Макдэвид стал победителем конкурсов на Матче звезд НХЛ и выиграл 1 млн долларов. Кучеров стал последним в многоборье
Коннор Макдэвид стал победителем конкурсов на Матче звезд НХЛ в Торонто.
Капитан «Эдмонтона» выиграл 1 миллион долларов в качестве приза.
В этом году был изменен формат мастер-шоу – 12 участников соревновались в рамках многоборья.
На первом этапе каждый игрок участвовал в 4 конкурсах из 6. За первое место давалось 5 очков, за второе – 4 и так далее.
После первого этапа 8 лучших игроков противостояли вратарям в конкурсе буллитов. Затем 6 лучших игроков приняли участие в финальном конкурсе, в котором баллы за попадание в топ-5 удваивались.
Макдэвид суммарно набрал 25 очков, выиграв сразу 4 конкурса (забеги на скорость, владение клюшкой, меткость бросков и финальная полоса препятствий).
Второе место занял защитник «Колорадо» Кэйл Макар с 20 очками. Он стал победителем конкурса на самый сильный бросок.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров занял последнее место, набрав 0,5 очка. Он попал в топ-5 только в конкурсе бросков с ходу.
2024 NHL All-Star Skills
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 25 очков.
2. Кэйл Макар («Колорадо») – 20.
3. Остон Мэттьюс («Торонто») – 18.
4. Вильям Нюландер («Торонто») – 16.
5. Мэтью Барзэл («Айлендерс») – 13,5.
6. Джей Ти Миллер («Ванкувер») – 12.
7. Элиас Петтерссон («Ванкувер») – 10.
8. Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 7.
9-10. Давид Пастрняк («Бостон»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – по 4,5.
11. Куинн Хьюз («Ванкувер») – 4.
12. Никита Кучеров («Тампа») – 0,5.
А без этого ляма он только на 17 месте
Прекрасное мышление.
Процитирую моего друга:
Остин Мэттьюс сказал про Кучерова, когда у того шансов не осталось, что-то вроде " Куч лидирует в списке бомбардиров, так что ему можно было расслабиться"
I mentioned to him that it feels more competitive than previous Skills competitions and he agreed, with one caveat.
“Maybe except for ‘Kuch,’ “ Matthews said, laughing.
Nikita Kucherov was last with 0.5 points entering the sixth event, the Cheetos NHL Accuracy Shooting.
"That’s ok,” Matthews said. “When you’re leading the league in scoring you get a pass. You can do what you want.”
Объясняю для всех, это был ты)
P. S. Опережая вопрос про миллион, думаю он отправляется на благотворительность.