Холанд заработал золотую кнопку YouTube – его канал набрал 1 млн подписчиков за 35 дней

Эрлинг Холанд заработал золотую кнопку YouTube.

Форвард «Манчестер Сити » Эрлинг Холанд получит золотую кнопку YouTube после того, как его канал на платформе превысил один миллион подписчиков.

Футболист достиг этой отметки в течение 35 дней с момента публикации первого видео 23 октября. На данный момент, канал содержит три ролика.

Отметим, что при достижении аудитории в 10 млн подписчиков предусмотрена бриллиантовая кнопка.