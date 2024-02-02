Миллиардер Питер Тиль профинансирует «Олимпиаду на стероидах» – турнир, где будет разрешен допинг

Теги бизнес допинг деньги Легкая атлетика

Миллиардер Кремниевой долины Питер Тиль профинансирует «Олимпиаду на стероидах».

Тиль, заработавший состояние как один из первых инвесторов PayPal и Facebook, поддерживает проведение «Расширенных Игр», которые будут поощрять спортсменов использовать допинг.

Автором проекта является доктор Арон Д’Суза, который исследует влияние медикаментов и пищевых добавок на возможности человеческого тела. 

«Мое тело – мой выбор, ваше тело – ваш выбор, вот философия наших Игр», – рассказал Д’Суза.

«Игры на стероидах» планируют проводить раз в год. В первой «допинговой Олимпиаде», которая может пройти уже в 2025 году, должны принять участие спортсмены из пяти видов спорта – плавания, гимнастики, тяжелой атлетики, легкой атлетики и единоборств. 

Летом Тиль отправится в Париж, где пройдут Олимпийские игры-2024, чтобы представить проект «Олимпиады на стероидах» главе МОК Томасу Баху. 

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197 комментариев
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Добрый день! Мы ведем репортаж с нашей специальной олимпиады. На нашей олимпиаде отутствует любой допинг-контроль. Да, да, спортсменoв НЕ проверяют на допинг. Совсем. Итак...

- На 27 метров прыгнул финский спортсмен. Очень, очень неплохой результат для шахматиста.

- Тринадцать убитых и шестьдесят раненых. Таков результат неудачного броска в керлинге.

- Только что совершил прыжок с шестом Сергей Бубко. Зрители с нетерпением ждут когда же он, наконец, приземлится.

- Метатели копья сегодня особенно порадовали. Результат - два сбитых Боинга... и один Сергей Бубко.

- Вот уже третий час китайский гимнаст крутится на перекладине...

- Оргкомитет принял решение не выпускать сегодня метателей молота, в целях безопасности.

- А в марафоне традиционно побеждает бегун из Кении. Он единственный, кто добежал до Кении.

- Только что стало известно, что куда-то пропал весь оргкомитет. И на площадку выходят метатели молота.

- Канадский велосипедист впопыхах забывает велосипед... но это не мешает ему прийти к финишу первым!

- Тем временем китайский гимнаст продолжает крутиться на перекладине...

- Метатель молота совершает бросок... и китайский гимнаст, похоже, докрутился.

- И в заключении наше традиционное сорокоборье. Давайте посмотрим выступление российского спортсмена. Вот он пробегает тысячу метров. Прыгает с шестом. Взял штангу. Пробежал стометровку. Положил штангу. Шайбу, шайбу! Шах, мат! Гоооол! Отличный результат! И спортсмен заходит
на второй круг.
+240
-11
+229
Сдаю место для шутки про Валиеву
+128
-18
+110
А Россию допустят? 😄
+75
-3
+72
А если находят чистого спортсмена, то с позором дисквалифицируют. Куча статей, опросов - как он мог и кто виноват
+66
0
+66
Ответ Юркин Клоп
Сдаю место для шутки про Валиеву
говорят после этой новости у деда Валиевой начали просить рецепты
+62
-14
+48
Бежит марафон атлет, забегает на пит стоп и как в формуле 1 подлетает команда и накачиваете его. Кто-то таблетки в рот, кто-то в вену колет)
+39
-1
+38
Ждëм всех звёзд: Байлс, Мо фара, сëстры уильямс, Фелпс, Гэтлина и тд. Всех "больных" с синдромом дефицита внимания и прочими народными американскими, канадскими и западноевропейскими "болезнями". По такому случаю можно ещё и НФЛ с МЛБ позвать
+48
-19
+29
Ответ Юркин Клоп
Сдаю место для шутки про Валиеву
Председателем комитета игр предлагаю назначить Лэнса Армстронга
+29
-3
+26
Ответ Даша Лавренова
А Россию допустят? 😄
Honorary member просто сразу 🤣🤣🤣
+33
-7
+26
Наконец-то! Даёшь бои мутантов!
+22
0
+22
Олимпиада на стероидах это скучно, по факту ничего не изменится. Вот ЧМ по футболу на коксе, другое дело, там можно сразу и приз имени Диего Марадоны вручать.
+18
0
+18
Ответ Ирина С
Вы талант! Посмеялась от души!
Это древний баян, смешной конечно, но автор у него другой
+18
0
+18
Ответ hazowsky
Добрый день! Мы ведем репортаж с нашей специальной олимпиады. На нашей олимпиаде отутствует любой допинг-контроль. Да, да, спортсменoв НЕ проверяют на допинг. Совсем. Итак... - На 27 метров прыгнул финский спортсмен. Очень, очень неплохой результат для шахматиста. - Тринадцать убитых и шестьдесят раненых. Таков результат неудачного броска в керлинге. - Только что совершил прыжок с шестом Сергей Бубко. Зрители с нетерпением ждут когда же он, наконец, приземлится. - Метатели копья сегодня особенно порадовали. Результат - два сбитых Боинга... и один Сергей Бубко. - Вот уже третий час китайский гимнаст крутится на перекладине... - Оргкомитет принял решение не выпускать сегодня метателей молота, в целях безопасности. - А в марафоне традиционно побеждает бегун из Кении. Он единственный, кто добежал до Кении. - Только что стало известно, что куда-то пропал весь оргкомитет. И на площадку выходят метатели молота. - Канадский велосипедист впопыхах забывает велосипед... но это не мешает ему прийти к финишу первым! - Тем временем китайский гимнаст продолжает крутиться на перекладине... - Метатель молота совершает бросок... и китайский гимнаст, похоже, докрутился. - И в заключении наше традиционное сорокоборье. Давайте посмотрим выступление российского спортсмена. Вот он пробегает тысячу метров. Прыгает с шестом. Взял штангу. Пробежал стометровку. Положил штангу. Шайбу, шайбу! Шах, мат! Гоооол! Отличный результат! И спортсмен заходит на второй круг.
Шахматистам разрешат вживлять чипы в мозг. И всё равно будут сплошные ничьи ;)
+17
-1
+16
Ответ hazowsky
Добрый день! Мы ведем репортаж с нашей специальной олимпиады. На нашей олимпиаде отутствует любой допинг-контроль. Да, да, спортсменoв НЕ проверяют на допинг. Совсем. Итак... - На 27 метров прыгнул финский спортсмен. Очень, очень неплохой результат для шахматиста. - Тринадцать убитых и шестьдесят раненых. Таков результат неудачного броска в керлинге. - Только что совершил прыжок с шестом Сергей Бубко. Зрители с нетерпением ждут когда же он, наконец, приземлится. - Метатели копья сегодня особенно порадовали. Результат - два сбитых Боинга... и один Сергей Бубко. - Вот уже третий час китайский гимнаст крутится на перекладине... - Оргкомитет принял решение не выпускать сегодня метателей молота, в целях безопасности. - А в марафоне традиционно побеждает бегун из Кении. Он единственный, кто добежал до Кении. - Только что стало известно, что куда-то пропал весь оргкомитет. И на площадку выходят метатели молота. - Канадский велосипедист впопыхах забывает велосипед... но это не мешает ему прийти к финишу первым! - Тем временем китайский гимнаст продолжает крутиться на перекладине... - Метатель молота совершает бросок... и китайский гимнаст, похоже, докрутился. - И в заключении наше традиционное сорокоборье. Давайте посмотрим выступление российского спортсмена. Вот он пробегает тысячу метров. Прыгает с шестом. Взял штангу. Пробежал стометровку. Положил штангу. Шайбу, шайбу! Шах, мат! Гоооол! Отличный результат! И спортсмен заходит на второй круг.
Прочитала это а в голове звучал голос Губерниева)
+15
-1
+14
Ответ Даша Лавренова
А Россию допустят? 😄
после Симоны Байлз только 😅
+25
-12
+13
ну вот, а вы беспокоились, что Валиевой соревноваться негде
+17
-4
+13
Ответ Юркин Клоп
Сдаю место для шутки про Валиеву
Прими участие в Олимпиаде на стероидах - и сэкономь на юристах!
+12
0
+12
Ответ Юркин Клоп
Сдаю место для шутки про Валиеву
Зажигать факел игр, выполненный в форме шприца, будет маестро Родченков. Никто его в лицо не узнает, но все будут знать, что это он
+14
-3
+11
С одной стороны это весело. С другой стороны,до тех пор пока кто нибудь не помрет от остановки сердца, прямо во время олимпиады этой, от передоза дрянью всякой.
+11
0
+11
Ответ hazowsky
Добрый день! Мы ведем репортаж с нашей специальной олимпиады. На нашей олимпиаде отутствует любой допинг-контроль. Да, да, спортсменoв НЕ проверяют на допинг. Совсем. Итак... - На 27 метров прыгнул финский спортсмен. Очень, очень неплохой результат для шахматиста. - Тринадцать убитых и шестьдесят раненых. Таков результат неудачного броска в керлинге. - Только что совершил прыжок с шестом Сергей Бубко. Зрители с нетерпением ждут когда же он, наконец, приземлится. - Метатели копья сегодня особенно порадовали. Результат - два сбитых Боинга... и один Сергей Бубко. - Вот уже третий час китайский гимнаст крутится на перекладине... - Оргкомитет принял решение не выпускать сегодня метателей молота, в целях безопасности. - А в марафоне традиционно побеждает бегун из Кении. Он единственный, кто добежал до Кении. - Только что стало известно, что куда-то пропал весь оргкомитет. И на площадку выходят метатели молота. - Канадский велосипедист впопыхах забывает велосипед... но это не мешает ему прийти к финишу первым! - Тем временем китайский гимнаст продолжает крутиться на перекладине... - Метатель молота совершает бросок... и китайский гимнаст, похоже, докрутился. - И в заключении наше традиционное сорокоборье. Давайте посмотрим выступление российского спортсмена. Вот он пробегает тысячу метров. Прыгает с шестом. Взял штангу. Пробежал стометровку. Положил штангу. Шайбу, шайбу! Шах, мат! Гоооол! Отличный результат! И спортсмен заходит на второй круг.
Очень креативно и смешно, подняли настроение)
+13
-2
+11
Ответ hazowsky
Добрый день! Мы ведем репортаж с нашей специальной олимпиады. На нашей олимпиаде отутствует любой допинг-контроль. Да, да, спортсменoв НЕ проверяют на допинг. Совсем. Итак... - На 27 метров прыгнул финский спортсмен. Очень, очень неплохой результат для шахматиста. - Тринадцать убитых и шестьдесят раненых. Таков результат неудачного броска в керлинге. - Только что совершил прыжок с шестом Сергей Бубко. Зрители с нетерпением ждут когда же он, наконец, приземлится. - Метатели копья сегодня особенно порадовали. Результат - два сбитых Боинга... и один Сергей Бубко. - Вот уже третий час китайский гимнаст крутится на перекладине... - Оргкомитет принял решение не выпускать сегодня метателей молота, в целях безопасности. - А в марафоне традиционно побеждает бегун из Кении. Он единственный, кто добежал до Кении. - Только что стало известно, что куда-то пропал весь оргкомитет. И на площадку выходят метатели молота. - Канадский велосипедист впопыхах забывает велосипед... но это не мешает ему прийти к финишу первым! - Тем временем китайский гимнаст продолжает крутиться на перекладине... - Метатель молота совершает бросок... и китайский гимнаст, похоже, докрутился. - И в заключении наше традиционное сорокоборье. Давайте посмотрим выступление российского спортсмена. Вот он пробегает тысячу метров. Прыгает с шестом. Взял штангу. Пробежал стометровку. Положил штангу. Шайбу, шайбу! Шах, мат! Гоооол! Отличный результат! И спортсмен заходит на второй круг.
Вы талант! Посмеялась от души!
+11
-1
+10
Будет очень неловко, если никто из допингистов не сможет побить ни одного мирового рекорда...
+10
0
+10
Зато без поводов для попыток перехитрить весь мир.
Вредно для здоровья? Алкоголь и сигареты тоже не продлевают жизнь.
+10
0
+10
в США предлагаю выслать медали по почте
+12
-3
+9
Протест против Вады:)
А если серьёзно, люди забывают, что изначальной целью борьбы с допингом была защита людей от уничтожения собственного здоровья ради результатов.
+9
0
+9
Ответ hazowsky
Добрый день! Мы ведем репортаж с нашей специальной олимпиады. На нашей олимпиаде отутствует любой допинг-контроль. Да, да, спортсменoв НЕ проверяют на допинг. Совсем. Итак... - На 27 метров прыгнул финский спортсмен. Очень, очень неплохой результат для шахматиста. - Тринадцать убитых и шестьдесят раненых. Таков результат неудачного броска в керлинге. - Только что совершил прыжок с шестом Сергей Бубко. Зрители с нетерпением ждут когда же он, наконец, приземлится. - Метатели копья сегодня особенно порадовали. Результат - два сбитых Боинга... и один Сергей Бубко. - Вот уже третий час китайский гимнаст крутится на перекладине... - Оргкомитет принял решение не выпускать сегодня метателей молота, в целях безопасности. - А в марафоне традиционно побеждает бегун из Кении. Он единственный, кто добежал до Кении. - Только что стало известно, что куда-то пропал весь оргкомитет. И на площадку выходят метатели молота. - Канадский велосипедист впопыхах забывает велосипед... но это не мешает ему прийти к финишу первым! - Тем временем китайский гимнаст продолжает крутиться на перекладине... - Метатель молота совершает бросок... и китайский гимнаст, похоже, докрутился. - И в заключении наше традиционное сорокоборье. Давайте посмотрим выступление российского спортсмена. Вот он пробегает тысячу метров. Прыгает с шестом. Взял штангу. Пробежал стометровку. Положил штангу. Шайбу, шайбу! Шах, мат! Гоооол! Отличный результат! И спортсмен заходит на второй круг.
Добавьте ещё как российская штангистка Камила Валиева устанавливает рекорд в жиме демонстрируя всем свой шпагат.
+29
-20
+9
Ответ Юркин Клоп
Сдаю место для шутки про Валиеву
Кажется это будет первая олимпиада, где дюшес будет популярнее колы
+8
0
+8
Да где они находят эти новости?! Но это , конечно, ржачно 😂
+9
-1
+8
Туда позовут российских спортсменов?)))
+11
-4
+7
Ответ smoky eyes
Бежит марафон атлет, забегает на пит стоп и как в формуле 1 подлетает команда и накачиваете его. Кто-то таблетки в рот, кто-то в вену колет)
Поскольку здесь будет важна скорость действия колёс - эффективнее всего будет ставить клизму
+7
0
+7
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