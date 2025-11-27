Нападающая сборной России Жаркова о КНДР: «Культурная страна. Для них наш приезд – праздник, они очень добрые. Пхеньян чистый – видели пока только из окна автобуса»

Форвард женской сборной Жаркова о КНДР: Россию тепло встретили, атмосфера супер.

Нападающая женской сборной России Медея Жаркова рассказала о приеме команды в Северной Корее. Сегодня россиянки проиграли сборной КНДР (2:5) в товарищеском матче. Вторая игра пройдет 30 ноября.

«В первый раз играла, когда столько болельщиков на трибунах. Это круто – та часть футбола, которая мне очень нравится.

На трибунах сидели и наши болельщики, что очень приятно. Мы их слышали. После игры всех поблагодарили. Было очень приятно, что в другой стране за нас тоже болеют.

Вообще, видно, что КНДР – культурная страна. Для них наш приезд – праздник. Они очень добрые, дружелюбные. Нас так тепло встретили, когда мы выходили на поле. Атмосфера была супер.

Пхеньян видели пока только из окна автобуса, поэтому сложно что-то о нем сказать. Чистый город, много небоскребов. Очень надеюсь, что сможем его подробнее рассмотреть, когда поедем на экскурсию», – сказала Жаркова.