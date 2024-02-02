Миллиардер Питер Тиль профинансирует «Олимпиаду на стероидах» – турнир, где будет разрешен допинг

Миллиардер Кремниевой долины Питер Тиль профинансирует «Олимпиаду на стероидах».

Тиль, заработавший состояние как один из первых инвесторов PayPal и Facebook, поддерживает проведение «Расширенных Игр», которые будут поощрять спортсменов использовать допинг.

Автором проекта является доктор Арон Д’Суза, который исследует влияние медикаментов и пищевых добавок на возможности человеческого тела.

«Мое тело – мой выбор, ваше тело – ваш выбор, вот философия наших Игр», – рассказал Д’Суза.

«Игры на стероидах» планируют проводить раз в год. В первой «допинговой Олимпиаде», которая может пройти уже в 2025 году, должны принять участие спортсмены из пяти видов спорта – плавания, гимнастики, тяжелой атлетики, легкой атлетики и единоборств.

Летом Тиль отправится в Париж, где пройдут Олимпийские игры-2024, чтобы представить проект «Олимпиады на стероидах» главе МОК Томасу Баху.