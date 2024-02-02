Фьюри получил рассечение во время спарринга. Бой с Усиком перенесут

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри перенесут.

Об этом сообщил менеджер украинского боксера Эгис Климас. По словам Климаса, Фьюри получил серьезное рассечение во время спарринга.

Объединительный бой между Усиком и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Тайсон Фьюри правда цыган? Пора серьезно разобраться

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60 комментариев
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Классика. Слив
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Вот и ваш цыган скакун
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Давайте честно, кто-то думал что Цыган не сольется?
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Почему-то не удивлён
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Всегда поддерживал Фьюри, но это уже не смешно… Что за цирк он устроил? Издевательство над зрителями.
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Фьюри - позор бокса.
Сколько уже у этой петрушки сливов за всю карьеру? Причем против самых тяжелых оппонентов(только против Усика 3 слива).

Уверен на 99% распиаренный увалень не уверен в своей форме.
+32
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Пусть лучше спарринг-партнёр тогда выходит
+18
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+17
Хитрожопый ваш Фьюри. все помнят слив реванша с Кличко, тьфу на тебя))
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Ответ aleks9600
Давайте честно, кто-то думал что Цыган не сольется?
В новости под боем бесновались турбопатриоты, которые минуса распихивал как раз за подобное предположение, мол цыган прикончит Усика, чему они будут несказанно рады.
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Мы потеряли роскошного Тайрона
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Никогда не верь цыганам, если только они не твои родственники) ©️
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Ответ aleks9600
Давайте честно, кто-то думал что Цыган не сольется?
думаю, никто , пусть Усик подерется за абсолюта с нормальным оппонентом , который не боится выйти хотя бы. кто там в рейтинге после Фьюри сейчас?
+8
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Интересно, что случится раньше - Фьюри выйдет на ринг с Усиком или Мбаппе перейдет в "Реал" ?
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Тайсон - хитрый цыган)
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Сбивает с ритма.
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Ответ #nikon
Сбивает с ритма.
Это все, что он может против Усика. Постоянно об этом говорю. Кроме габаритов, пакостей и судей у него ничего нет против лучшего тяжа современности.
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Микки О’Нил выйдет вместо Фьюри?
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да не состоится этот бой никогда😂
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Ответ Илья Лисицкий
думаю, никто , пусть Усик подерется за абсолюта с нормальным оппонентом , который не боится выйти хотя бы. кто там в рейтинге после Фьюри сейчас?
Энтони Джошуа 🤣🤣🤣
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цыганский болтун
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Началось в деревне лето🤣🤣🤣
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Ахахахаххахахаахха
Кто бы сомневался))
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Кто-то удивлен ?)
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Да ему и заусенец помешает в след. раз
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Ответ Ванес Кимбор
ну есть ещё Джон пистолет или Вилли сумасшедший кулак подойдёт вместо раскошного Джорджа?
Вилли сошел с ума, а пистолет застрелился...
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Ремейк Фергюсон Хабиб
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Ответ mancity111
Классика. Слив
Как то не удивительно что решили перенести!
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Ожидаемо. Теперь официально, Фьюри очкошник. И я не фанат Усика.
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Нюхач слился
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Посмешищем стал. Усику 17го надо обязательно с кем-нибудь драться.
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