НХЛ вернулась на Олимпиаду и проведет турнир сборных без России, Фьюри снялся с боя против Усика, СКА снова обыграл ЦСКА, Беллингем мог назвать Гринвуда насильником и другие новости

1. НХЛ объявила об участии игроков лиги в Олимпиадах в 2026 и 2030 годах – это случится впервые с Сочи-2014. Также НХЛ подтвердила проведение турнира сборных без России с участием Канады, США, Швеции и Финляндии в 2025 году. Матча звезд не будет.

2. Долгожданный бой Тайсона Фьюри против Александра Усика за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе отменен: Фьюри получил рассечение за две недели до события. Фьюри извинился и сказал, что «абсолютно опустошен».

3. В КХЛ ЦСКА шестой раз в сезоне проиграл СКА, «Торпедо» уступило московскому «Динамо» (из-за чего в москвичей бросали бутылки и монеты), «Металлург» победил «Авангард», сравняв счет за 0,01 секунды до конца 3-го периода и забив в пустые в овертайме, «Северсталь» вышла в плей-офф. Все результаты дня – здесь.

4. Матч звезд НХЛ. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») стал победителем All Star Skills и получил 1 миллион долларов в качестве приза. Канадец выиграл сразу 4 конкурса (забеги на скорость, владение клюшкой, меткость бросков и финальная полоса препятствий), а вот Никита Кучеров занял последнее место в многоборье (12-е из 12 участников).

5. НБА. «Индиана» дома проиграла «Сакраменто», «Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» и другие результаты.

6. Джуд Беллингем, возможно, назвал Мэйсона Гринвуда «насильником» по ходу матча «Хетафе» – «Реал». Ла Лига обратится к эксперту в чтении по губам, RFEF может наказать хавбека «Мадрида». При этом ни «Хетафе», ни Гринвуд не хотят эскалации ситуации.

7. Нигерия прошла Анголу, ДР Конго – Гвинею в 1/4 финала Кубка Африки. Австралия уступила Южной Корее, Таджикистан проиграл Иордании в четвертьфинале Кубка Азии.

8. Фигурист Владислав Дикиджи сообщил, что на него напали в метро: «Меня чуть не зарезали. Нахожусь с полицейскими, буду писать заявление». Полиция ищет напавшего.

9. Спортивный арбитражный суд (CAS) может опубликовать мотивировочную часть решения по делу Валиевой в конце следующей недели. РУСАДА попросит CAS не раскрывать мотивировочную часть решения. Тем временем стало известно, что в допинг-пробе Камилы нашли разрешенный препарат с анаболическим эффектом. Сама фигуристка поблагодарила за поддержку, опубликовав фото с посвященным ей баннером.

10. «Зенит» и Матео Кассьерра продлили контракт до конца сезона-2026/27. Отступные форварда увеличены до 30 млн евро.

11. «Боруссия» Дортмунд не смогла обыграть «Хайденхайм» на выезде в матче Бундеслиги – 0:0. «ПСЖ» обыграл «Страсбур» на выезде (2:1) в игре Лиги 1 и продлил серию без поражений в чемпионате до 15 матчей.

12. «Реал» объявил о сделке с HP, лого компании появится на рукаве. Мадридцы будут получать 70 млн евро в год.

13. Президент «Барселоны» Лапорта назвал клубы, готовые присоединиться к Суперлиге. «Рома», «Марсель» и «Фейеноорд» опровергли его слова.

14. Вингер «Реала» Винисиус стал послом доброй воли ЮНЕСКО за обеспечение доступа к образованию в Бразилии: «Он образец для подражания для целого поколения».

15. Миллиардер Питер Тиль профинансирует «Олимпиаду на стероидах» – турнир, где будет разрешен допинг.

16. Глава ФИФА Инфантино предложил определять цены на футболистов при помощи алгоритма, а не посредством переговоров клубов.

Цитаты дня.

Ротенберг о решении ИИХФ по Израилю: «Американские спонсоры диктуют всю повестку. В МОК то же самое. Все политизировано»

Игорь Шалимов: «Даже у Ивича, Семака и Лички не вижу ярко выраженных идей. У первой тройки, «Спартака», «Локо», ЦСКА не вижу четкого направления, как в командах Гвардиолы»

Хави: «Реал» давит на судей каждую неделю. Даже слепой это увидит, Симеоне говорил об этом, мы не дураки»

Александр Жулин: «Для меня Валиева — это агнец, которого выставили на заклание. А для всего мира агнцем является играющий причиндалами на клавишных Зеленский»

Андерсон: «МЮ» должен был защитить Роналду. У него сейчас 50 голов. Да, в Саудовской Аравии, но 50, из 3 моментов он забьет 2. Его боятся, а «Юнайтед» никто не боится»

«Они теперь живут вместе, делятся женами. Лучшие приятели». Артета пошутил о примирении Зинченко и Уайта после конфликта