Миллиардер Питер Тиль профинансирует «Олимпиаду на стероидах» – турнир, где будет разрешен допинг
Миллиардер Кремниевой долины Питер Тиль профинансирует «Олимпиаду на стероидах».
Тиль, заработавший состояние как один из первых инвесторов PayPal и Facebook, поддерживает проведение «Расширенных Игр», которые будут поощрять спортсменов использовать допинг.
Автором проекта является доктор Арон Д’Суза, который исследует влияние медикаментов и пищевых добавок на возможности человеческого тела.
«Мое тело – мой выбор, ваше тело – ваш выбор, вот философия наших Игр», – рассказал Д’Суза.
«Игры на стероидах» планируют проводить раз в год. В первой «допинговой Олимпиаде», которая может пройти уже в 2025 году, должны принять участие спортсмены из пяти видов спорта – плавания, гимнастики, тяжелой атлетики, легкой атлетики и единоборств.
Летом Тиль отправится в Париж, где пройдут Олимпийские игры-2024, чтобы представить проект «Олимпиады на стероидах» главе МОК Томасу Баху.
- На 27 метров прыгнул финский спортсмен. Очень, очень неплохой результат для шахматиста.
- Тринадцать убитых и шестьдесят раненых. Таков результат неудачного броска в керлинге.
- Только что совершил прыжок с шестом Сергей Бубко. Зрители с нетерпением ждут когда же он, наконец, приземлится.
- Метатели копья сегодня особенно порадовали. Результат - два сбитых Боинга... и один Сергей Бубко.
- Вот уже третий час китайский гимнаст крутится на перекладине...
- Оргкомитет принял решение не выпускать сегодня метателей молота, в целях безопасности.
- А в марафоне традиционно побеждает бегун из Кении. Он единственный, кто добежал до Кении.
- Только что стало известно, что куда-то пропал весь оргкомитет. И на площадку выходят метатели молота.
- Канадский велосипедист впопыхах забывает велосипед... но это не мешает ему прийти к финишу первым!
- Тем временем китайский гимнаст продолжает крутиться на перекладине...
- Метатель молота совершает бросок... и китайский гимнаст, похоже, докрутился.
- И в заключении наше традиционное сорокоборье. Давайте посмотрим выступление российского спортсмена. Вот он пробегает тысячу метров. Прыгает с шестом. Взял штангу. Пробежал стометровку. Положил штангу. Шайбу, шайбу! Шах, мат! Гоооол! Отличный результат! И спортсмен заходит
на второй круг.
Вредно для здоровья? Алкоголь и сигареты тоже не продлевают жизнь.
А если серьёзно, люди забывают, что изначальной целью борьбы с допингом была защита людей от уничтожения собственного здоровья ради результатов.