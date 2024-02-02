«Спасибо всем, кто рядом, всем, кто поддерживает». Валиева опубликовала фото с баннером «Камила, ты наша золотая!»

Камила Валиева поблагодарила болельщиков за поддержку после дисквалификации.

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Фигуристка опубликовала фото с баннером «Камила, ты наша золотая!»

«Спасибо всем, кто рядом, всем, кто поддерживает», – написала она.

Валиева проиграла, потому что в суде ее все бросили – даже дедушка