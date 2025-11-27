  • Спортс
  • «Какой же клоун 🤣». Морган о словах Киммиха про «Арсенал» после поражения «Баварии» в ЛЧ
86

«Какой же клоун 🤣». Морган о словах Киммиха про «Арсенал» после поражения «Баварии» в ЛЧ

Пирс Морган назвал Киммиха клоуном за слова об «Арсенале».

Журналист, телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган высмеял Йозуа Киммиха за слова после матча Лиги чемпионов.

В среду «Арсенал» обыграл «Баварию» со счетом 3:1 в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

После матча полузащитник мюнхенцев, отвечая на вопрос, был ли «Арсенал» лучшей командой, с которой сталкивалась «Бавария», заявил: «Арсенал» полагается на стандарты. Заслуженная победа, но самым сложным соперником «Баварии» был «ПСЖ» – это было больше похоже на футбол».

«🤣🤣🤣 Какой же клоун» – написал Морган в соцсети, репостнув публикацию со словами Киммиха.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»13829 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Пирса Моргана в X
