«Реал» 17 матчей не проигрывает в Ла Лиге. Серия из 6 побед прервалась
Прервалась шестиматчевая победная серия «Реала» в чемпионате Испании.
Команда Карло Анчелотти упустила победу над «Атлетико» (1:1) в 23-м туре Ла Лиги.
Мадридцы в последний раз уступали в Примере 24 сентября – как раз в дерби. С тех пор у них 13 побед и 4 ничьих.
10 февраля «Реал» встретится с «Жироной».
Третий матч подряд против них не ставят чистые пенальти и в спорных ситуациях трактуют в их пользу
Позорище!
П. С.: Те кто вспоминают Альмерию, пожалуйста, пересмотрите последние 3 матча против Атлетико
Именно поэтому надо иметь преимущество в два гола, Хоселу - косяпор, какой матч убивает моменты. Комментарии Алхазова - уровень Черданцева, вчера уши сохли, а сегодня продолжилось. Каваминга-Кавабанга, а кто будет крысой? (С) Алхазов.
2) Реал при таких разрывах в защите Атлетико (у которого вообще непонятно, где все были, в защите пару человек, остальные за линией мяча оставались) - нифига не забил, выходили 3в2, 4в3, а вместо аккуратного розыгрыша или хладнокровия фигнёй страдали
3) Заменить шикарного Браима и сравнить тупорыло играющего Родриго, что в кипера бьет или видит ногу трех соперников все равно пытается пробить - дикая ошибка Анчи
И прям подсказывало что-то, что если Реал не забьёт, в конце 100% дурака шального пропустят. Так и получилось
Вальверде лучший.
красавцы всё равно! играли прекрасно, надо было добивать (судья снова очки снял), но качество игры перебивает разочарование от результата
как же хорошо играла оборона, а браим просто восхитителен!!!
Просто позорище. 👍🏼
С одной стороны, большое «спасибо» Хосе Марие Санчес Мартинес! Где пенальти за фолы на Васкесе и Беллингеме?!
С другой, сами виноваты в такой концовке. Ну и плюс огромное количество травмированных игроков
Верим в лучшее!
Блин, иногда все таки завидую Барсу у которых доверия в молодеж куда лучше.
И это Я ещё молчу про ручного свистка из Каталонии)
А вот что делал Родриго вообще непонятно, главный кривоногий он сегодня
Куча потерь мяча в конце не обязательных
В этих условиях Реал выглядел очень хорошо, т.к. где-то удалось адаптироваться к такой пассивной игре, а где-то уровень игры и игроков себя полностью проявлял.
Опять спорное судейство, где-то не повезло.
Браим - это пять!