Единая лига ВТБ. «Енисей» победил «Зенит», ЦСКА против УНИКСа и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходят четыре матча.

В финальном игровом дне первого этапа красноярский «Енисей» победил санкт-петербургский «Зенит», во встрече лидеров чемпионата московский ЦСКА играет с казанским УНИКСом.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Енисей – Зенит 91:83 (23:18, 26:25, 17:15, 25:25)
Дата проведения
4 февраля, 13.00, «Арена-Север»
Онлайн матча

ЦСКА – УНИКС 73:83 (22:20, 20:14, 17:28, 14:21)
Дата проведения
4 февраля, 14.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

Уралмаш – МБА 27:32 (2 четверть)
Дата проведения
4 февраля, 15.00, «ДИВС»
Онлайн матча

Парма – Самара
Дата проведения
4 февраля, 16.00, «УДС Молот»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 22-3, УНИКС – 19-6, Локомотив-Кубань – 19-7, Зенит – 17-8, Енисей – 15-10, Парма – 15-10, Самара – 13-12, Уралмаш – 12-13, Руна – 11-15, Астана – 10-16, Автодор – 10-16, МБА – 8-17, Нижний Новгород – 7-19, Минск – 0-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

11 комментариев
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В Красноярске плей-оффская игра выдалась.,,Зенит" планомерно сокращал отставание в 10очеков.Казалось все,76:76,начинай все сначала,но пара 3х.очковых от ,,Енисея" выбила их из колеи .Знаковая победа сибиряков.
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Ответ Михаил Курилов
Хопкинс бьет Карасева в грудь. Сергей пытается выбить мяч и получает умышленный фол. Судьи слепые. Комментаторы немые ...
Карасев всегда был игроком, который не умеет соблюдать правила. Фол по делу получил
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Очередное позорище от Паскуаля. Такое впечатление, что он утратил контроль над управлением командой. Сезон уже перешел свой экватор, а Герасимов и Жбанов, в чьих способностях не приходится сомневаться, до сих пор не интегрированы в командную игру. Зубков просто мертвый. С его комплекцией утрата резкости ведет к стремительной деградации. Конечно, хотелось бы ошибиться, но ничего хорошего петербургским любителям баскетбола от этого сезона ждать не приходится. Надо заканчивать этот испанский эксперимент, и переходить на кубанскую модель развития клуба.
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Кулагин против ЦСКА,..обалдеть,пять трехочковых в четверти .
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только евро тренер может сделать такое-заменить игрока который в огне, забивает подряд 5 трешек(не простых статичных а тяжелых через руки), возвращает команду в игру. лицо кулагина было очень удивленное
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Димка, как-будто пощёчин настучал ...Андрюше с Серёжей :)))
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конеклоуны🤦🤡
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УНИКС с победой ! Интересную выдали игру и особенно был хорош Дима Кулагин, который своими трюльниками поражал кольцо.
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Ответ Aler58
Очередное позорище от Паскуаля. Такое впечатление, что он утратил контроль над управлением командой. Сезон уже перешел свой экватор, а Герасимов и Жбанов, в чьих способностях не приходится сомневаться, до сих пор не интегрированы в командную игру. Зубков просто мертвый. С его комплекцией утрата резкости ведет к стремительной деградации. Конечно, хотелось бы ошибиться, но ничего хорошего петербургским любителям баскетбола от этого сезона ждать не приходится. Надо заканчивать этот испанский эксперимент, и переходить на кубанскую модель развития клуба.
Мне тоже кажется, что это последний сезон Хави(Чави) в Зените.
Спасибо за чемпионство, за финальную зарубу с ЦСКА, итоговую победу в гостях!
Но наверное, пора прощаться. Лучше будет для всех.
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