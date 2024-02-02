В допинг-пробе Валиевой нашли разрешенный препарат с анаболическим эффектом (Yle)

Теги сборная России допинг WADA CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

В допинг-пробе Камилы Валиевой нашли препарат с анаболическим эффектом.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине издание The New York Times сообщало, что, помимо запрещенного триметазидина, в пробе Валиевой нашли два разрешенных препарата – гипоксен и L-карнитин.

По информации финской телерадиокомпании Yle, в анализах фигуристки содержался еще один препарат, который имеет анаболический эффект, но в настоящее время не входит в список запрещенных.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассматривает вопрос о запрете этого препарата.

Раскрыты детали суда по Валиевой: защищались десертом от деда (но без деда), арбитры посчитали Камилу честной

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207 комментариев
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Еще бы перечислили, что она каждый день ела. Если препарат разрешён, какие проблемы? Все проф. спортсмены поддерживают организм разрешенной фармой.
+140
-17
+123
А в чем проблема если эти препараты не запрещены ? Глупо думать что спортсмены вообще никаких лекарств не принимают и лечатся исключительно подорожником
+100
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Даже Менделееву такие коктейли не снились
+83
-35
+48
И? Препарат разрешенный? - Да, разрешенный. - На этом всё. Плывите дальше.
+61
-17
+44
Ответ Юркин Клоп
Даже Менделееву такие коктейли не снились
Да, рибоксин и L-карнитин - страшнейший допинг
+52
-10
+42
Ответ floret
Что бы запретить дальнейшее использование.
Ну, скоро брокколи запретят. А потом молодые спортсмены пачками умирают, потому что сердце не выдерживает. Вот только недавно умер 17 летний хоккеист
+44
-11
+33
Напишите имена всех у кого что-то разрешённое нашли.. подкидывать надо дровишек в костёр, да? а то затухать начал)
+58
-27
+31
Весь, абсолютно весь профессиональный спорт сидит на химии, не надо строить из себя девочек! Чистый спорт остался в середине прошлого века...
+41
-11
+30
Очередная утечка информации о ребенке. Любое цивилизованное общество посадило бы этих людей в тюрьму.

Если добавка или препарат разрешены законом и не включены в список ВАДА, то их прием вполне приемлем, если вы считаете, что они помогут улучшить результативность.

Все спортсмены принимают коктейль из легальных добавок. Если нет, то им нужны лучшие тренеры и диетологи, которые дадут им преимущество.

Это еще одна клевета на Камилу, утверждающая, что она принимала коктейль из допинга, хотя это легальные добавки.
+54
-25
+29
По информации той же финской компании-"эти препараты не допинг, они не запрещены. Но есть гипотеза, что наличие такого коктейля из performance enhancing препаратов в пробе 15летнего подростка могло стать лишним аргументом для суда - что триметазидин взялся там неслучайно"
+31
-4
+27
Если проверить анализы Американцев там наверно 50 препаратов и все разрешенные
+33
-7
+26
Ответ Юркин Клоп
Даже Менделееву такие коктейли не снились
Когда в одной пробе 4 препарата, недостаточно валить всё на деда и пса, надо привлекать новых персонажей.
+49
-24
+25
Ответ Amina Minkova
А в чем проблема если эти препараты не запрещены ? Глупо думать что спортсмены вообще никаких лекарств не принимают и лечатся исключительно подорожником
ну вот именно. во-первых нужны поддерживающие комплексы спортпита. во-вторых спортсмены, как все люди, болеют и пьют лекарства
+27
-3
+24
Ответ Lanc
Когда в одной пробе 4 препарата, недостаточно валить всё на деда и пса, надо привлекать новых персонажей.
Каждый элитный спортсмен в мире принимает коктейль из добавок.
+23
-3
+20
Ответ Lanc
Информация о других препаратах явно указывает, что запрещенный попал в организм не случайным образом.
Ни на что она не указывает, потому что вы не найдете ни одного спортсмена, у которого не будет такого же списка разрешенки.
+19
-1
+18
...издание The New York Times сообщало, что....по информации финской телерадиокомпании Yle...(с)
Да задолбали уже! ...
+21
-4
+17
Если препарат не входит в список запрещённых, но имеет такой эффект, то это недоработка ВАДА, а не вина Камилы. Все спортсмены принимают БАДы и витамины, будет ли ВАДА искать этот препарат у других участников Олимпиады?
+20
-3
+17
если он разрешенный - в чем проблема? с "анаболическим эффектом" - уже смешно. не анаболик - но с анаболическим эффектом? рибоксин небось? ;)
+22
-6
+16
И? Всякие добавки пьют даже НЕ спортсмены. Еще бы проф спортсмены лечились подорожником.
+18
-3
+15
Ответ Lanc
Когда в одной пробе 4 препарата, недостаточно валить всё на деда и пса, надо привлекать новых персонажей.
А вы не думаете, что все профессиональные спортсмены употребляют различные (разрешенные) препараты?
И возьми пробы любого - будет целый коктейль РАЗРЕШЕННЫХ веществ.
А вот появление запрещенного - не у всех.
+19
-4
+15
Кто ищет, тот всегда найдет, если усердно копать, особенно, когда речь идёт о российских спортсменах. Это уже параноидальное.
+19
-6
+13
Ответ Anna
Ну, скоро брокколи запретят. А потом молодые спортсмены пачками умирают, потому что сердце не выдерживает. Вот только недавно умер 17 летний хоккеист
Любой наш лекарственный препарат помогающий нашим спортсменам всегда будет вносится в список запрещённых. Так было и будет.
+17
-4
+13
И финны в курсе проб Камилы. Какая осведомлённость!
+15
-3
+12
ещё кто-то верит, что подсыпали аж три препарата?
+21
-10
+11
Информация об анализах спортсменов должна быть засекречена, если кто-то из имеющих доступ к засекреченной информации ее сливает прессе, возможно за деньги, то это повод для расследования.
+15
-4
+11
Цирк. Когда они уже аскорбинки запретят? И гематоген заодно
+13
-3
+10
Откровенный вброс. Цели, в общем-то, понятны.
+13
-3
+10
и чё?
+12
-2
+10
Ответ Anna
Еще бы перечислили, что она каждый день ела. Если препарат разрешён, какие проблемы? Все проф. спортсмены поддерживают организм разрешенной фармой.
Что бы запретить дальнейшее использование.
+12
-2
+10
Финский врач, участвующий в процессе, видимо, решил подзаработать((
Слить кое- какую информацию раньше официального опубликования материалов....
+12
-3
+9
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