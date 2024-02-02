В допинг-пробе Валиевой нашли разрешенный препарат с анаболическим эффектом (Yle)
В допинг-пробе Камилы Валиевой нашли препарат с анаболическим эффектом.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.
Во время Олимпиады-2022 в Пекине издание The New York Times сообщало, что, помимо запрещенного триметазидина, в пробе Валиевой нашли два разрешенных препарата – гипоксен и L-карнитин.
По информации финской телерадиокомпании Yle, в анализах фигуристки содержался еще один препарат, который имеет анаболический эффект, но в настоящее время не входит в список запрещенных.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассматривает вопрос о запрете этого препарата.
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Если добавка или препарат разрешены законом и не включены в список ВАДА, то их прием вполне приемлем, если вы считаете, что они помогут улучшить результативность.
Все спортсмены принимают коктейль из легальных добавок. Если нет, то им нужны лучшие тренеры и диетологи, которые дадут им преимущество.
Это еще одна клевета на Камилу, утверждающая, что она принимала коктейль из допинга, хотя это легальные добавки.
Да задолбали уже! ...
И возьми пробы любого - будет целый коктейль РАЗРЕШЕННЫХ веществ.
А вот появление запрещенного - не у всех.
Слить кое- какую информацию раньше официального опубликования материалов....