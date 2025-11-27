Агент Лички: «Марцел рассматривает работу в РПЛ, но предложений пока нет. Из «Динамо» и «Спартака» ни ко мне, ни к нему не обращались»

Личка рассматривает работу в РПЛ.

Агент Анатолий Николаев, представляющий интересы экс-главного тренера «Оренбурга» и «Динамо » Марцела Лички , сообщил, что чешский специалист рассматривает возвращение в Мир РПЛ.

В конце октября Личка был уволен из турецкого «Фатих Карагюмрюк».

«Марцел рассматривает работу в РПЛ, но в контексте клубов предложений пока нет. Что касается планов на будущее, пока Марцел отдыхает, но готов рассмотреть любое предложение.

Предложений из РПЛ нет, из «Динамо» и «Спартака » ни ко мне, ни к Марцелу не обращались», – сказал Николаев.