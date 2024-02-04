«Челси» – «Вулверхэмптон». 2:4 – Кунья сделал хет-трик, Дисаси забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
«Челси» принимает «Вулверхэмптон» в 23-м туре АПЛ.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 19-й минуте забил хавбек хозяев Коул Палмер. Уже на 22-й счет сравнял форвард гостей Матеус Кунья. На 43-й защитник «синих» Аксель Дисаси отправил мяч в свои ворота. Кунья на 63-й сделал дубль, а на 82-й стал автором хет-трика, реализовав пенальти. Тиаго Силва отыграл один мяч на 86-й.
- Дата проведения
- 4 февраля, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
- Голы:
- 1:0 – 19 Палмер, 1:1 – 22 Матеус Кунья, 1:2 – 43, автогол Дисаси, 1:3 – 63 Матеус Кунья, 1:4 – 82, пенальти Матеус Кунья, 2:4 – 86 Тиаго Силва.
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Челси –
Петрович, Гюсто (Гилкрист, 81), Тиаго Силва, Дисаси, Чилуэлл (Бадьяшиль, 81), Галлахер, Фернандес, Палмер, Кайседо (Джексон, 63), Стерлинг (Мудрик, 72), Нкунку (Чуквуэмека, 72).
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Вулверхэмптон –
Жозе Са, Семеду, Доусон, Килмен, Гомеш, Аит-Нури (Буэно, 87), Сарабия (Дойл, 72), Лемина, Гомес, Нету (Белльгард, 72), Матеус Кунья.
зачем Поч продолжает ставить Силву? летом его все равно выкинут, и ему придется строить оборону с нуля. и ладно бы еще дед тянул, так он каждый второй матч клоуна исполняет. вот и сегодня Кунья забил об него
Даже не говорим про уровень игры, здесь все видно на поле.Но какие сильные стороны Поч продавал Челси на собеседование и через СМИ болельщикам? Рост молодых игроков - мимо, все еще хуже играют чем при Поттере, от Бадиашиля до Энцо.Авторитет для молодежи? Был бы я футболистом Челси, то меня бы воротило от этой унылой да к тому же истеричной рожи, хлеще чем от Поттера.Кому эта выгоревшая серость может былть авторитетом и лидером?
Физ подготовка? Так половина в вечно лазарете, а кто не болен, тот еле волочит ноги на поле и подыхает к 70 минуте.
Ничего из того, что 8-10 лет назад считалось силььной стороной Почеттино, сегодня вообще не работает.С таким же успехом Челси мог бы назначит Фабио Капелло или Трапатонни, у этих сбитых летчиков резюме в сто раз солидней хотя бы.