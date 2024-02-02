Беллингем назвал Гринвуда «насильником» по ходу матча. «Хетафе» попросил отразить эпизод в протоколе и ждет реакции Ла Лиги (Cadena SER)

Теги Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Хетафе Ла Лига происшествия Мэйсон Гринвуд Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем назвал Мэйсона Гринвуда «насильником» по ходу матча с «Хетафе».

В соцсетях ранее распространились видео из трансляции, на котором футболист «Реала» после одного из эпизодов во втором тайме якобы называет Гринвуда «насильником» во время игры чемпионата Испании.

«Хетафе» попросил делегата матча от Ла Лиги зафиксировать слова Беллингема в протоколе, сообщает As со ссылкой на Cadena SER. Клуб анализирует видео, но не планирует подавать жалобу.

«Хетафе» хочет, чтобы предполагаемое оскорбление Беллингема в адрес Гринвуда было отражено, а Ла Лига изучила кадры и вынесла окончательное решение.

Напомним, в октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога: он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.

В начале февраля 2023-го полиция Большого Манчестера сообщила, что с Гринвуда сняты все перечисленные выше обвинения. Летом у футболиста и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.

Летом Гринвуд перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Хетафе» на правах аренды.

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225 комментариев
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Так-так-так, сын маминой подруги Беллингем оказался не таким идеальным
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По поведению Беллингема в некоторые моменты уже заметно, что он ЧСВшный челик. Ничего такого, просто тут для некоторых он идеал.
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+190
Вот и ваш скромный Беллингем:)
+107
-37
+70
Ответ Lycerae
По поведению Беллингема в некоторые моменты уже заметно, что он ЧСВшный челик. Ничего такого, просто тут для некоторых он идеал.
это было понятно еще в Боруссии Дортмунд. про это даже немецкая газета писала
+71
-3
+68
Ответ Ебздрогыч
Так-так-так, сын маминой подруги Беллингем оказался не таким идеальным
Назвал насильника насильником, что не так?
+159
-93
+66
Вот что бывает когда общаешься с Винисиусом,скоро он ещё и о расизме кричать будет
+79
-16
+63
Теперь Саутгейт просто обязан взять Гринвуда на Евро для создания дружеской атмосферы в команде.
+57
-5
+52
Что же все такие плюшевые стали!!!
Рой Кин в современном футболе на поле бы не выходил вообще - удалялся ещё в подтребунке.
+52
-10
+42
Ответ Андрей Лавров
Назвал насильника насильником, что не так?
Читать не умеем? Написано же что с него сняты все обвинения...
+54
-26
+28
Ответ Veld
Комментарий скрыт
А зачем он, это сказал ?
+27
-6
+21
быстро хейтеры приписали игрока к негодяям, ай яй яй ругается Беллингем, как же так... да обычная ситуация, чтобы Гринвуда вывести из себя, пипл сразу скушал это как что-то ужасное, так низя)))
+31
-13
+18
Идеальные люди сидящие на спортсе,что не правильного он сказал,факт избиения женщины был,кто Гринвуд по вашему?)
+18
-4
+14
Ответ i.podsvirov@trustentec.ru
Ну если ты люишь по фактам разбирать то учти факт, что все обвинения были с него сняты. Т.е. не виновен. А Беллингем свечку не держал и в расследовании не участвовал.
Снятие обвинений не всегда говорит о том, что обвиняемый невиновен. С Гринвудом то как раз всё понятно было, ибо пруфы предоставлялись.
+17
-4
+13
Ответ ДедаДома.нет
А зачем он, это сказал ?
Чтобы вывести Гринвуда из равновесия, разве это не очевидно?
+19
-6
+13
А вообще - смех, конечно.
Бабу свою бить он может (это же факт совершенно доказанный), а обзывалочка от соперника оскорбляет его аж до протокола.
+23
-13
+10
Ответ Lycerae
По поведению Беллингема в некоторые моменты уже заметно, что он ЧСВшный челик. Ничего такого, просто тут для некоторых он идеал.
Ну и ничего такого что это проявляется,в его возрасте и с такой карьерой,как все происходит-неудивительно. Главное что б справился с этим.
+11
-2
+9
Ответ zdrprvr
Комментарий скрыт
Каким фотошопом? Гринвуд сам признал побои. Но отрицал намерения убить. И на том они и пошли на мировую.
Ты "матчасть" подучи сначала, прежде чем спорить.
+13
-5
+8
Ответ Engineer95
Читать не умеем? Написано же что с него сняты все обвинения...
Сняты обвинения, потому что сторона обвинения облажалась и девушка не хотела до конца идти. В суде не было доказано, что он ее не бил
+9
-2
+7
Ответ Отец Абду
Вот и ваш скромный Беллингем:)
А кто говорил, что он скромный? Вспомнить только как он летом говорил, что перейдёт только в определённый клуб победитель, а всякие Сити и ПСЖ его не достойны. Сейчас вообще пропитался атмосферой Реала, поэтому будет вести себя все хуже и хуже.
+38
-32
+6
Ответ Мельников Михаил
Что же все такие плюшевые стали!!! Рой Кин в современном футболе на поле бы не выходил вообще - удалялся ещё в подтребунке.
И хорошо, что костоломы остались в прошлом
+9
-3
+6
Ответ Евгений Михеев
Всю жизнь футболисты используют колкости на поле в адрес соперника, начиная со спортивных школ. В чем удивление публики? Что насильника назвали насильником во время игры и соперничества?
Гринвуд не насильник.
+13
-8
+5
Ответ Veld
Комментарий скрыт
Ну если ты люишь по фактам разбирать то учти факт, что все обвинения были с него сняты. Т.е. не виновен. А Беллингем свечку не держал и в расследовании не участвовал.
+9
-5
+4
врётиииииииииииииии!
+7
-3
+4
Может rapist, а может быть rubbish
+5
-1
+4
Ответ Андрей Лавров
Назвал насильника насильником, что не так?
Значит назвать насильника которого оправдали, насильников можно, а назвать Винисиуса, определённым цветом нельзя?
+6
-3
+3
Ответ Balt
О, кто-то начинает борзеть и зазнаваться? ЧСВ стало щекотать?
Молодой 20-летний парень ругнулся, боже мой, как это так...
Но все сразу про чсв и прочее)
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+3
Ответ Lavochkin12
Комментарий удален модератором
Не было у них психических проблем, как раз.
Это у современных ДЕПРЕССИЯ олт любого чиха.
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+3
Ответ Мельников Михаил
А вообще - смех, конечно. Бабу свою бить он может (это же факт совершенно доказанный), а обзывалочка от соперника оскорбляет его аж до протокола.
Странно. А где в новости написано что Гринвуда "обзывалочка от соперника оскорбляет его аж до протокола"?
+3
0
+3
Пострадает за правду...
+6
-3
+3
Ответ Дмитрий Буров
Идеальные люди сидящие на спортсе,что не правильного он сказал,факт избиения женщины был,кто Гринвуд по вашему?)
"изнасилование" и "домашнее насилие" не являются однокоренными словами в английском (rape / domestic violence)
Гринвуд, по-нашему, либо неуравновешенный неадекват с неконтролируемыми приступами неспровоцированной ярости, либо дурак, который вместо того, чтобы бросить токсичную бабу, которая его доводит, пытается скорректировать её поведение кулаками. А изнасилования ему даже на пике конфликта не предъявляли.
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