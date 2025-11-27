  • Спортс
  • Мбаппе с покером и 9.3 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Олимпиакос» – «Реал», у Винисиуса – 8.7, у Гюлера – 7.1, У Трента – 6.8, у Лунина – 6.7
7

Мбаппе с покером и 9.3 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Олимпиакос» – «Реал», у Винисиуса – 8.7, у Гюлера – 7.1, У Трента – 6.8, у Лунина – 6.7

Килиан Мбаппе – лучший игрок матча «Олимпиакос» – «Реал» по Индексу ГОЛа .

Килиан Мбаппе получил наивысшую оценку по Индексу ГОЛа  в матче «Олимпиакос» – «Реал» (3:4) в Лиге чемпионов. Форвард мадридцев забил четыре гола и заработал 9.3 балла.

Отдавший два ассиста вингер Винисиус Жуниор получил оценку 8.7, у полузащитника Арды Гюлера с одной голевой передачей – 7.1. Худшие баллы у вышедших на замену хавбеков Дани Себальоса и Браима Диаса – по 5.6. 

Оценки «Олимпиакоса»: Константинос Цолакис (6.3), Франсиско Ортега (6.1), Лоренцо Пирола (6.5), Панайотис Рецос (6.1), Родиней (6.6), Христос Музакитис (6.2), Дани Гарсия (5.8), Даниэл Поденсе (6.3), Шикинью (7.3), Желсон Мартинш (6.4), Аюб Эль-Кааби (8.4).

Запасные: Жюльян Бьянкон (7.1), Коштинья (6.4), Сантьяго Эссе (7.5), Габриэль Стрефецца (6.9), Мехди Тареми (6.9). 

Оценки «Реала»: Андрей Лунин (6.7), Ферлан Менди (7.4), Альваро Каррерас (6.9), Рауль Асенсио (6.6), Трент Александер-Арнолд (6.8), Эдуардо Камавинга (8.0), Орельен Тчуамени (7.5), Винисиус Жуниор (8.7), Арда Гюлер (7.1), Федерико Вальверде (6.1), Килиан Мбаппе (9.3).  

Запасные: Джуд Беллингем (6.0), Дани Себальос (5.6), Браим Диас (5.6).  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ГОЛ
logoСпортс
