Холанд заработал золотую кнопку YouTube – его канал набрал 1 млн подписчиков за 35 дней
Эрлинг Холанд заработал золотую кнопку YouTube.
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд получит золотую кнопку YouTube после того, как его канал на платформе превысил один миллион подписчиков.
Футболист достиг этой отметки в течение 35 дней с момента публикации первого видео 23 октября. На данный момент, канал содержит три ролика.
Отметим, что при достижении аудитории в 10 млн подписчиков предусмотрена бриллиантовая кнопка.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт City Xtra в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости