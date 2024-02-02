Ла Лига обратится к эксперту в чтении по губам, чтобы выяснить, называл ли Беллингем Гринвуда «насильником». RFEF может наказать хавбека «Реала»

Теги Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Хетафе Ла Лига Федерация футбола Испании Мэйсон Гринвуд Джуд Беллингем Футбол

В Испании изучат инцидент с участием Джуда Беллингема и Мэйсона Гринвуда.

В соцсетях ранее распространились видео из трансляции, на котором футболист «Реала» после одного из эпизодов во втором тайме якобы называет Гринвуда «насильником» во время игры чемпионата Испании.

Однако в социальных сетях есть и другая версия: якобы Беллингем мог сказать не rapist («насильник»), а rubbish («мусор»). Как пишет Marca, определять, что именно сказал игрок «Реала» будет эксперт, читающий по губам.

Если будет доказано, что Беллингем оскорбил Гринвуда, то наказывать футболиста будет Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), так как Ла Лига не имеет возможности применять санкции. На данный момент у федерации нет претензий к игроку «Реала».

Напомним, в октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога: он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.

В начале февраля 2023-го полиция Большого Манчестера сообщила, что с Гринвуда сняты все обвинения. Летом у футболиста и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.

Летом Гринвуд перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Хетафе» на правах аренды.

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40 комментариев
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Ответ football.in.kg
Комментарий скрыт
Англичанин говорит англичанину на чистом английском , а у тебя уже отговоры по поводу акцента
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Не уж то Джуд своего соотечественника будет оскорблять тем более в другом чемпионате
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а смысл? конверт уже в пути...
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мне интересно что будет беллингем говорить если гринвуд вернётся через пару годиков в сборную, не самый фантастический вариант.
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Ответ Алекс Самойлов
Комментарий удален модератором
а иногда он забивая голы (делая хет/трик в класико)
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Надо обращаться к эксперту по насильникам
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Ответ Алекс Самойлов
Англичанин говорит англичанину на чистом английском , а у тебя уже отговоры по поводу акцента
Вроде бы английский выдумали у вас, а говорите так, что ни хрена понять невозможно (с)
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Комментарий удален пользователем
Ответ Алекс Самойлов
Англичанин говорит англичанину на чистом английском , а у тебя уже отговоры по поводу акцента
Вроде бы английский выдумали у вас, а говорите так, что ни хрена понять невозможно (с)
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Ответ redsplean
Беллингем из Бирмингема, там не самый чистый английский))
Уже есть мнение эксперта и там как раз учтен его бирмингемский акцент)
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Ответ Алекс Самойлов
Англичанин говорит англичанину на чистом английском , а у тебя уже отговоры по поводу акцента
Беллингем из Бирмингема, там не самый чистый английский))
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Ответ Алекс Самойлов
Да нынешнюю Барсу кто только не пинает. Так что не достижение это . Я понимаю сливок, их мутузили в прайме в Классико. А Реал только дохлую Барсу и может громить. В этом вся и разница
посмотри историю Эль Класико, удивишься, там выигрывают проигрывают поровну, Барса Пепа вау команда, но всё это прошлое, славное но прошлое, как и Реал Зизу тоже прошлое, как дальше будет посмотрим
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Ответ Red_Marlboro_
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Получается есть два варианта: мусор или насильник. При одном накажут а при другом нет. Интересно)
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Специалист прочтёт следующее: https://www.youtube.com/watch?v=pp140ciByg8
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Надо еще эксперта по взглядам пригласить, вдруг оскорбительно посмотрел
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"Мусор" может обидеться и стать "насильником" с помощью волшебной палочки
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Эксперт после звонка от некого Флорентино подтвердит что "Рафик ни в чем не виноват!! "
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По решению федерации, Беллингема и, за компанию, Винисиуса приказано высечь на площади перед мадридским муниципалитетом. Чтобы другим было неповадно. Болельщики "Хетафе" удовлетворены решением властей.
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Скандалы, интриги, расследования...
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Джуду бы по хорошему сейчас извиниться если реально такое ляпнул, а то репутацию этот кейс ему испортит
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