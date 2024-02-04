«Реал» – «Атлетико». 1:0 – Браим открыл счет – он заменил Винисиуса в старте. Онлайн-трансляция
«Реал» принимает «Атлетико» в мадридском дерби в 23-м туре Ла Лиги.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Винисиус Жуниор получил травму на разминке, вместо него в старте играет Браим Диас.
Игру в прямом эфире показывает Окко.
«Мадрид» лидирует в таблице, «Атлетико» идет 4-м, отставая на 10 очков.
- Дата проведения
- 4 февраля, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Гол:
- 1:0 – 20 Браим Диас.
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Реал Мадрид –
Лунин, Карвахаль, Начо, Менди, Кроос, Вальверде, Камавинга, Беллингем, Васкес, Браим Диас, Родриго.
Как всегда желаю удачи «Мадриду»⚪️👑 и ТОЛЬКО ПОБЕДЫ, необходимо закрепляться на 1 месте и идти дальше вперёд, тем более у нас должок перед соседями за сентябрьское поражение! И конечно же без травм!🙏
¡Hala Madrid!
P.S. А уже поступают новости, что он примет участие в матче.
P.S.S. А уже снова написали про Хоселу, а потом уже пишут про Диаса. Что происходит?
Почти 5 на победу АТМ))
При такой сочетании в защите у Реала
К сожалению, с такой защитой будет крайне сложно. Надеюсь Анчи что-то придумал.
Скорее вопрос к итальянцам, тут и в субботу могли
Первый пошёл!
Hala Madrid!
Вообщем удачи всем нам,мадридисты и победы сегодня.