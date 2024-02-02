Беллингем назвал Гринвуда «насильником» по ходу матча. «Хетафе» попросил отразить эпизод в протоколе и ждет реакции Ла Лиги (Cadena SER)
Джуд Беллингем назвал Мэйсона Гринвуда «насильником» по ходу матча с «Хетафе».
В соцсетях ранее распространились видео из трансляции, на котором футболист «Реала» после одного из эпизодов во втором тайме якобы называет Гринвуда «насильником» во время игры чемпионата Испании.
«Хетафе» попросил делегата матча от Ла Лиги зафиксировать слова Беллингема в протоколе, сообщает As со ссылкой на Cadena SER. Клуб анализирует видео, но не планирует подавать жалобу.
«Хетафе» хочет, чтобы предполагаемое оскорбление Беллингема в адрес Гринвуда было отражено, а Ла Лига изучила кадры и вынесла окончательное решение.
Напомним, в октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога: он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.
В начале февраля 2023-го полиция Большого Манчестера сообщила, что с Гринвуда сняты все перечисленные выше обвинения. Летом у футболиста и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.
Летом Гринвуд перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Хетафе» на правах аренды.
Рой Кин в современном футболе на поле бы не выходил вообще - удалялся ещё в подтребунке.
Бабу свою бить он может (это же факт совершенно доказанный), а обзывалочка от соперника оскорбляет его аж до протокола.
Ты "матчасть" подучи сначала, прежде чем спорить.
Но все сразу про чсв и прочее)
Это у современных ДЕПРЕССИЯ олт любого чиха.
Гринвуд, по-нашему, либо неуравновешенный неадекват с неконтролируемыми приступами неспровоцированной ярости, либо дурак, который вместо того, чтобы бросить токсичную бабу, которая его доводит, пытается скорректировать её поведение кулаками. А изнасилования ему даже на пике конфликта не предъявляли.