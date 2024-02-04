Алиссон не попал по мячу, выйдя за пределы штрафной «Ливерпуля». Мартинелли забил в пустые ворота

Ошибка Алиссона привела к голу в ворота «Ливерпуля».

На 67-й минуте матча против «Арсенала» голкипер выбежал за пределы штрафной площади и попытался подальше выбить мяч, за который боролись ван Дейк и , но не попал по нему.

Вингер «канониров», оставшись перед пустыми воротами, вывел свою команду вперед – 2:1.

Фото: скриншоты трансляции

В первом тайме «Ливерпуль» сам забил в результате автогола защитника «Арсенала» .

«Арсенал» – «Ливерпуль». 2:1 – Мартинелли забил! Онлайн-трансляция