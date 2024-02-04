«Челси» – «Вулверхэмптон». 2:4 – Кунья сделал хет-трик, Дисаси забил в свои ворота. Онлайн-трансляция

Теги Челси премьер-лига Англия Вулверхэмптон Аксель Дисаси Матеус Кунья Коул Палмер онлайны Футбол

«Челси» принимает «Вулверхэмптон» в 23-м туре АПЛ.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 19-й минуте забил хавбек хозяев Коул Палмер. Уже на 22-й счет сравнял форвард гостей Матеус Кунья. На 43-й защитник «синих» Аксель Дисаси отправил мяч в свои ворота. Кунья на 63-й сделал дубль, а на 82-й стал автором хет-трика, реализовав пенальти. Тиаго Силва отыграл один мяч на 86-й.

Челси – Вулверхэмптон 2:4 (второй тайм)
Дата проведения
4 февраля, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 19 Палмер, 1:1 – 22 Матеус Кунья, 1:2 – 43, автогол Дисаси, 1:3 – 63 Матеус Кунья, 1:4 – 82, пенальти Матеус Кунья, 2:4 – 86 Тиаго Силва.
ЧелсиПетрович, Гюсто (Гилкрист, 81), Тиаго Силва, Дисаси, Чилуэлл (Бадьяшиль, 81), Галлахер, Фернандес, Палмер, Кайседо (Джексон, 63), Стерлинг (Мудрик, 72), Нкунку (Чуквуэмека, 72).
ВулверхэмптонЖозе Са, Семеду, Доусон, Килмен, Гомеш, Аит-Нури (Буэно, 87), Сарабия (Дойл, 72), Лемина, Гомес, Нету (Белльгард, 72), Матеус Кунья.
Предупреждения:
Гюсто (31), Семеду (39), Нету (41), Кайседо (56), Чилуэлл (78).

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104 комментария
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Этот шлaк уже даже от графика Поттера по очкам отстает.Чего тут дальше ждать я не понимаю?
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Только полные дауны могли дать за Кайседо и Энцо 250 лямов за двоих,абсолютно бесхребетная команда,одень на это гуано футболки Лутона ничего не поменяется,один Чилвелл игрок уровня топ 4,Стерлинг бестолковый игрок,будь он топ Гвардиола его б не отдал.
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Лёгкий календарь кончился, и вернулся старый добрый Челси. Центр поля полностью провален. Не вывозят Энцо с Кайседо от прессинга высокого так, что хоть Касадеи ставь. Из-за этого и в защите куча проблем, и в атаке не получается мяч держать. Тренер Волков просто порвал Поча тем, что поставил высокий прессинг на 2 бездарей в лице Кайседо и Энцо. Хотя кто ещё не рвал Поча?
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Кайседо - просто мешок. но это в принципе уже давно ясно, сейчас не об этом

зачем Поч продолжает ставить Силву? летом его все равно выкинут, и ему придется строить оборону с нуля. и ладно бы еще дед тянул, так он каждый второй матч клоуна исполняет. вот и сегодня Кунья забил об него
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Ответ CFCheadhunter
Очень много ошибок в простых ситуациях: теряем мяч на ровном месте и привозим опасные атаки на свои ворота. Тихий ужас.
Так разгадка в том, что центр поля проваливается постоянно. Просто смешно смотреть на постоянные проблемы в центре от Кайседо и Энцо, зная, что они больше 200 миллионов стоили. Центр поля Челси - проходной двор, а эквадорец ещё и привозит раз за разом. Отсюда вся неуверенность и куча ошибок.
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Я не буду сильно критиковать спорт директоров за назначение Поча, я и сам считал, что он лучший кандидат.Но клубу нужно уметь во время признавать ошибки и перестать уже пинать хромую аргентинскую лошадь.

Даже не говорим про уровень игры, здесь все видно на поле.Но какие сильные стороны Поч продавал Челси на собеседование и через СМИ болельщикам? Рост молодых игроков - мимо, все еще хуже играют чем при Поттере, от Бадиашиля до Энцо.Авторитет для молодежи? Был бы я футболистом Челси, то меня бы воротило от этой унылой да к тому же истеричной рожи, хлеще чем от Поттера.Кому эта выгоревшая серость может былть авторитетом и лидером?
Физ подготовка? Так половина в вечно лазарете, а кто не болен, тот еле волочит ноги на поле и подыхает к 70 минуте.

