыт
Ты чего такой агрессивный Андрюша?
Мамка поругала?
+10
-1
+9
Ответ CrumpLFC
Отрадно видеть, как не показавший ничего за матч Мартинелли радуется голову в пустые так, будто выиграл ЛЧ. Как и весь Арсенал.
а Ливерпуль много показал?
+7
-2
+5
Ответ CrumpLFC
Отрадно видеть, как не показавший ничего за матч Мартинелли радуется голову в пустые так, будто выиграл ЛЧ. Как и весь Арсенал.
ливерпуль, видимо, был лучше и заслужил победу, да?)
+7
-2
+5
Ответ gPk
Ван Дейк как всегда в роли манекена выставил. Его Мартинелли как ребёнка корпусом оттер, а тот даже не пытался ничего сделать. Если бы тоже сыграл корпусом, то никакого гола и не было бы
эм, куда его Мартинелли оттер?
плечом в спину двинул, только толку?
Ван Дейк всё ещё мяч контролировал, если бы не Алиссон, как минимум в аут запустил бы и делов
+7
-2
+5
Ответ Мадридито
Только сегодня видел рейтинг где он самый лучший вратарь в мире😁
Ага, он тоже походу видел
+5
0
+5
Надо отдать должное Ливерпулю. Если они сливают титул, то сливают крайне запоминающимся образом.
+4
0
+4
Ливерпулю надо присмотреться к перспективному киперу из Манчестера. Он бы ногами все выбил!)))
+3
0
+3
Ответ Николай Бойко
Я ошибся! Я могу один раз ошибиться? (с)
Уже не один :)
+6
-3
+3
Ответ gPk
Ван Дейк как всегда в роли манекена выставил. Его Мартинелли как ребёнка корпусом оттер, а тот даже не пытался ничего сделать. Если бы тоже сыграл корпусом, то никакого гола и не было бы
все было наоборот. Ван Дейк укрывал Мартинелли от мяча, рассчитывая на Алиссона
+2
0
+2
Ну не попал Алиссон по мячу все бывает что теперь ,Ливерпуль и без этого никакой был
+2
0
+2
Брэдли бы сожрал Мартинелли
+2
0
+2
Fair play
+2
0
+2
Ван Дейк помешал попасть по мячу Алисону. Видно было! Ошибка двух игроков.
+3
-1
+2
Ответ mj23.net
Надо отдать должное Ливерпулю. Если они сливают титул, то сливают крайне запоминающимся образом.
Сливать для них нормально 13-14, 18-19, 20-21 сливали же
+2
-1
+1
Вообще-то он выбил бы мяч, если бы не бедро Вирджила, преградившее путь к мячу (по нему Алиссон и попал). Вина обоих 50/50. Не повезло, что называется.
3-й гол тоже с рикошета от ноги ВВД.
+1
0
+1
Ответ Carver
Нуньеса. Он вполне заслуживает отдельной премии.
у него просто мозоли!!!111 мозоли пройдут и Дарвина прорвет, уже 3 сезона этого ждём но это вот вот произойдет!!
+2
-1
+1
Уберите пожалуйста этого дно Диаса а с поля. Ну как можно было его оставить? В первом тайме столько косяков, держит мяч когда напарник открывается, и столько не точный передач сделал Господи🤦‍♂️
+3
-2
+1
Ответ Мадридито
Только сегодня видел рейтинг где он самый лучший вратарь в мире😁
Ага, третий в очко пустил, лучший)
+3
-2
+1
Опа! Алиссон 20 копеек должен.
+1
-1
0
Ответ Jan Paskel
на премию Дарвина
Нуньеса. Он вполне заслуживает отдельной премии.
+11
-11
0
Алиссон чудит
+1
-1
0
Мдаа, Алиссон, конечно, сильно лажанулся...
+1
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0
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