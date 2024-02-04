«Реал» – «Атлетико». 1:0 – Браим открыл счет – он заменил Винисиуса в старте. Онлайн-трансляция

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Хоселу Винисиус Жуниор онлайны Футбол

«Реал» принимает «Атлетико» в мадридском дерби в 23-м туре Ла Лиги.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Винисиус Жуниор получил травму на разминке, вместо него в старте играет Браим Диас.

Игру в прямом эфире показывает Окко.

«Мадрид» лидирует в таблице, «Атлетико» идет 4-м, отставая на 10 очков.

Реал Мадрид – Атлетико 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
4 февраля, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 20 Браим Диас.
Реал МадридЛунин, Карвахаль, Начо, Менди, Кроос, Вальверде, Камавинга, Беллингем, Васкес, Браим Диас, Родриго.
АтлетикоОблак, Савич, Эрмосо, Витцель, Льоренте, Рикельме, Коке, Сауль, Де Поль, Гризманн, Мората.

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36 комментариев
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Ну что, друзья, начинается тяжелейший отрезок в Ла Лиге: «Атлетико», «Жирона», «Райо», «Севилья», «Валенсия» и при всём при этом выезд в ЛЧ в Лейпциг. И это всё на фоне проблем с травмированными игроками…
Как всегда желаю удачи «Мадриду»⚪️👑 и ТОЛЬКО ПОБЕДЫ, необходимо закрепляться на 1 месте и идти дальше вперёд, тем более у нас должок перед соседями за сентябрьское поражение! И конечно же без травм!🙏
¡Hala Madrid!
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+8
Первый на ветке уже главный болела Реала)
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Странно почему Васкес не бил в дальний, а решил отдать в борьбу? Благо отскок был в пользу Мадрида. Диас молодец, самым расторопным оказался в штрафной.
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+4
Еще и Винисиус получил повреждение на разминке и вместо него выйдет Хоселу. Какое-то проклятие.

P.S. А уже поступают новости, что он примет участие в матче.

P.S.S. А уже снова написали про Хоселу, а потом уже пишут про Диаса. Что происходит?
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Расписание гениальное. Атлетико - Реал и Интер - Юве в одно время.
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Удачи главному клубу Испании против полосатых отскокеров)
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Реал забивает, фаны Барсы делают себастьяна с ветки. Класика.
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Ответ Krauvec Cool
Расписание гениальное. Атлетико - Реал и Интер - Юве в одно время.
Да это постоянно и не удивительно, в ла лиге и серии а много вечерних матчей, ещё во Франции дерби Олимпиков
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Гляньте кэф на эту игру
Почти 5 на победу АТМ))
При такой сочетании в защите у Реала
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судя по защите, особенно по их росту, сегодня день открытых дверей для Мораты((
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Васкес-Карвахаль-Начо-Менди
К сожалению, с такой защитой будет крайне сложно. Надеюсь Анчи что-то придумал.
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Пожалуй это будет труднейшим из матчей с Атлетико в этом сезоне. Защита в плачевном состоянии, опорник в лице Тчуамени вылетел, Гризманн при хорошем настрое может вдоволь повеселиться. Но все-таки жду от всех игроков максимальной отдачи, минимума ошибок, кто бы не вышел в центре Менди или Карва, и верю в победу. Ждем Хоселу в старте. Вперед Реал!
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Ответ f0rmoceft
Васкес-Карвахаль-Начо-Менди К сожалению, с такой защитой будет крайне сложно. Надеюсь Анчи что-то придумал.
Будет навал в штрафной с верху, так как все низкорослые.
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Ответ balander09
Ла Лига играла в середине недели , поэтому воскресенье, хотя могли и после обеда поставить матч Скорее вопрос к итальянцам, тут и в субботу могли
А чего им договариваться между собой, в серии а центральная игра, очевидно что они будут играть в воскресенье вечером)
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Ответ Hames
Да это постоянно и не удивительно, в ла лиге и серии а много вечерних матчей, ещё во Франции дерби Олимпиков
Ла Лига играла в середине недели , поэтому воскресенье, хотя могли и после обеда поставить матч
Скорее вопрос к итальянцам, тут и в субботу могли
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Ответ balander09
Гляньте кэф на эту игру Почти 5 на победу АТМ)) При такой сочетании в защите у Реала
- Винисиус. Я бы реально грузил на х2
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Лунин такая умничка в последние месяцы
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Ответ madrilenos
- Винисиус. Я бы реально грузил на х2
только что передали на око что Винисиус травмировался
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С таким Луниным у Кепы нет шансов!❌
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Лунин красавец, спас команду.
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Вперёд Реал!!!
Первый пошёл!
Hala Madrid!
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Ещё и Винисиус травмировался
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А что с Винни? Как они умудряются так ломаться целый сезон!?
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Нет винисиуса - значит шансов у Атлетико нет
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Тяжелый матч нас ждёт,впрочем с Атлетико других не бывает)Боязно за центр обороны,пишут что Рюдигер хочет сыграть на уколах и в эти минуты принимается решение по нему...Боец одним словом,но как бы боком не вышло,если вдруг боль возьмёт вверх,или усугубит в единоборствах...Может вылететь на более длительный срок.А это совсем плохо будет.Так что лучше не рисковать,и сыграть с Начо и Карвахалем в центре,так как Дани лучше играет в воздухе чем Менди.
Вообщем удачи всем нам,мадридисты и победы сегодня.
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В этом сезоне дерби превратилось в рубилово. Думаю будет много голов
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матч тв бы
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