Агент Лички: «Марцел рассматривает работу в РПЛ, но предложений пока нет. Из «Динамо» и «Спартака» ни ко мне, ни к нему не обращались»
Личка рассматривает работу в РПЛ.
Агент Анатолий Николаев, представляющий интересы экс-главного тренера «Оренбурга» и «Динамо» Марцела Лички, сообщил, что чешский специалист рассматривает возвращение в Мир РПЛ.
В конце октября Личка был уволен из турецкого «Фатих Карагюмрюк».
«Марцел рассматривает работу в РПЛ, но в контексте клубов предложений пока нет. Что касается планов на будущее, пока Марцел отдыхает, но готов рассмотреть любое предложение.
Предложений из РПЛ нет, из «Динамо» и «Спартака» ни ко мне, ни к Марцелу не обращались», – сказал Николаев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