Ничего из того, что 8-10 лет назад считалось силььной стороной Почеттино, сегодня вообще не работает.С таким же успехом Челси мог бы назначит Фабио Капелло или Трапатонни, у этих сбитых летчиков резюме в сто раз солидней хотя бы.
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если Поч эту игру не вытянет, я бы его убирал сразу после матча
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Я думаю это все, по крайней мере хочется надеется, что это последний матч дночетино.
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Челси Челси Челсиии !
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Аргентинская омежка тащит команду в пропасть
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Вот смотрю каждый матч Челси и вижу одну и ту же картину: медленные решения, плохие пасы, непонятный прессинг, проигрыш большинства единоборств, слабая реализация своих моментов…. Удивляюсь, как мы до сих пор не в шипе с такой игрой. Просто чудо какое-то от Пакета!
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Я буду удивлен, если и после очередной безвольной игры от Челси Почеттино продолжит свою работу.
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Когда на стадионе Кирилл Бельский, то Челси проигрывает 1-4. Думаю, проблема в этом.
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4 - 1 два матча подряд? Что надо ещё для отставки
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Ответ DemyanXXX
Хави нужно приглашать. У него идеи хотя бы есть.
Слезами газон намочить, чтобы соперники скользили и падали? Или какие еще идеи?
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Очередной убогий футбол от Поча. ему самому не тошно?
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😂 кого-то были сомнения, что Челси не отыграется? Конечно, нет, никакого характера что у игроков, что у тренера. Мне кажется, вполне достаточно оснований для увольнения Поча.
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Джексон за 5 минут на поле показал, почему его ненавидят болельщики Челси
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Очередной разгром. И по делу.
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Ответ Гол в девятину
Этот шлaк уже даже от графика Поттера по очкам отстает.Чего тут дальше ждать я не понимаю?
Абсолютно согласен. Команда просто опускается на дно. С Почем надо расставаться. Я бы рискнул пригласить ХАви. добротный тренер.
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Ответ DolJun
а кто еще сунется сейчас в челси? ну если объективно. и самое главное - кого хотелось бы видеть, если вынести за скобки импульсивное "кто угодно кроме поча"? да, в следующем сезоне челси с ним ловить уже нечего, но увольнять посреди сезона - это ж бред. ведь придет лэмпс и тогда опять будет борьба за выживание.
не думаю, что уговорить Флика будет нереальной задачей
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Эту команду спасет только Моуриньо!
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Ответ Гол в девятину
Аргентинская омежка тащит команду в пропасть
ты про Поча или про Энцо? просто они оба подходят под это определение
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Ответ CFCheadhunter
К сожалению, никого не уволят. Пиндосы-самодуры все оставят, как есть. Надеюсь, что они уже ищут потенциальных покупателей. Это будет единственно верным решением.
вот объясните зачем увольнять Поча? ну вот что бы что?? там очередь что ли из желающих, которые более-менее что то могли бы гарантировать? да вроде нет, там или люди которые уже проваливались типа Маура, Поттера или Конте или вообще непонятно кто. или уволить Поча просто что бы злость сорвать?
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Поч не тренер.
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Кайседо хуже мешка)
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Ответ onsigne
Силва может диктовать темп и точность передач у него запредельная, с мячом он не ошибается практически. Некому просто играть вместо деда.
этот клоун загнал Колвила на левый фланг, хотя он должен был играть в центре как раз вместо деда
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Ответ Акира_1
4 - 1 два матча подряд? Что надо ещё для отставки
адекватное руководство
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
Только полные дауны могли дать за Кайседо и Энцо 250 лямов за двоих,абсолютно бесхребетная команда,одень на это гуано футболки Лутона ничего не поменяется,один Чилвелл игрок уровня топ 4,Стерлинг бестолковый игрок,будь он топ Гвардиола его б не отдал.
Чилуэлл, Палмер, Нкунку и Гюсто. остальные и правда мусор
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К сожалению, никого не уволят. Пиндосы-самодуры все оставят, как есть. Надеюсь, что они уже ищут потенциальных покупателей. Это будет единственно верным решением.
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