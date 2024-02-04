«Челси» – «Вулверхэмптон». 2:4 – Кунья сделал хет-трик, Дисаси забил в свои ворота. Онлайн-трансляция

«Челси» принимает «Вулверхэмптон» в 23-м туре АПЛ.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 19-й минуте забил хавбек хозяев . Уже на 22-й счет сравнял форвард гостей . На 43-й защитник «синих» Аксель Дисаси отправил мяч в свои ворота. Кунья на 63-й сделал дубль, а на 82-й стал автором хет-трика, реализовав пенальти. Тиаго Силва отыграл один мяч на 86-й.

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