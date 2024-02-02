Фьюри получил рассечение во время спарринга. Бой с Усиком перенесут

Поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри перенесут.

Об этом сообщил менеджер украинского боксера Эгис Климас. По словам Климаса, получил серьезное рассечение во время спарринга.

Объединительный бой между Усиком и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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