«Зенит» продлил контракт с Кассьеррой. Отступные увеличены до 30 млн евро (Sport24)
«Зенит» продлил контракт с Матео Кассьеррой.
По данным Sport24, петербургский клуб заключил новый длительный контракт с 26-летним форвардом.
Сумма отступных за колумбийского футболиста повышена до 30 миллионов евро. Ранее у Кассьерры был контракт до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют «Севилья» и «Аль-Шабаб».
В текущем сезоне Мир РПЛ Матео провел 16 матчей и забил 14 голов. Подробную статистику колумбийца можно найти здесь.
При нынешних ценах паспортистов на внутреннем рынке и сложностями с оплатой международных трансферов, надо делать ставку на удержание игроков действующего состава.
Если бы ушел за 10, как озвучивалось ранее, то за эти деньги сейчас никого бы нормального не удалось подписать на замену.
Я только надеюсь, что он играть не бросит после переподписания на улучшенных условиях. А то кто их знает этих колумбийцев - устроит фиесту и положит на футбол :)
Но не надо. У нас Зе есть!
Как это работает?
как это работает?
А то все скрывают.