Федерация бокса России вручила прыгунье в высоту Марии Ласицкене сертификат на 3 млн рублей
Федерация бокса России вручила сертификат на 3 миллиона рублей Марии Ласицкене.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Из-за бесчеловечной политики МОК наша сногсшибательная чемпионка, находясь в прекрасной форме, не имеет возможности выступить на предстоящих Олимпийских играх.
Федерация бокса России, все боксеры решили поддержать нашу чемпионку. Маша, покоряй новые вершины, впереди Игры Дружбы!
Спортсмены России – это самая сплоченная семья, мы должны любить и помогать друг другу», – прокомментировала решение организации генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.
Ласицкене искренне поблагодарила Федерацию бокса России и главу Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева.
«Приятно чувствовать эту поддержку от Федерации бокса России, которая заботится не только о своих спортсменах.
Мы познакомились с Татьяной Анатольевной Кириенко и Умаром Назаровичем Кремлевым в 2019 году. Это невероятно ценно и приятно, рада быть другом федерации.
Кстати, я первый раз смотрю бокс вживую, а не по телевизору. Невероятные ощущения!» – сказала Ласицкене, посетившая турнир «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA», где ей вручили сертификат.
Детям по смс собирают.
Майору кушать нечего?
Зачем всё это делает федерация бокса?Что за абсурд происходит?