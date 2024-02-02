Игорь Шалимов: «Даже у Ивича, Семака и Лички не вижу ярко выраженных идей. У первой тройки, «Спартака», «Локо», ЦСКА не вижу четкого направления, как в командах Гвардиолы»
Игорь Шалимов заявил, что не видит тренерской индивидуальности в Мир РПЛ.
«Сейчас три первых места в таблице занимают Ивич, Семак и Личка. Но вот даже у них, честно, я не вижу ярко выраженных идей. От игры к игре идут изменения по схеме, по функционалу крайних нападающих в зависимости от соперника. Есть конкретная игра, и ее нужно выиграть. Это тактические вещи, которые видимы. Но подготовка команды, психологические моменты всегда остаются за кадром. Мы никогда не узнаем, что происходит в раздевалке у того же «Краснодара» или «Зенита». А там огромная работа проходит.
Если взять первую тройку, плюс «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, я не вижу четкого направления, как в командах Гвардиолы. Всегда есть какая-то гибкость, кроме ЦСКА Федотова, кто-то где-то по ходу перестраивается. Все идут от игры к игре. На первый взгляд, фраза банальная, но на самом деле это не так. Потому что соперники разные, важно место в таблице и прочие нюансы. Опять-таки, повторюсь: так не только у нас. Сегодня плюс-минус везде все одинаково», – отметил бывший тренер «Краснодара» и «Урала».
Набрать бразильцев и выиграть за счёт этих чемпионат России.
Это путь ясный, спокойный, не требует нервов, тренерских идей, особой тактики.
Ведь чисто индивидуально бразильцы сильнее почти всех.
И ещё, паралельно надо собирать лучших у конкурентов, чтобы преимущество было большим, без конкуренции, чтобы легче было всё.
Вот такие идеи у Семака.
Почему же их нет? Вот они, я их перечислил.
А других идей нет.
А зачем они?
Есть ещё один пункт, это судьи.
И они должны поддержать, кто как может.
Для чемпионата России такая комбинация беспроигрышная.
За 45 лет видел два таких человека.
Эме Жаке периода в Бордо, Теле Сантана с 1982-86.
Других не вспомнил.
Ну может быть ещё Ван Гаал, пара сезонов в Аяксе.
Вот их футбол был похож на футбол Гвардиолы.
А в бчк так негрейра 90% успеха обеспечивал
Пусть сейчас вернётся шарлатан в бчк - вот посмеемся
А Шалимов жулик от тамбовских. Как тренер он ничто, как эти писаревы, аленичевы и прочие карпины