«Реал» 17 матчей не проигрывает в Ла Лиге. Серия из 6 побед прервалась

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Футбол

Прервалась шестиматчевая победная серия «Реала» в чемпионате Испании.

Команда Карло Анчелотти упустила победу над «Атлетико» (1:1) в 23-м туре Ла Лиги.

Мадридцы в последний раз уступали в Примере 24 сентября – как раз в дерби. С тех пор у них 13 побед и 4 ничьих.

10 февраля «Реал» встретится с «Жироной».

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70 комментариев
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Повезло матрасному дну 😠👎

Третий матч подряд против них не ставят чистые пенальти и в спорных ситуациях трактуют в их пользу

Позорище!

П. С.: Те кто вспоминают Альмерию, пожалуйста, пересмотрите последние 3 матча против Атлетико
+56
-20
+36
Атлетико сыграл ни о чем. Был только Реал на поле. Забили дурака, вообще не заслужили. Судья просто клоун.
Именно поэтому надо иметь преимущество в два гола, Хоселу - косяпор, какой матч убивает моменты. Комментарии Алхазова - уровень Черданцева, вчера уши сохли, а сегодня продолжилось. Каваминга-Кавабанга, а кто будет крысой? (С) Алхазов.
+47
-15
+32
1) Судейка всячески тянул, такие пенальти не дать - это позор. Истерики Барсы как раз с расчётом на будущее были, судьи от такого давления всегда плывут
2) Реал при таких разрывах в защите Атлетико (у которого вообще непонятно, где все были, в защите пару человек, остальные за линией мяча оставались) - нифига не забил, выходили 3в2, 4в3, а вместо аккуратного розыгрыша или хладнокровия фигнёй страдали
3) Заменить шикарного Браима и сравнить тупорыло играющего Родриго, что в кипера бьет или видит ногу трех соперников все равно пытается пробить - дикая ошибка Анчи

И прям подсказывало что-то, что если Реал не забьёт, в конце 100% дурака шального пропустят. Так и получилось
+31
-7
+24
Алхазов был под чем то
+17
-2
+15
Так образцово-показательно играть в защите весь матч даже экспериментальным составом и пропустить на последних минутах. Оооочень обидно. Браим красавец, лучший игрок матча. Дальше матч самый важный. Первый каталонский. Игра за 1 место и укрепится там.
+17
-4
+13
По игре Реал играл как будто бы с запасом, уверенно, даже чересчур. Счет 1-0, конец матча, а Менди устраивает забеги с финтами сначала в сторону своих ворот, потом разворачивается и бежит обыгрывать в центр) этот эпизод как олицетворение всего матча - Мадрид прям очень сильно уверен в себе был. Сколько моментов запороли, когда выходили на открытом пространстве в контратаку, вообще не счесть. За то и поплатились, Атлетико есть Атлетико.
Вальверде лучший.
+13
0
+13
Ответ bostonKG
Алхазов был под чем то
Раз 5-6 вспомнил о клубном ТВ Реала, но после неназначенного пенальти на Джуде перестал вспоминать
+12
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+10
настроение подупало, но не из-за игры, а из-за счёта

красавцы всё равно! играли прекрасно, надо было добивать (судья снова очки снял), но качество игры перебивает разочарование от результата

