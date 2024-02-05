«Реал» 17 матчей не проигрывает в Ла Лиге. Серия из 6 побед прервалась

Прервалась шестиматчевая победная серия «Реала» в чемпионате Испании.

Команда Карло Анчелотти упустила победу над « » (1:1) в 23-м туре .

Мадридцы в последний раз уступали в Примере 24 сентября – как раз в дерби. С тех пор у них 13 побед и 4 ничьих.

10 февраля « » встретится с «Жироной».