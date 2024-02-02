Ла Лига обратится к эксперту в чтении по губам, чтобы выяснить, называл ли Беллингем Гринвуда «насильником». RFEF может наказать хавбека «Реала»

В Испании изучат инцидент с участием Джуда Беллингема и Мэйсона Гринвуда.

В соцсетях ранее распространились видео из трансляции, на котором футболист «Реала» после одного из эпизодов во втором тайме якобы называет Гринвуда «насильником» во время игры чемпионата .

Однако в социальных сетях есть и другая версия: якобы мог сказать не rapist («насильник»), а rubbish («мусор»). Как пишет Marca, определять, что именно сказал игрок « » будет эксперт, читающий по губам.

Если будет доказано, что Беллингем оскорбил Гринвуда, то наказывать футболиста будет Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), так как Ла Лига не имеет возможности применять санкции. На данный момент у федерации нет претензий к игроку «Реала».

Напомним, в октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога: он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.

В начале февраля 2023-го полиция Большого Манчестера сообщила, что с Гринвуда сняты все обвинения. Летом у футболиста и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.

Летом Гринвуд перешел из « » в « » на правах аренды.