как же хорошо играла оборона, а браим просто восхитителен!!!
+9
0
+9
Вот ТАК судят Мадридский Реал, чтоб всякое ригоберко, тристано и остальная вечеринка ивлеевой знали.
Просто позорище. 👍🏼
+13
-5
+8
Обидно, очень обидно
С одной стороны, большое «спасибо» Хосе Марие Санчес Мартинес! Где пенальти за фолы на Васкесе и Беллингеме?!
С другой, сами виноваты в такой концовке. Ну и плюс огромное количество травмированных игроков
Верим в лучшее!
+8
-1
+7
Ответ Ничего Смешного
Атлетико сыграл ни о чем. Был только Реал на поле. Забили дурака, вообще не заслужили. Судья просто клоун. Именно поэтому надо иметь преимущество в два гола, Хоселу - косяпор, какой матч убивает моменты. Комментарии Алхазова - уровень Черданцева, вчера уши сохли, а сегодня продолжилось. Каваминга-Кавабанга, а кто будет крысой? (С) Алхазов.
Какой же он мерзкий 🤢 В ЛаЛа Лиге он регулярно позорится на фоне интеллигентного Кирилла Хаита.
+9
-2
+7
дорогие фаны Реала, в чем толк в Себальоса. вообще пустой игрок, что он делает на поле чтобы Анчи продолжает ему верить, и в защите и в атаке просто 0, что будет если выпустить Гюлера. Он же не какой-то перспектив, а 1 из лучших в Европе в этом смысле.
Блин, иногда все таки завидую Барсу у которых доверия в молодеж куда лучше.
+10
-4
+6
Даже бчк так не отскакивает от Реала так,как в этом сезоне это делал позорный матрас
И это Я ещё молчу про ручного свистка из Каталонии)
+11
-6
+5
Джуд как там не разнес все на свете вообще не представляю- Савич даже не пытался в футбол играть
+6
-1
+5
Ответ 5 ЛЧ 5 ЗМ 1 ЧЕ 1 ЛН
Повезло матрасному дну 😠👎 Третий матч подряд против них не ставят чистые пенальти и в спорных ситуациях трактуют в их пользу Позорище! П. С.: Те кто вспоминают Альмерию, пожалуйста, пересмотрите последние 3 матча против Атлетико
Да у них я какой матч не посмотрю либо им феноменально не залетает, либо они на 90+ забивают из ничего
+7
-2
+5
Ответ Ничего Смешного
Атлетико сыграл ни о чем. Был только Реал на поле. Забили дурака, вообще не заслужили. Судья просто клоун. Именно поэтому надо иметь преимущество в два гола, Хоселу - косяпор, какой матч убивает моменты. Комментарии Алхазова - уровень Черданцева, вчера уши сохли, а сегодня продолжилось. Каваминга-Кавабанга, а кто будет крысой? (С) Алхазов.
Косяпор в прошлом матче 2 забил
+6
-2
+4
Не хватило в атаке Вини сегодня. Родриго в который раз уже просто растворяется на поле. У Вини такое тоже бывает, но он классом может вытянуть результативное действие.
+4
0
+4
Какой же отскок матрасов 🤦‍♂️но надо сказать честно, что м Реал пижонил. В контрах могли забивать ещё 2-3 смело
+4
0
+4
Ну нельзя так, выбегать три в два и не извлечь даже опасного момента, это не про Реал, громить были обязаны, игра шла, все было на мази, но … судья конечно тот ещё красноносый, ошибался в обе стороны, но для Реала оказались его ошибки роковыми, обидное потеря очков конечно, ну это футбол, за это мы его и любим, наверное )
+3
0
+3
В потере очков вина на Пересе. Невозможно без защитников претендовать на титулы. Неужели нельзя было взять в аренду хоть кого-то на такие случаи.
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+3
Ответ Ничего Смешного
Атлетико сыграл ни о чем. Был только Реал на поле. Забили дурака, вообще не заслужили. Судья просто клоун. Именно поэтому надо иметь преимущество в два гола, Хоселу - косяпор, какой матч убивает моменты. Комментарии Алхазова - уровень Черданцева, вчера уши сохли, а сегодня продолжилось. Каваминга-Кавабанга, а кто будет крысой? (С) Алхазов.
Все по делу, но Хоселу с замены момент 1 имел, сложно ему предъявлять за матч
А вот что делал Родриго вообще непонятно, главный кривоногий он сегодня
+3
0
+3
Отличная игра Реала, моменты нужно реализовывать, замену с Себальосом не понял, Браим просто красава, забил бы второй был бы космос
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Барса не знает что такое серия из 3 побед.
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Отдельных апплодисментов достоин Лунин, среагировать на такой шикарный удар пяткой от Гризмана потрясающе
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0
+2
Ответ RealJon
дорогие фаны Реала, в чем толк в Себальоса. вообще пустой игрок, что он делает на поле чтобы Анчи продолжает ему верить, и в защите и в атаке просто 0, что будет если выпустить Гюлера. Он же не какой-то перспектив, а 1 из лучших в Европе в этом смысле. Блин, иногда все таки завидую Барсу у которых доверия в молодеж куда лучше.
Ну пусть доверяет молодым Барселона, а Реал будет брать титулы
+2
0
+2
Ответ андрей быцюк
Джуд как там не разнес все на свете вообще не представляю- Савич даже не пытался в футбол играть
Савич никогда не пытается играть в футбол
+2
0
+2
Карвахаль уже надёжнее играет в защите чем Начо. С ним по окончании сезона надо прощаться
+3
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+2
Ну почему спокойно нельзя было подержать мяч?
Куча потерь мяча в конце не обязательных
+3
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+2
Тяжелейшая игра, как для ее участников, так и для зрителей. Тяжело сказать: не готов ли был Атлетико к тому, что предложил "Мадрид", или сознательно играл таким образом (был пассивен, "мешал играть"). Но факт остается фактом - игра "матрасов" задушила игру.
В этих условиях Реал выглядел очень хорошо, т.к. где-то удалось адаптироваться к такой пассивной игре, а где-то уровень игры и игроков себя полностью проявлял.
Опять спорное судейство, где-то не повезло.
Браим - это пять!
+1
0
+1
Ответ RealJon
дорогие фаны Реала, в чем толк в Себальоса. вообще пустой игрок, что он делает на поле чтобы Анчи продолжает ему верить, и в защите и в атаке просто 0, что будет если выпустить Гюлера. Он же не какой-то перспектив, а 1 из лучших в Европе в этом смысле. Блин, иногда все таки завидую Барсу у которых доверия в молодеж куда лучше.
Себальос днарь, согласен.
+1
0
+1
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