Единая лига ВТБ. «Енисей» победил «Зенит», ЦСКА против УНИКСа и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходят четыре матча.
В финальном игровом дне первого этапа красноярский «Енисей» победил санкт-петербургский «Зенит», во встрече лидеров чемпионата московский ЦСКА играет с казанским УНИКСом.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 февраля, 13.00, «Арена-Север»
- Дата проведения
- 4 февраля, 14.00, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 4 февраля, 15.00, «ДИВС»
- Дата проведения
- 4 февраля, 16.00, «УДС Молот»
Положение команд: ЦСКА – 22-3, УНИКС – 19-6, Локомотив-Кубань – 19-7, Зенит – 17-8, Енисей – 15-10, Парма – 15-10, Самара – 13-12, Уралмаш – 12-13, Руна – 11-15, Астана – 10-16, Автодор – 10-16, МБА – 8-17, Нижний Новгород – 7-19, Минск – 0-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Спасибо за чемпионство, за финальную зарубу с ЦСКА, итоговую победу в гостях!
Но наверное, пора прощаться. Лучше будет для всех.