Единая лига ВТБ. «Енисей» победил «Зенит», ЦСКА против УНИКСа и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходят четыре матча.

В финальном игровом дне первого этапа красноярский «Енисей» победил санкт-петербургский «Зенит», во встрече лидеров чемпионата московский ЦСКА играет с казанским УНИКСом.

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 22-3, УНИКС – 19-6, – 19-7, Зенит – 17-8, Енисей – 15-10, Парма – 15-10, Самара – 13-12, Уралмаш – 12-13, – 11-15, Астана – 10-16, – 10-16, МБА – 8-17, Нижний Новгород – 7-19, Минск – 0-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.