«Спасибо всем, кто рядом, всем, кто поддерживает». Валиева опубликовала фото с баннером «Камила, ты наша золотая!»

Теги сборная России допинг женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева поблагодарила болельщиков за поддержку после дисквалификации.

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 

Фигуристка опубликовала фото с баннером «Камила, ты наша золотая!»

«Спасибо всем, кто рядом, всем, кто поддерживает», – написала она. 

Валиева проиграла, потому что в суде ее все бросили – даже дедушка

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185 комментариев
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Только в России могут ставить билборды в честь отстраненного за допинг спортсмена, ну и сюр 😂
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Адвокатов надо хороших на суде,, а не баннеры после того как все просрали.
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Ещё бы узнать кто организовал эти билборды по всей России. Удовольствие не дешёвое, у федерации фигурного катания нет таких денег.
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Коллегам по команде ничего не хочет написать? Убрать из шапки профиля золото ЧЕ? Вернуть незаслуженное звание заслуженного мастера спорта, ордена Дружбы и "Дуслык"? Так и дальше будет изображать невинную жертву, попутно собирая плюшки?
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Даааа. За эти баннеры пропаганды она поблагодарила, а про команду, которая медалей лишилась молчит. Ну и наглость. Противно от её поведения. Типичная будущая депутат.
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Мир охвачен безумием.Безумие становится нормой. Норма вызывает ощущение чуда". Довлатов.
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Эх, Камила. Зря ты с мамой согласилась принимать допинг. Может, с одним честным тулупом в пп и стала бы чемпионкой.
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Ни грамма сочувствия к Валиевой после этого не осталось. Ни стыда, ни совести у человека. В почти 18 лет уже невозможно не понимать, что эта кампания с биллбордами по всей стране, выставляющая национальным героем допингистку - это безумие, фарс и сюр. Это ненормально. Любой человек, у которого хоть немного развито чувство стыда, на ее месте сделал бы пост о команде, которую она подвела и которую сейчас массово игнорируют, параллельно возводя в культ Валиеву. И уж точно попытался бы максимально дистанцироваться от этого цирка с баннерами. Но нет, очевидно, Валиева заинтересована только в том, чтобы как можно дольше играть роль сакральной жертвы Злого Запада и хайповать на этом.
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Они реально не понимают, что это сюр.
Сиди тихо и смирно, бегай на лекции по допингу, а не...
Она всему миру показывает себя жертвой и без вины виноватой...
Наглость шкалит. Вот реально сверху дается только то, что человек сам долго просит поступками и помыслами.
+45
-8
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А извинится перед командой? Не?
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Валиева: "спасибо деду за победу"
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Ответ Gilonjon862
Ещё бы узнать кто организовал эти билборды по всей России. Удовольствие не дешёвое, у федерации фигурного катания нет таких денег.
Короче это Константин Майор, Маер групп, имеют кучу билбордов по стране, один из рупоров пропаганды, вещают цитаты Василича и тд, с семейкой Шойгу связаны тоже. Видимо фан Валиевой или сверху прилетела просьба
+35
-6
+29
Ответ ретроградный меркурий
Коллегам по команде ничего не хочет написать? Убрать из шапки профиля золото ЧЕ? Вернуть незаслуженное звание заслуженного мастера спорта, ордена Дружбы и "Дуслык"? Так и дальше будет изображать невинную жертву, попутно собирая плюшки?
И вернуть призовые 11млн, а также медали
+42
-13
+29
Где публичные извинения товарищам по команде?
+32
-5
+27
Это все слишком странно и слишком громко. Сначала за половину сезона возвели в космические, затем допинг, затем по 45 раз за трансляцию произносят ее фамилию, затем отстранение. Американские горки. Похоже на истории Бритни Спирс и всех, на кого свалилось подобное нечто.
+34
-8
+26
История из трагедии потихоньку трансформируется в фарс
+29
-3
+26
А вот настоящая ОЧ-14, которая вообще ни в чем не виновата была смогла сказать: "Спасибо всем за поддержку! Простите что подвела..."
+29
-4
+25
Ответ Alice.not.in.wonderland
Были бы такие плакаты в поддержку Ани и Саши, если бы допинг был у них?)) Ах, да. Они ведь не жеребенок.
Зачем им такая поддержка? У них есть медали ОИ.
+28
-5
+23
Ответ Gilonjon862
Ещё бы узнать кто организовал эти билборды по всей России. Удовольствие не дешёвое, у федерации фигурного катания нет таких денег.
те же, кто и в 2022, те же баннеры, те кто и покупает Первый канал, не знаю кто, но спонсоры есть
+25
-3
+22
Золото с привкусом триметазидина
+38
-16
+22
Ответ Vladimir Arutin
Неужели извенилась перед Мишками ,Никитой ,Викой ,Марком?
Не извинилась и даже не упомянула ни разу
+27
-5
+22
Я вас не сдала, не сдам и не буду сдавать, только с довольствия не снимайте!
+24
-3
+21
Валиева уже один раз заявила, что она золотая, то бишь олимпийская чемпионка - получила 4 года дисквы и оставила всю команду без золота. Мало?
+26
-6
+20
Камила, услышим ли от тебя правду? Или говорить тебе просто запретили?
+23
-5
+18
Ответ Шлёпа
Читаю комментарии и удивляюсь, все говорят, мол плохо защищали, американцы бы вгрызлись за свою спортсменку, и эти же самые люди при этом пишут такие гадости про свою очень молодую девушку спортсменку, которой очень тяжело сейчас. «Господа, вы звери!»
Если бы окружение Валиевой, действительно, беспокоилось о том, что она чувствует, то не ставили бы ей сразу в следующем сезоне программу про капюшон, не было бы в 2022 и сейчас этих баннеров, а нашли бы нормальных адвокатов.
+20
-2
+18
Камила ни разу не поддержала команду
+28
-11
+17
Ответ Howard Norfolk
Мир охвачен безумием.Безумие становится нормой. Норма вызывает ощущение чуда". Довлатов.
Это ненормально-делать из допингистов героев, особенно после того, как 5 человек из за нее потеряли золото Олимпиады в команднике.
+14
-1
+13
Ответ Eva2426
Она сама решит что ей делать. Займитесь своими делами
Пусть делает, но тогда не жалуйтесь на комментаторов
+14
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+13
Ответ VictorVallecano
Только в России могут ставить билборды в честь отстраненного за допинг спортсмена, ну и сюр 😂
Пиар продолжается. Хотя не исключено, что и он, в том числе, сыграл с ней злую шутку в максимальном дисквале. Ни кому не понравится открытое игнорирование.
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+11
Сюрреализм. Зазеркалье. Двоемыслие.
Тут ещё одно словцо, оканчивающееся на "изм" хочется написать, но модератор не пропустит.
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