Мбаппе с покером и 9.3 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Олимпиакос» – «Реал», у Винисиуса – 8.7, у Гюлера – 7.1, У Трента – 6.8, у Лунина – 6.7
Килиан Мбаппе получил наивысшую оценку по Индексу ГОЛа в матче «Олимпиакос» – «Реал» (3:4) в Лиге чемпионов. Форвард мадридцев забил четыре гола и заработал 9.3 балла.
Отдавший два ассиста вингер Винисиус Жуниор получил оценку 8.7, у полузащитника Арды Гюлера с одной голевой передачей – 7.1. Худшие баллы у вышедших на замену хавбеков Дани Себальоса и Браима Диаса – по 5.6.
Оценки «Олимпиакоса»: Константинос Цолакис (6.3), Франсиско Ортега (6.1), Лоренцо Пирола (6.5), Панайотис Рецос (6.1), Родиней (6.6), Христос Музакитис (6.2), Дани Гарсия (5.8), Даниэл Поденсе (6.3), Шикинью (7.3), Желсон Мартинш (6.4), Аюб Эль-Кааби (8.4).
Запасные: Жюльян Бьянкон (7.1), Коштинья (6.4), Сантьяго Эссе (7.5), Габриэль Стрефецца (6.9), Мехди Тареми (6.9).
Оценки «Реала»: Андрей Лунин (6.7), Ферлан Менди (7.4), Альваро Каррерас (6.9), Рауль Асенсио (6.6), Трент Александер-Арнолд (6.8), Эдуардо Камавинга (8.0), Орельен Тчуамени (7.5), Винисиус Жуниор (8.7), Арда Гюлер (7.1), Федерико Вальверде (6.1), Килиан Мбаппе (9.3).
Запасные: Джуд Беллингем (6.0), Дани Себальос (5.6), Браим Диас (5.6).