Макдэвид стал победителем конкурсов на Матче звезд НХЛ и выиграл 1 млн долларов. Кучеров стал последним в многоборье

Теги рейтинги Айлендерс Торонто Бостон Тампа-Бэй Ванкувер Колорадо Эдмонтон Матч звезд НХЛ НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Джей Ти Миллер Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Вильям Нюландер Мэтью Барзэл Давид Пастрняк Остон Мэттьюс Элиас Петтерссон Кэйл Макар Куинн Хьюз деньги Хоккей

Коннор Макдэвид стал победителем конкурсов на Матче звезд НХЛ в Торонто.

Капитан «Эдмонтона» выиграл 1 миллион долларов в качестве приза. 

В этом году был изменен формат мастер-шоу – 12 участников соревновались в рамках многоборья.

На первом этапе каждый игрок участвовал в 4 конкурсах из 6. За первое место давалось 5 очков, за второе – 4 и так далее.

После первого этапа 8 лучших игроков противостояли вратарям в конкурсе буллитов. Затем 6 лучших игроков приняли участие в финальном конкурсе, в котором баллы за попадание в топ-5 удваивались. 

Макдэвид суммарно набрал 25 очков, выиграв сразу 4 конкурса (забеги на скорость, владение клюшкой, меткость бросков и финальная полоса препятствий). 

Второе место занял защитник «Колорадо» Кэйл Макар с 20 очками. Он стал победителем конкурса на самый сильный бросок

Форвард «Тампы» Никита Кучеров занял последнее место, набрав 0,5 очка. Он попал в топ-5 только в конкурсе бросков с ходу

2024 NHL All-Star Skills

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 25 очков.

2. Кэйл Макар («Колорадо») – 20. 

3. Остон МэттьюсТоронто») – 18. 

4. Вильям Нюландер («Торонто») – 16. 

5. Мэтью Барзэл («Айлендерс») – 13,5. 

6. Джей Ти Миллер («Ванкувер») – 12. 

7. Элиас Петтерссон («Ванкувер») – 10.

8. Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 7.

9-10. Давид Пастрняк («Бостон»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – по 4,5.

11. Куинн Хьюз («Ванкувер») – 4. 

12. Никита Кучеров («Тампа») – 0,5. 

Материалы по теме

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Таким образом заработав лям Макди вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков сезона)
А без этого ляма он только на 17 месте
+32
0
+32
Ответ Mackxs
Кучу, похоже, вообще по барабану на эти "весёлые старты"
Если тебе пофиг - не езжай. Болельщики заплатили деньги за это, а ты просто плюнул на них.
Прекрасное мышление.
+39
-8
+31
Кучу, похоже, вообще по барабану на эти "весёлые старты"
+29
-12
+17
Ответ Mackxs
Кучу, похоже, вообще по барабану на эти "весёлые старты"
На кону был миллион ,так что каждый хотел его выиграть,отмазки в пользу бедных
+16
-2
+14
Представляю какие дифирамбы сейчас пели если Кучеров выиграл бы это многоборье,но факт остается фактом Макдевид номер 1 в хоккее
+22
-9
+13
Поделился своим огорчением с другом, болеющим, кстати, за Эдмонтон, ну и соответственно за Макдэвида по поводу выступления Куча. Так вот, он меня утешил.
Процитирую моего друга:
Остин Мэттьюс сказал про Кучерова, когда у того шансов не осталось, что-то вроде " Куч лидирует в списке бомбардиров, так что ему можно было расслабиться"

