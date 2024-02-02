КХЛ. «Металлург» примет «Авангард», ЦСКА против СКА, «Торпедо» сыграет с московским «Динамо»
«Сибирь» примет «Амур» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Металлург» сыграет с «Авангардом», «Торпедо» – с московским «Динамо», ЦСКА будет противостоять СКА.
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 2 февраля, 15.30, «Арена-Сибирь»
- Дата проведения
- 2 февраля, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 2 февраля, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 2 февраля, 19.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 2 февраля, 19.30, «ЦСКА-Арена»
- Дата проведения
- 2 февраля, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 2 февраля, 19.30, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 2 февраля, 19.30, «Арена-Мытищи»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Магнитка вперёд!!!!💫💪
ЦСКА—СКА: основное блюдо.
Сегодня снова иду на арену, но смотреть игру буду не с верхотуры, как привык, а с 5-го ряда первого яруса (билет подарочный). Мне кажется, я всего пару раз с уровня льда смотрел хоккей. Не очень понимаю, что там можно рассмотреть?.. Качество заточки коньков у игроков?.. С верхнего яруса видна вся поляна, расстановки, схемы, движение игроков, комбинации.