КХЛ. «Металлург» примет «Авангард», ЦСКА против СКА, «Торпедо» сыграет с московским «Динамо»

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«Сибирь» примет «Амур» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Металлург» сыграет с «Авангардом», «Торпедо» – с московским «Динамо», ЦСКА будет противостоять СКА. 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Сибирь – Амур
Дата проведения
2 февраля, 15.30, «Арена-Сибирь»
Онлайн матча Видео

Металлург Мг – Авангард
Дата проведения
2 февраля, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Северсталь – Динамо Минск
Дата проведения
2 февраля, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Витязь – Локомотив
Дата проведения
2 февраля, 19.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

ЦСКА – СКА
Дата проведения
2 февраля, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

Торпедо – Динамо Москва
Дата проведения
2 февраля, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

Спартак – Автомобилист
Дата проведения
2 февраля, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

Куньлунь – Адмирал
Дата проведения
2 февраля, 19.30, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

26 комментариев
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Ответ Verhovn
СКА! Даëшь шестую победу подряд над одноклубниками из Москвы!
Привет,Валер,да уж,будет заруба,ЦСКА не захочет у себя дома 6-ю проигрывать.
+4
-1
+3
Ответ Legend Ru
Металлург Авангард, Цска Ска, какие отличные матчи!
ММг-Авангард тоже круто.Торпедо-Динамо(М).
+5
-2
+3
Доброго утра! Торпедо в первом матче домашней серии принимает московское Динамо. Очередной матч подготовки к плей-офф… Нашим парням порадовать Нагорный! Верим в команду! Всем здоровья!
+3
0
+3
Победы Лисам , в принципиальном матче.
Магнитка вперёд!!!!💫💪
+3
-1
+2
Ответ Матроскин52
Доброго утра! Торпедо в первом матче домашней серии принимает московское Динамо. Очередной матч подготовки к плей-офф… Нашим парням порадовать Нагорный! Верим в команду! Всем здоровья!
Где Торпедо - там победа! Удачи и победы!
+3
-1
+2
Ответ Xell
Ну что за Магнитку! Сегодня вечером зажарю куру гриль и выпью бокал итальянского красного винца)
Сегодня вечером и воротник может получиться)
+3
-1
+2
Ну что за Магнитку! Сегодня вечером зажарю куру гриль и выпью бокал итальянского красного винца)
+3
-1
+2
Металлург Авангард, Цска Ска, какие отличные матчи!
+3
-1
+2
Магнитка—Авангард: на разогрев.

ЦСКА—СКА: основное блюдо.

Сегодня снова иду на арену, но смотреть игру буду не с верхотуры, как привык, а с 5-го ряда первого яруса (билет подарочный). Мне кажется, я всего пару раз с уровня льда смотрел хоккей. Не очень понимаю, что там можно рассмотреть?.. Качество заточки коньков у игроков?.. С верхнего яруса видна вся поляна, расстановки, схемы, движение игроков, комбинации.
+1
0
+1
Три года предсказуемости теперь .Но болею за команду .Вперёд Торпедо .Давай молодежь ,не сдуваться,начать с 0:0 и победы в матче . Хватит сливать .Чкалову 120 лет,со дня рождения . Полет должен быть сегодня,нормальный
+1
0
+1
Ответ Дмитрий9779
ММг-Авангард тоже круто.Торпедо-Динамо(М).
Приветствую. Мне вот на востоке Ава больше всех нравится... леги у них, конечно атас просто! Хоть вообще не играй, когда они на льду... тупо мешай и не давай играть им и больше ни о чём не думай... а в атаку, когда они отдыхают))
+3
-2
+1
Ответ amur.
Приветствую. Мне вот на востоке Ава больше всех нравится... леги у них, конечно атас просто! Хоть вообще не играй, когда они на льду... тупо мешай и не давай играть им и больше ни о чём не думай... а в атаку, когда они отдыхают))
Приветствую!Первые три команды на Востоке хороши.А леги такие и должны быть у всех по возможности.
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий9779
Привет,Валер,да уж,будет заруба,ЦСКА не захочет у себя дома 6-ю проигрывать.
Приветствую! Да уж понятно) Попробуют хоть одну встречу выиграть. Тем более она последняя в регулярке.
+3
-2
+1
Ответ amur.
Вот каждый день бы так, как сегодня)) практически все игры должны быть интересны... надеюсь даже Китай и ДВ не подведут. Главное без травм ... скоро п/офф
А как они могут подвести, если это схватка за бронзу в регулярном сезоне кубка надежды
+1
0
+1
Ответ Xell
Ну что за Магнитку! Сегодня вечером зажарю куру гриль и выпью бокал итальянского красного винца)
Выпьешь ты водки, и курочку перед сном, если останутся силы, зажаришь
+1
0
+1
Ответ Дмитрий9779
Так у нас РР против 5 легов в заявке впринципе.Грит надо своих развивать(где Демидов,Мичков...)К Алексу вопросов нет,последний матч хороший выдал.Матссон то травма,то лимит не позволяет его заявить,Лайпсик чёт барахлит,Рендулич тоже приподсдал.Главное,что покажут в плей-офф
Это он не подумав... как говорил по ящику один двоечник, осуждая Сталина за несправедливые действия по отношению к полководцу Суворову))
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Отличный игровой день . Сразу пять матчей на Западе и каждый влияет на расположение команд в таблице . Ну и на востоке пожелаю победы Металлургу .
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Ответ REK 66
За Локомотив ! Вернуть должок....
Да уж) А то как-то не солидно... даже...
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Вот каждый день бы так, как сегодня)) практически все игры должны быть интересны... надеюсь даже Китай и ДВ не подведут. Главное без травм ... скоро п/офф
+2
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Ответ Xell
Ну что за Магнитку! Сегодня вечером зажарю куру гриль и выпью бокал итальянского красного винца)
А я на стадионе буду пить пиво и кричать с 1 ряда Вперёд Магнитка!)
0
0
0
За Локомотив ! Вернуть должок....
0
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Ответ amur.
Да чот вот возможностей у нас явно не меньше, а легов таких нет и в помине)) А лапусикам с галчонками платит клуб практически столько же... даже минимум раза в 2 побольше за игру, учитывая сколько они сидят и ничего не делают... если бы у нас была такая пара легов, вместо вышеуказанных уже вопрос о КК был бы решён... как минимум
Так у нас РР против 5 легов в заявке впринципе.Грит надо своих развивать(где Демидов,Мичков...)К Алексу вопросов нет,последний матч хороший выдал.Матссон то травма,то лимит не позволяет его заявить,Лайпсик чёт барахлит,Рендулич тоже приподсдал.Главное,что покажут в плей-офф
0
0
0
Ответ Дмитрий9779
Приветствую!Первые три команды на Востоке хороши.А леги такие и должны быть у всех по возможности.
Да чот вот возможностей у нас явно не меньше, а легов таких нет и в помине)) А лапусикам с галчонками платит клуб практически столько же... даже минимум раза в 2 побольше за игру, учитывая сколько они сидят и ничего не делают... если бы у нас была такая пара легов, вместо вышеуказанных уже вопрос о КК был бы решён... как минимум
+1
-1
0
СКА! Даëшь шестую победу подряд над одноклубниками из Москвы!
+4
-4
0
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