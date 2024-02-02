💥 НХЛ объявила об участии игроков лиги в Олимпиадах в 2026 и 2030 годах

НХЛ заявила об участии хоккеистов лиги на двух ближайших Олимпиадах.

Лига сделала официальное заявление о том, что НХЛ запланировала выступление хоккеистов на предстоящих двух Олимпийских играх в 2026 году и 2030 году.

НХЛ, Ассоциация игроков НХЛ и Международная федерация хоккея определили и согласовали основные принципы, касающиеся участия игроков на турнире, детали которых будут окончательно согласованы в ближайшие месяцы.

Олимпиада в 2026 году состоится в Италии. Организатор Олимпийских игр в 2030 году еще не определен.

Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия.