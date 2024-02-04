Федерация бокса России вручила прыгунье в высоту Марии Ласицкене сертификат на 3 млн рублей

Теги сборная России жен IBA прыжки в высоту Федерация бокса России Мария Ласицкене Умар Кремлев Легкая атлетика

Федерация бокса России вручила сертификат на 3 миллиона рублей Марии Ласицкене.

Об этом сообщает пресс-служба организации. 

«Из-за бесчеловечной политики МОК наша сногсшибательная чемпионка, находясь в прекрасной форме, не имеет возможности выступить на предстоящих Олимпийских играх.

Федерация бокса России, все боксеры решили поддержать нашу чемпионку. Маша, покоряй новые вершины, впереди Игры Дружбы!

Спортсмены России – это самая сплоченная семья, мы должны любить и помогать друг другу», – прокомментировала решение организации генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко. 

Ласицкене искренне поблагодарила Федерацию бокса России и главу Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева.

«Приятно чувствовать эту поддержку от Федерации бокса России, которая заботится не только о своих спортсменах.

Мы познакомились с Татьяной Анатольевной Кириенко и Умаром Назаровичем Кремлевым в 2019 году. Это невероятно ценно и приятно, рада быть другом федерации.

Кстати, я первый раз смотрю бокс вживую, а не по телевизору. Невероятные ощущения!» – сказала Ласицкене, посетившая турнир «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA», где ей вручили сертификат. 

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31 комментарий
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А что происходит? Федерации бокса деньги некуда девать? Так я вам список из тысячи имен за день составлю, кому в нашей стране не помешают 3 млн рублей прямо сейчас. И не просто так, а для выживания или лечения! Какая жесть....
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Ну вот,и Марию подкупили.
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Деньги не пахнут
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Хорошо так Ласицкене маску сорвала в последние месяцы.
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Ответ Дмитрий Воронцов
А что происходит? Федерации бокса деньги некуда девать? Так я вам список из тысячи имен за день составлю, кому в нашей стране не помешают 3 млн рублей прямо сейчас. И не просто так, а для выживания или лечения! Какая жесть....
Там таджик руководит, не его же деньги то.
+18
0
+18
Ей жить не на что? Почему мы смс-ки отправляем на операции детям, а Кремлев 3 ляма дарит безвозмездно не бедной спортсменки?
+16
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+15
Ужас.
Детям по смс собирают.
+17
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+15
А Кремлёв не хочет свои личные 3 млн подарить, а не государственные? У нас что с любительским боксом в стране всё прекрасно и в каждом населённом пункте есть современные залы? Что вообще происходит?
+8
0
+8
Первый раз посмотрела бокс в живую, заодно и 3 млн рублей получила. Невероятные ощущения!
+7
0
+7
А мне? Я такое же отношение имею к федерации бокса как и она. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
+6
0
+6
Маша сейчас норматив не может прыгнуть, какая форма-то замечательная
+4
-1
+3
Ответ Bergkamp007
Ей жить не на что? Почему мы смс-ки отправляем на операции детям, а Кремлев 3 ляма дарит безвозмездно не бедной спортсменки?
Так какие к ней вопросы? Дают - бери.
+3
-1
+2
Ответ Eduard Rastryopin
Ну вот,и Марию подкупили.
Да её не то чтобы подкупать требовалось. Она всегда была вполне "своя", даже замаралась нахождением в списке доверенных лиц. Возможно, кого-то смутили её выступления против ВФЛА, так это и были выступления исключительно против ВФЛА с чётко соблюдаемой тональностью "царь хороший - бояре плохие".
+3
-1
+2
Ответ Vitto
Так какие к ней вопросы? Дают - бери.
Во всем мире, среди людей, которым важно публичное мнение о себе, если дают незаслуженное, то принято отказываться. Если отказываться не получается, то принято сразу жертвовать на благотворительность.
+2
0
+2
)
Майору кушать нечего?
+2
0
+2
одни бюджетники дали три ляма другой бюджетнице!!) ну правда, надо же куда-то деньги осврить- не назад же в бюджет их возвращать
+2
0
+2
Как невыступление на олимпиаде ветет к бедности??
+2
-1
+1
Ахахахахаха
+1
0
+1
Что за дикость?Эта дама находится за чертой бедности?Может какая болезнь, деньги на лечение?
Зачем всё это делает федерация бокса?Что за абсурд происходит?
+2
-1
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день рождения?
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Все радовались, и только в красном углу ринга плакал Шубенков, а в синем - Сидорова.
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Умар моет деньги)
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Вот тут на самом деле - "опасное шоу клоунов" и ворованные деньги.
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Ответ Дмитрий Воронцов
А что происходит? Федерации бокса деньги некуда девать? Так я вам список из тысячи имен за день составлю, кому в нашей стране не помешают 3 млн рублей прямо сейчас. И не просто так, а для выживания или лечения! Какая жесть....
Дружище, ты не представляешь что происходит в Серпухове!) Аттракционы неслыханной щедрости просто
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Прямо какой-то "боксинг-дей" для Марии... Хотели к Рождеству, но припозднились.
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Где деньги , Зин ?
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Ответ Юрій Матюшенко
Во всем мире, среди людей, которым важно публичное мнение о себе, если дают незаслуженное, то принято отказываться. Если отказываться не получается, то принято сразу жертвовать на благотворительность.
Это доверенное лицо в 2018, так что не дождетесь.
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Ответ Vitto
Так какие к ней вопросы? Дают - бери.
К ней вопросов нет, есть вопросы к Федерации бокса и лично к Кремлеву
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Ответ Вондроушова
Передайте Валиевой эти деньги. Она заслужила честным трудом.
Дедушке Валиевой. Он без таблеток остался😢
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