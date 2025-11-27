«Какой же клоун 🤣». Морган о словах Киммиха про «Арсенал» после поражения «Баварии» в ЛЧ
Пирс Морган назвал Киммиха клоуном за слова об «Арсенале».
Журналист, телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган высмеял Йозуа Киммиха за слова после матча Лиги чемпионов.
В среду «Арсенал» обыграл «Баварию» со счетом 3:1 в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
После матча полузащитник мюнхенцев, отвечая на вопрос, был ли «Арсенал» лучшей командой, с которой сталкивалась «Бавария», заявил: «Арсенал» полагается на стандарты. Заслуженная победа, но самым сложным соперником «Баварии» был «ПСЖ» – это было больше похоже на футбол».
«🤣🤣🤣 Какой же клоун» – написал Морган в соцсети, репостнув публикацию со словами Киммиха.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Пирса Моргана в X
