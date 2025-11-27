Нигматуллин женился во второй раз – на 23-летней модели Эвелине. Свадьба обошлась в 5 млн рублей (Sport Baza)

Руслан Нигматуллин женился во второй раз.

Бывший вратарь «Спартака », «Локомотива », ЦСКА , «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин женился во второй раз.

Как передает Sport24 со ссылкой на Sport Baza, свадьба 51-летнего Нигматуллина и 23-летней модели Эвелины Сынчи обошлась в 5 миллионов рублей.

Свадебная церемония прошла в Hotel & Spa в Барвихе, где молодожены остались на ночь – в общей сложности это обошлось в 800 тысяч рублей.

Праздничный ужин прошел в ресторане в подмосковной Истре. Банкет на несколько десятков человек стоил около 2 миллионов рублей, услуги ведущего и музыкантов – кавер-группы ПАПА’ Ли и исполнителя Андрея Алексина – примерно 1,5 млн рублей.

Напомним, что в 1996 году Руслан женился на Елене. У пары родились двое сыновей – Руслан и Марсель. В 2023 году супруги расстались. В июне 2024 года стало известно о разводе Нигматуллина с Еленой. Сообщалось, что в результате развода экс-голкипер лишился имущества на сумму 200 миллионов рублей . В марте 2025-го суд обязал бывшую жену футболиста выплатить ему 59 млн рублей – половину от суммы, вырученной от продажи квартиры.

«Сын пишет, только когда нужны деньги. Мне горько и печально». Интервью Руслана Нигматуллина