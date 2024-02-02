«Зенит» продлил контракт с Кассьеррой. Отступные увеличены до 30 млн евро (Sport24)

«Зенит» продлил контракт с Матео Кассьеррой.

По данным Sport24, петербургский клуб заключил новый длительный контракт с 26-летним форвардом.

Сумма отступных за колумбийского футболиста повышена до 30 миллионов евро. Ранее у был контракт до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют «Севилья» и «Аль-Шабаб».

В текущем сезоне Мир РПЛ Матео провел 16 матчей и забил 14 голов. Подробную статистику колумбийца можно найти здесь.