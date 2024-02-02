«Спасибо всем, кто рядом, всем, кто поддерживает». Валиева опубликовала фото с баннером «Камила, ты наша золотая!»
Камила Валиева поблагодарила болельщиков за поддержку после дисквалификации.
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Фигуристка опубликовала фото с баннером «Камила, ты наша золотая!»
«Спасибо всем, кто рядом, всем, кто поддерживает», – написала она.
Валиева проиграла, потому что в суде ее все бросили – даже дедушка
Сиди тихо и смирно, бегай на лекции по допингу, а не...
Она всему миру показывает себя жертвой и без вины виноватой...
Наглость шкалит. Вот реально сверху дается только то, что человек сам долго просит поступками и помыслами.
Тут ещё одно словцо, оканчивающееся на "изм" хочется написать, но модератор не пропустит.