Андерсон: «МЮ» должен был защитить Роналду. У него сейчас 50 голов. Да, в Саудовской Аравии, но 50, из 3 моментов он забьет 2. Его боятся, а «Юнайтед» никто не боится»

Андерсон считает, что «Манчестер Юнайтед» стоило защитить Криштиану Роналду.

«Когда Криштиану вернулся... Чувак, это . Защитите его. Сегодня у Криштиану 50 голов. «Ах, но это же Саудовская Аравия», но у него 50 голов. Из трех моментов он забьет два, это факт. И каждый, кто играет против него, боится.

А против «Манчестер Юнайтед» сегодня никто не боится играть. Они знают, что «МЮ» терпит одно поражение за другим.

Роналду приехал в то время, когда «Манчестер» строился, и ему сказали: «Берись за дело». И он забил 25 голов. А потом уехал. Что-то не так», – сказал экс-полузащитник « ».