«Зенит» продлил контракт с Кассьеррой. Отступные увеличены до 30 млн евро (Sport24)

Теги Зенит премьер-лига Россия Матео Кассьерра Футбол

«Зенит» продлил контракт с Матео Кассьеррой.

По данным Sport24, петербургский клуб заключил новый длительный контракт с 26-летним форвардом.

Сумма отступных за колумбийского футболиста повышена до 30 миллионов евро. Ранее у Кассьерры был контракт до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют «Севилья» и «Аль-Шабаб». 

В текущем сезоне Мир РПЛ Матео провел 16 матчей и забил 14 голов. Подробную статистику колумбийца можно найти здесь.

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37 комментариев
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Ответ schwein
Вот интересно. С Матео моментально подсуетились, а с Кругом дотянули до конца и упустили. Как это работает?
Матео нужен, Круговой не нужен. так и работает.
+28
-1
+27
Ответ schwein
А зачем тогда в двойку прогнали, если не нужен?
Ты сам ответил на свой вопрос. Не продлили контракт и отправили в двойку, потому что не нужен. Причем не нужен вдвойне.
+17
-1
+16
Ответ schwein
Вот интересно. С Матео моментально подсуетились, а с Кругом дотянули до конца и упустили. Как это работает?
Кругу ещё осенью сделали улучшенное предложение. Тот публично заявил, что предложили мало. А больше он не заслужил. Вот и вся разница.
+13
-1
+12
ну и отлично!
+13
-2
+11
Ответ Unknown Noname
Когда за Сутормина до 50 рублей отступные понизят?
Сразу, как только Вы свой порванный баян заклеите.
+9
-1
+8
Ответ Честный контроль
Понимаю Зенит. А то и он мог бы в ЦСКА свалить) Но не надо. У нас Зе есть!
За самоиронию респект! Не часто на этом сайте встретишь такое 👍
+9
-2
+7
Ну вполне логичное решение.

При нынешних ценах паспортистов на внутреннем рынке и сложностями с оплатой международных трансферов, надо делать ставку на удержание игроков действующего состава.

Если бы ушел за 10, как озвучивалось ранее, то за эти деньги сейчас никого бы нормального не удалось подписать на замену.

Я только надеюсь, что он играть не бросит после переподписания на улучшенных условиях. А то кто их знает этих колумбийцев - устроит фиесту и положит на футбол :)
+7
0
+7
Появилась инфа что Федя Чалов не продлевает контракт с ПФК. Надеется перейти сменщиком к Маттео.
+8
-1
+7
Ответ Циник Петербургский
За самоиронию респект! Не часто на этом сайте встретишь такое 👍
Это правильный конь.
+6
0
+6
Ответ schwein
Вот интересно. С Матео моментально подсуетились, а с Кругом дотянули до конца и упустили. Как это работает?
Матео не просто игрок основы, но и , возможно, лучший в лиге на своей позиции. Круг - лавочник, который феерично привозил, когда ему давали шанс. Отсюда и разное отношение. Кругу предлагали столько, сколько посчитали подходящим по его уровню. Он выбрал другое предложение - это его право. Не вижу в этом абсолютно никакой проблемы. Имхо, ситуация с Кругом слишком раздута по причине межсезонья - тем у журналистов мало.
+6
0
+6
Вот это правильно)
+5
0
+5
Ответ schwein
Вот интересно. С Матео моментально подсуетились, а с Кругом дотянули до конца и упустили. Как это работает?
Сравниваешь несравнимое. Попробуй найди замену классному ЦН, это штучный товар даже в Европе, а Круга заменить не проблема.
+6
-1
+5
Ответ schwein
Вот интересно. С Матео моментально подсуетились, а с Кругом дотянули до конца и упустили. Как это работает?
Круг мутил воду. Клуб вел с ним переговоры по продлению, игрок тянул время не информируя руководство о переговорах с псевдо клубом. Медведев по этой причине и психанул.
+7
-2
+5
Понимаю Зенит. А то и он мог бы в ЦСКА свалить)
Но не надо. У нас Зе есть!
+6
-2
+4
Молодцы зенит, подсуетились. Были слухи, что саудовские клубы начали интересоваться, а так ценник можно очень выгодный установить.
+4
0
+4
Матео имба в этом сезоне 💪🏻
+5
-1
+4
Вот интересно. С Матео моментально подсуетились, а с Кругом дотянули до конца и упустили.
Как это работает?
+4
-1
+3
Ну и хорошо. Пока забивает, нужно продлевать. Тем более свой, доморощенный)))
+4
-2
+2
Хорошая новость!
+2
0
+2
Ответ Виталик Украинский
Круг мутил воду. Клуб вел с ним переговоры по продлению, игрок тянул время не информируя руководство о переговорах с псевдо клубом. Медведев по этой причине и психанул.
Все правильно, кроме одного. Никто там не психовал, в получившейся ситуации перевод Кругового в "Зенит-2" - абсолютно логичное решение. Немедленно не нужен, наигрывать на будущее незачем, премиальные платить накладно, брать в запас и готовить к основе имеет смысл кого-то другого, кто из клуба не уйдет.
+2
0
+2
Отлично сработали, вовремя подсуетились. Теперь и продать можно будет за достойную сумму.
+6
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+2
Ответ mihail.gvozdev2020
Ну, возможно, фейков про него станет меньше.
Сегодня пятница, карп закинет за воротник и понесётся
+2
0
+2
Ответ schwein
Вот интересно. С Матео моментально подсуетились, а с Кругом дотянули до конца и упустили. Как это работает?
то есть лежащий на поверхности ответ "обоим сделали предложение заранее, матвей согласился, данил - нет" вас не устраивает?
как это работает?
+3
-1
+2
Вот и славно. Всё правильно сделали.
+1
0
+1
Ответ schwein
Вот интересно. С Матео моментально подсуетились, а с Кругом дотянули до конца и упустили. Как это работает?
У Круга запросы по зарплате были не по статусу. Правда, он говорил, что ему на яйца денег не хватало.
+1
0
+1
Очень хорошая ноаость, и очень быстро подсуетились)
+1
0
+1
Ну, возможно, фейков про него станет меньше.
+1
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Написали бы хоть на какую з/п.
А то все скрывают.
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Лучшие колумбийские игроки мира у нас в лиге )
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Севилья точно брать тогда не будет.вот арабы могут.
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