«Реал» – «Атлетико». 1:0 – Браим открыл счет – он заменил Винисиуса в старте. Онлайн-трансляция

«Реал» принимает «Атлетико» в мадридском дерби в 23-м туре Ла Лиги.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Винисиус Жуниор получил травму на разминке, вместо него в старте играет Браим Диас.

Игру в прямом эфире показывает Окко.

«Мадрид» лидирует в таблице, «Атлетико» идет 4-м, отставая на 10 очков.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги