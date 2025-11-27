Кобелев о «Динамо»: «Один из лучших составов в РПЛ. Он должен бороться за чемпионство, вылет точно не грозит. Он случился, когда команду покинули 18 футболистов»

Андрей Кобелев: у «Динамо» один из лучших составов в РПЛ, вылет точно не грозит.

Бывший полузащитник и тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о положении команды в Мир РПЛ . Бело-голубые занимают 9-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков в 16 матчах.

«Когда «Динамо » вылетало, команду перед этим покинуло 18 футболистов. Все прекрасно знают, по каким причинам это произошло.

Сегодня «Динамо», наоборот, вкладывает большие деньги в игроков и обладает одним из лучших составов в чемпионате. Он может и должен бороться за чемпионство, поэтому вылет «Динамо» уж точно не грозит.

СМИ для того и существуют, чтобы задавать вопросы, иногда разгоняя волну. Перед началом сезона все предполагали, что «Динамо» будет наверху. Когда команда начала терять очки, естественно, журналисты начали задавать вопросы про вылет. О чем-то надо говорить», – отметил Кобелев.

Напомним, Кобелев возглавлял «Динамо» несколько раз в тренерской карьере. Из-за плохих результатов 10 мая 2016 года он был уволен с поста главного тренера за три тура до окончания чемпионата России. В том сезоне команда вылетела в ФНЛ (нынешняя Первая лига).