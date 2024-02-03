Макдэвид стал победителем конкурсов на Матче звезд НХЛ и выиграл 1 млн долларов. Кучеров стал последним в многоборье

Коннор Макдэвид стал победителем конкурсов на Матче звезд НХЛ в Торонто.

Капитан « » выиграл 1 миллион долларов в качестве приза.

В этом году был изменен формат мастер-шоу – 12 участников соревновались в рамках многоборья.

На первом этапе каждый игрок участвовал в 4 конкурсах из 6. За первое место давалось 5 очков, за второе – 4 и так далее.

После первого этапа 8 лучших игроков противостояли вратарям в конкурсе буллитов. Затем 6 лучших игроков приняли участие в финальном конкурсе, в котором баллы за попадание в топ-5 удваивались.

Макдэвид суммарно набрал 25 очков, выиграв сразу 4 конкурса (забеги на скорость, владение клюшкой, меткость бросков и финальная полоса препятствий).

Второе место занял защитник «Колорадо» Кэйл Макар с 20 очками. Он стал победителем конкурса на самый сильный бросок.

Форвард « » Никита Кучеров занял последнее место, набрав 0,5 очка. Он попал в топ-5 только в конкурсе бросков с ходу.

2024 NHL All-Star Skills

1. («Эдмонтон») – 25 очков.

2. Кэйл Макар («Колорадо») – 20.

3. (« ») – 18.

4. Вильям Нюландер («Торонто») – 16.

5. Мэтью Барзэл («Айлендерс») – 13,5.

6. Джей Ти Миллер («Ванкувер») – 12.

7. Элиас Петтерссон («Ванкувер») – 10.

8. Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 7.

9-10. Давид Пастрняк («Бостон»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – по 4,5.

11. Куинн Хьюз («Ванкувер») – 4.

12. Никита Кучеров («Тампа») – 0,5.