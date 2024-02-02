Андерсон: «МЮ» должен был защитить Роналду. У него сейчас 50 голов. Да, в Саудовской Аравии, но 50, из 3 моментов он забьет 2. Его боятся, а «Юнайтед» никто не боится»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Андерсон премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Андерсон считает, что «Манчестер Юнайтед» стоило защитить Криштиану Роналду.

«Когда Криштиану вернулся... Чувак, это Криштиану Роналду. Защитите его. Сегодня у Криштиану 50 голов. «Ах, но это же Саудовская Аравия», но у него 50 голов. Из трех моментов он забьет два, это факт. И каждый, кто играет против него, боится.

А против «Манчестер Юнайтед» сегодня никто не боится играть. Они знают, что «МЮ» терпит одно поражение за другим.

Роналду приехал в то время, когда «Манчестер» строился, и ему сказали: «Берись за дело». И он забил 25 голов. А потом уехал. Что-то не так», – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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22 комментария
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>Его боятся, а «Юнайтед» никто не боится
Вот тут он неправ. Болельщики МЮ ОЧЕНЬ боятся))
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-2
+18
Ответ Momos
То, что дела у МЮ сейчас плохи не значит, что следовало сохранять Роналду. При нем команда была обречена на зависимость от него и отсутствие развития. А то, что тренерский гений лысого завел команду не туда - это уже другой вопрос.
Лучше быть зависимым от Роналду, чем от Рашфора
+17
-4
+13
МЮ кайфует от работы Тен хага и воспитанников Аякса
+12
-7
+5
То, что дела у МЮ сейчас плохи не значит, что следовало сохранять Роналду. При нем команда была обречена на зависимость от него и отсутствие развития. А то, что тренерский гений лысого завел команду не туда - это уже другой вопрос.
+14
-11
+3
забавно наблюдать за тем как, персофаны Месси и фаны Барсы, стали главными экспертами по МЮ и Хаагу 🤭
+3
0
+3
А от чего защитить - от его эгоцентризма разве что
+4
-2
+2
по руководству (надеюсь уже прошлому) Юнайтед вопросов нет, они могли любую глупость совершить.
Но есть много других топ-клубов, которые делают разумные трансферы. Как так получилось, что он оказался никому из них не нужен, если "забивает 2 из 3" ?
+1
0
+1
это его в пустыне боятся. в англии его никто не боялся, все только ржали над его истериками.
+7
-7
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выборочная аргументация это конечно удобно, всегда можно закрыть глаза на то, чего не хочешь видеть
только по факту Роналду забил 24, потом забил три за полгода, и потом уже уехал
и вот все последние полгода действительно что-то было не так
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Базанул
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1 гол за последние 10 матчей в апл.
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Ответ Джони Му
МЮ кайфует от работы Тен хага и воспитанников Аякса
Больше кайфуют его родственники, через которых (за немалый %) он и завёл всю эту шоблу из Аякса🤣
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Ответ Сэр Балтимор
Лучше быть зависимым от Роналду, чем от Рашфора
Пару лет назад ты бы такие минусы заработал)
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Ответ Waititi
Чтоб что-то починить не обязательно что-то ломать. Причиной поражений МЮ не была атакующая линия, вся проблема была в линии защиты и полузащиты, а лысый фермер испортил единственное что работало. У него давно нет КриРо и с тех же пор МЮ только делает что равняется на Вулвз и Брайтон.
Что работало то? Он вроде не после Сэра Алекса пришел.
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Ответ Николай Бойко
>Его боятся, а «Юнайтед» никто не боится Вот тут он неправ. Болельщики МЮ ОЧЕНЬ боятся))
Это фейковые болельщики МЮ. Настоящие боятся тег хага
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