Игорь Шалимов: «Даже у Ивича, Семака и Лички не вижу ярко выраженных идей. У первой тройки, «Спартака», «Локо», ЦСКА не вижу четкого направления, как в командах Гвардиолы»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Шалимов Пеп Гвардиола Владимир Ивич Краснодар Чемпионат.com Марцел Личка Футбол

Игорь Шалимов заявил, что не видит тренерской индивидуальности в Мир РПЛ.

«Сейчас три первых места в таблице занимают Ивич, Семак и Личка. Но вот даже у них, честно, я не вижу ярко выраженных идей. От игры к игре идут изменения по схеме, по функционалу крайних нападающих в зависимости от соперника. Есть конкретная игра, и ее нужно выиграть. Это тактические вещи, которые видимы. Но подготовка команды, психологические моменты всегда остаются за кадром. Мы никогда не узнаем, что происходит в раздевалке у того же «Краснодара» или «Зенита». А там огромная работа проходит.

Если взять первую тройку, плюс «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, я не вижу четкого направления, как в командах Гвардиолы. Всегда есть какая-то гибкость, кроме ЦСКА Федотова, кто-то где-то по ходу перестраивается. Все идут от игры к игре. На первый взгляд, фраза банальная, но на самом деле это не так. Потому что соперники разные, важно место в таблице и прочие нюансы. Опять-таки, повторюсь: так не только у нас. Сегодня плюс-минус везде все одинаково», – отметил бывший тренер «Краснодара» и «Урала».

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42 комментария
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У самого Шалимова когда он тренировал сразу было видно направление Гвардиолы, невооружённым глазом. А местами, он где-то его даже превосходил, тактически 😂 Пеп даже матчи смотрел, что-бы что-то перенять
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-2
+62
Пятница же, ребята, не ругайте сильно Шалимова. Накатил с утреца ради плодотворных выходных
+27
-3
+24
Ответ Cruel Snake
У самого Шалимова когда он тренировал сразу было видно направление Гвардиолы, невооружённым глазом. А местами, он где-то его даже превосходил, тактически 😂 Пеп даже матчи смотрел, что-бы что-то перенять
После 0,5 л он превосходил Клоппа и Гвардиолу вместе взятых)
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0
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Если взять автомобили АвтоВАЗа, то я не вижу четкого направления, как у Ауди.
+12
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У Семака есть.

Набрать бразильцев и выиграть за счёт этих чемпионат России.

Это путь ясный, спокойный, не требует нервов, тренерских идей, особой тактики.

Ведь чисто индивидуально бразильцы сильнее почти всех.
И ещё, паралельно надо собирать лучших у конкурентов, чтобы преимущество было большим, без конкуренции, чтобы легче было всё.

Вот такие идеи у Семака.
Почему же их нет? Вот они, я их перечислил.

А других идей нет.
А зачем они?
Есть ещё один пункт, это судьи.

И они должны поддержать, кто как может.

Для чемпионата России такая комбинация беспроигрышная.
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И много этот умник может перечислить команд с идеями и направлением как у Гвардиолы, кроме как команды Гвардиолы?)
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Когда вы даете интервью Шалимовых, Мостовых, Ловчевых и прочих ветеранов и экспертов Матч-тв, то необходимо указывать промилле в их крови, и (или) заключение их участкового психиатра.
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да, Игорь, уж твои-то команды прям сразу бросались в глаза своим игровым почерком....
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Вот прочитаешь это, и можно подумать что сам Шалимов обалденный тренер))) Что ж тогда Игорёк, тебя даже из Факела погнали?
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Пусть лучше расскажет про пьянки с Мостовым.
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Ответ Николай Бойко
Сразу на ум приходит арсенальский доминатор только)
Хорошо ,что он хоть не сказал,что не замечает в чемпионате России игроков уровня Же Брюйне, Холланда,Родри... Как у команды Гвардиолы)
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А у Шалимова были ярко выраженные идеи, ага, особенно с Краснодаром, Гвардиола даже ездил на стажировку
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То ли дело Шалимов, генератор футбольных людей, с кого берут пример Клопп и Гвардиола
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а у кого он видит направление четкое, как в командах Пепа?
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Как так? Игорян с идеями, но при этом в студии сидит?
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он щас похвалил за гибкость, поругал за безыдейность или предъявил за то, что все они не Гвардиолы?
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"плюс-минус везде все одинаково" -что это напомнило, забыл откуда.
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Если перевести на нормальный язык, то прозвучало "как же я задолбался быть экспертом, готов принять любой клуб РПЛ".
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Может быть чтобы что-то увидеть нужно посмотреть?
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
И много этот умник может перечислить команд с идеями и направлением как у Гвардиолы, кроме как команды Гвардиолы?)
Сразу на ум приходит арсенальский доминатор только)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
И много этот умник может перечислить команд с идеями и направлением как у Гвардиолы, кроме как команды Гвардиолы?)
Подумал, хотел вспомнить.

За 45 лет видел два таких человека.

Эме Жаке периода в Бордо, Теле Сантана с 1982-86.

Других не вспомнил.
Ну может быть ещё Ван Гаал, пара сезонов в Аяксе.

Вот их футбол был похож на футбол Гвардиолы.
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Ответ Killiannnn
При Семаке Уфа показала свой лучший футбол. У Манчини и Луческу тоже был сильный Зенит, а толку.
У Луческу отобрали Халка и Витцеля, и то он умудрился 61 очко набрать без 2х ключевых игроков. Это как сейчас отобрать у Семака сразу двоих, Барриоса и Клаудиньо.
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Ответ Vatikan
а у кого он видит направление четкое, как в командах Пепа?
Или смотреть трезвым
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
И много этот умник может перечислить команд с идеями и направлением как у Гвардиолы, кроме как команды Гвардиолы?)
Согласен. Кроме того у Гвардиолы всегда были и есть лучшие игроки мира, а так же неограниченный бюджет. При таких условиях можно и в идеи побаловаться. Но Пеп гений,а Семак физрук, ага?
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Ответ Wiley Fox
Гвардиола в командах с баблом всегда изображал и изображает тренера А в бчк так негрейра 90% успеха обеспечивал Пусть сейчас вернётся шарлатан в бчк - вот посмеемся А Шалимов жулик от тамбовских. Как тренер он ничто, как эти писаревы, аленичевы и прочие карпины
Концентрированная база.
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Ответ Алексей Кокорин
Если перевести на нормальный язык, то прозвучало "как же я задолбался быть экспертом, готов принять любой клуб РПЛ".
Скорее "готов спустить любой клуб РПЛ в ФНЛ")))
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В "Урале" Шалимова я видел чёткое направление прямо в пердив.
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Гвардиола: «Не вижу в АПЛ ярко выраженных идей. Не вижу четкого направления, как в командах Шалимова, например»
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Гвардиола в командах с баблом всегда изображал и изображает тренера

А в бчк так негрейра 90% успеха обеспечивал

Пусть сейчас вернётся шарлатан в бчк - вот посмеемся

А Шалимов жулик от тамбовских. Как тренер он ничто, как эти писаревы, аленичевы и прочие карпины
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Не знаю как насчет остальных, но тот же Семак чётко обозначил, что у него нет какого-то прям ярко-выраженного стиля, он по лекалам Аллегри и Анчеллотти ищет баланс в игре, отталкиваясь от состава. Шалимов может сколько угодно критиковать тренеров, но ярко-выраженный стиль не всегда знак качества. Зденек Земан в своё время этот тезис доказал
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