💥 НХЛ объявила об участии игроков лиги в Олимпиадах в 2026 и 2030 годах

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НХЛ заявила об участии хоккеистов лиги на двух ближайших Олимпиадах.

Лига сделала официальное заявление о том, что НХЛ запланировала выступление хоккеистов на предстоящих двух Олимпийских играх в 2026 году и 2030 году.

НХЛ, Ассоциация игроков НХЛ и Международная федерация хоккея определили и согласовали основные принципы, касающиеся участия игроков на турнире, детали которых будут окончательно согласованы в ближайшие месяцы.

Олимпиада в 2026 году состоится в Италии. Организатор Олимпийских игр в 2030 году еще не определен.

Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия.

70 комментариев
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Сыкуны, решились только тогда когда поняли что Ромки и красной машины не будет.
+140
-7
+133
Ответ Egg
Смешно. Особенно, если вспомнить ОИ 2014 и Кубок Мира.
Ну надо же выкупать иронию и сарказм, дорогой)
+79
-4
+75
Поняли , что без России у них появились шансы )))
+73
-13
+60
Только нас там не будет))
+34
-4
+30
Ответ Кот болотный
Комментарий скрыт
СССР Суперсерию проиграли если что.
+17
0
+17
главное чтобы интернет ещё работал в рф, есть сомнения 😬
+20
-4
+16
Ответ 29252@mail.ru
Поняли , что без России у них появились шансы )))
Блин , это сарказм! Хорош минусы ставить!
+18
-3
+15
Супер новость!!!Ура!!
Жаль, конечно, что без России, но хоть так посмотрим лучший хоккейный турнир в мире!
+17
-4
+13
Стратег и тут всех переиграл
+13
-2
+11
Йозе Марино скоро будет рассказывать, что НХЛ боялась Красную Машину, поэтому не выступала, а теперь нас на ОИ не будет, и они осмелели
+11
-1
+10
Ответ delachetti
финский властелин дал бы жару
Без сомнения, задним проходом
+11
-2
+9
Ответ 29252@mail.ru
Поняли , что без России у них появились шансы )))
Смешно. Особенно, если вспомнить ОИ 2014 и Кубок Мира.
+27
-19
+8
Ответ Владислав Харламов
Комментарий скрыт
Какой еще турнир для Ови и Малкина, которым в 26-м будет 40+?
+8
0
+8
Ну допустите вы Ротенберга до этих ОИ, хочется видеть его интервью после матча с Канадой и Финляндией!
+7
-1
+6
Ответ Egg
Смешно. Особенно, если вспомнить ОИ 2014 и Кубок Мира.
Ты вспомни, как мы Германию разорвали на олимпиаде!
+7
-2
+5
Ответ Cube Litening C:68X
А в 2030 где намечено ОИ?
на 99% Франция, ну а 2034 в США уж точно приедут
+5
-1
+4
Супер!
+4
0
+4
Ответ xxx-xxx
Сыкуны, решились только тогда когда поняли что Ромки и красной машины не будет.
Говорят там нейросети на забастовку вышли , когда узнали о возможности приезда ротена. Конкурент как никак
+6
-2
+4
Ответ Кот болотный
Комментарий скрыт
один раз 81 год. все , за все остальное время коллектив который готовился весь год , как к сражению, тупо проигрывал, отвлекшимся на две недели от НХЛ игрокам
+4
0
+4
Жаль , для РФ это ничего не изменит. Но остальных гляну с радостью
+5
-2
+3
Ответ Александр Ульянов
Комментарий скрыт
Смешно.Подскажи-ка сколько раз с 1992 года РФ побеждала на Олимпиадах?
+4
-1
+3
Ответ Cube Litening C:68X
А в 2030 где намечено ОИ?
24 июля объявят. Претендуют США, Швеция, Швейцария и Франция.
+3
0
+3
Ответ Кот болотный
Комментарий скрыт
Нее, всеми вашими, фанатами гения
+2
0
+2
Ответ Cookold
надо по-быстрее снять все санкции, чтобы проиграть праймовым составам Финляндии и Швеции, про Канаду с США молчу вообще
Ну сейчас на выборах наше всё проиграет и снимут санкции.

Только не будите.
+2
0
+2
Отлично!
+3
-1
+2
Овечкин уже начал готовиться?)
+2
0
+2
финский властелин дал бы жару
+5
-3
+2
А в 2030 где намечено ОИ?
+2
-1
+1
Можно поздравлять Канаду с победой на ОИ ?
+5
-4
+1
Ну вот, досадно, что наше талантливое поколение так и не сыграет на Олимпиаде... Состав мог быть очень интересным.
+1
0
+1
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