Беллингем назвал Гринвуда «насильником» по ходу матча. «Хетафе» попросил отразить эпизод в протоколе и ждет реакции Ла Лиги (Cadena SER)

Джуд Беллингем назвал Мэйсона Гринвуда «насильником» по ходу матча с «Хетафе».

В соцсетях ранее распространились видео из трансляции, на котором футболист « » после одного из эпизодов во втором тайме якобы называет Гринвуда «насильником» во время игры чемпионата Испании.

«Хетафе» попросил делегата матча от Ла Лиги зафиксировать слова в протоколе, сообщает As со ссылкой на Cadena SER. Клуб анализирует видео, но не планирует подавать жалобу.

« » хочет, чтобы предполагаемое оскорбление Беллингема в адрес Гринвуда было отражено, а Ла Лига изучила кадры и вынесла окончательное решение.

Напомним, в октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога: он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.

В начале февраля 2023-го полиция Большого Манчестера сообщила, что с Гринвуда сняты все перечисленные выше обвинения. Летом у футболиста и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.

Летом Гринвуд перешел из « » в «Хетафе» на правах аренды.