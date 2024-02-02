Фьюри получил рассечение во время спарринга. Бой с Усиком перенесут
Поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри перенесут.
Об этом сообщил менеджер украинского боксера Эгис Климас. По словам Климаса, Фьюри получил серьезное рассечение во время спарринга.
Объединительный бой между Усиком и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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Сколько уже у этой петрушки сливов за всю карьеру? Причем против самых тяжелых оппонентов(только против Усика 3 слива).
Уверен на 99% распиаренный увалень не уверен в своей форме.
Кто бы сомневался))