I mentioned to him that it feels more competitive than previous Skills competitions and he agreed, with one caveat.
“Maybe except for ‘Kuch,’ “ Matthews said, laughing.
Nikita Kucherov was last with 0.5 points entering the sixth event, the Cheetos NHL Accuracy Shooting.
"That’s ok,” Matthews said. “When you’re leading the league in scoring you get a pass. You can do what you want.”
+14
-4
+10
Ответ Einfach Safari
Макдэвид выигрывает конкурсы, Никита выигрывает кубки.
Мак лучший игрок в мире,без каких то вопросов и сомнении,совершенный игрок
+10
-4
+6
Куч - похититель олстаргейм. Главный антагонист вечера.
+9
-3
+6
Ответ Барин
Поделился своим огорчением с другом, болеющим, кстати, за Эдмонтон, ну и соответственно за Макдэвида по поводу выступления Куча. Так вот, он меня утешил. Процитирую моего друга: Остин Мэттьюс сказал про Кучерова, когда у того шансов не осталось, что-то вроде " Куч лидирует в списке бомбардиров, так что ему можно было расслабиться" I mentioned to him that it feels more competitive than previous Skills competitions and he agreed, with one caveat. “Maybe except for ‘Kuch,’ “ Matthews said, laughing. Nikita Kucherov was last with 0.5 points entering the sixth event, the Cheetos NHL Accuracy Shooting. "That’s ok,” Matthews said. “When you’re leading the league in scoring you get a pass. You can do what you want.”
Хорошие у тебя друзья :)
+6
-1
+5
Ответ A-G
Хорошие у тебя друзья :)
Спасибо тебе, друг. Поддержал в трудную минуту.
Объясняю для всех, это был ты)
+9
-4
+5
Можно было не проводить сразу маку отдать, равных ему просто нет
+5
-1
+4
МакДевид ещё раз показал кто сейчас лучший хоккеист в мире. Человек не просто без слабых мест, а ещё и лучший в лиге по основным показателям(владение шайбой, скорость, точность броска)
+5
-1
+4
Ответ Andrei Kovgan
Насколько я понял, если без причины не поехать - оштрафуют
Раньше вроде дисквал на 2 матча было, ещё ови попадал на этом.
+3
0
+3
все подтвеждается, как и писал в этой новости https://www.sports.ru/hockey/1115812225-kucherov-zayavlen-na-konkursy-broskov-s-xodu-peredach-metkosti-i-vlade.html?sl=1. Хотите понимать нюансы НХЛ, читайте Обезьяну
+5
-2
+3
Никита Кучеров 0,5)
+1
0
+1
Правильно, прибереги силы на оставшиеся игры
+4
-4
0
Ответ Владислав Никонов
Если тебе пофиг - не езжай. Болельщики заплатили деньги за это, а ты просто плюнул на них. Прекрасное мышление.
Такова наша ментальность, просто так выворачиваться на изнанку мы не можем. Нам нужен либо кураж, либо злость, банальность каждодневного труда - это к другим.
P. S. Опережая вопрос про миллион, думаю он отправляется на благотворительность.
0
0
0
Ответ Владислав Никонов
Если тебе пофиг - не езжай. Болельщики заплатили деньги за это, а ты просто плюнул на них. Прекрасное мышление.
Насколько я понял, если без причины не поехать - оштрафуют
0
0
0
Ответ Andry 72
Мак лучший игрок в мире,без каких то вопросов и сомнении,совершенный игрок
Лучший игрок в мире без кубка да,тут спору нет. А по личной статистике нынче третий и это тоже факт)
0
0
0
Ответ Сергей
Интересно было бы глянуть на толстого
Толстому нельзя силы тратить - ему силы нужны для рекорда
0
0
0
Ответ Вадим Сидоров
Таким образом заработав лям Макди вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков сезона) А без этого ляма он только на 17 месте
Думаю, что эти деньги сразу пошли на благотворительность
0
0
0
Интересно было бы глянуть на толстого
0
0
0
представляется, что конкретно в этих скиллах кучеров реально ниже всех остальных участников. объективная картина, в общем. другое дело, что хоккей это суть больше, чем отдельные скиллы
0
0
0
Макдэвид с молоком матери впитал все эти движения. Зачем проводить эти конкурсы с ним?
0
0
0
Зачем Кучеру деньги? Не наш это праздник. А ну пошла! Цок.. Цок... Цок)
0
0
0
Понятно, зачем Куч туда поехал ))))
0
0
0
Лучший во всём,инопланетный игрок
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий