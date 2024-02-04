Федерация бокса России вручила прыгунье в высоту Марии Ласицкене сертификат на 3 млн рублей

Федерация бокса России вручила сертификат на 3 миллиона рублей Марии Ласицкене.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Из-за бесчеловечной политики наша сногсшибательная чемпионка, находясь в прекрасной форме, не имеет возможности выступить на предстоящих Олимпийских играх.

Федерация бокса России, все боксеры решили поддержать нашу чемпионку. Маша, покоряй новые вершины, впереди Игры Дружбы!

Спортсмены России – это самая сплоченная семья, мы должны любить и помогать друг другу», – прокомментировала решение организации генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Ласицкене искренне поблагодарила Федерацию бокса России и главу Международной ассоциации бокса (IBA) .

«Приятно чувствовать эту поддержку от Федерации бокса России, которая заботится не только о своих спортсменах.

Мы познакомились с Татьяной Анатольевной Кириенко и Умаром Назаровичем Кремлевым в 2019 году. Это невероятно ценно и приятно, рада быть другом федерации.

Кстати, я первый раз смотрю бокс вживую, а не по телевизору. Невероятные ощущения!» – сказала , посетившая турнир «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA», где ей вручили сертификат.