КХЛ. «Металлург» примет «Авангард», ЦСКА против СКА, «Торпедо» сыграет с московским «Динамо»

«Сибирь» примет «Амур» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

« » сыграет с « », « » – с московским « », будет противостоять СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