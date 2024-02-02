Андерсон: «МЮ» должен был защитить Роналду. У него сейчас 50 голов. Да, в Саудовской Аравии, но 50, из 3 моментов он забьет 2. Его боятся, а «Юнайтед» никто не боится»
Андерсон считает, что «Манчестер Юнайтед» стоило защитить Криштиану Роналду.
«Когда Криштиану вернулся... Чувак, это Криштиану Роналду. Защитите его. Сегодня у Криштиану 50 голов. «Ах, но это же Саудовская Аравия», но у него 50 голов. Из трех моментов он забьет два, это факт. И каждый, кто играет против него, боится.
А против «Манчестер Юнайтед» сегодня никто не боится играть. Они знают, что «МЮ» терпит одно поражение за другим.
Роналду приехал в то время, когда «Манчестер» строился, и ему сказали: «Берись за дело». И он забил 25 голов. А потом уехал. Что-то не так», – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Вот тут он неправ. Болельщики МЮ ОЧЕНЬ боятся))
Но есть много других топ-клубов, которые делают разумные трансферы. Как так получилось, что он оказался никому из них не нужен, если "забивает 2 из 3" ?
только по факту Роналду забил 24, потом забил три за полгода, и потом уже уехал
и вот все последние полгода действительно что-то было не так