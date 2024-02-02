Владислав Дикиджи: «Меня чуть не зарезали в метро. Нахожусь с полицейскими, буду писать заявление»

Теги сборная России происшествия мужское катание Владислав Дикиджи Фигурное катание

Фигурист Владислав Дикиджи сообщил, что его чуть не зарезали в метро.

«Друзья, представляете, меня это, ну, чуть не зарезали в метро.

Я запишу после кружок, скажу, что и как было, но нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже и все.

На данный момент нахожусь с полицейскими, буду писать заявление», – написал серебряный призер ЧР-2024 Дикиджи в телеграм-канале. 

«Вы главное не переживайте, я цел и невредим. Пока что нет возможности записать кружочек», – добавил он. 

Материалы по теме

120 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что за??? . Счастье, что не случилось страшного. Новости фигурки все страшнее. Но это прямо ужас.
+42
-2
+40
Ничего себе новости! Надеюсь, с Владом всё в порядке?
Сразу мороз по коже и флешбеки ситуации с Денисом Теном...
+29
-1
+28
Незаменимые специалисты?
+26
-3
+23
Когда заходишь в ветку фигурного катания и пытаешься найти позитивную новость…
+21
-1
+20
Когда переключаешь каналы в фигурке, а везде триллеры показывают...
+18
0
+18
боже
вспомнился денис тен
+16
-1
+15
Ответ sabur
Больше уже не будет, убывают . Но как бы и ножиками и граждан РФ хватает
Неправда, сотнями тысяч прибывают, сегодня только читала про Екатеринбург, там просто кошмар. Да везде.
+20
-5
+15
Ответ Торт Спартак
Правильно писать не "запишу кружок", а "запишусь в кружок" по самообороне, но он называется секция.
Никакие курсы самообороны не спасут против внезапного ножа или арматуры, когда не ожидаешь нападения. Не зря кто-то из знаменитых актёров, владеющих единоборствами в совершенстве, на вопрос, что бы он сделал, столкнувшись на улице с агрессивными гопниками, ответил: "Приму самое верное решение - дам дёру"
Это только в кино посетители курсов самообороны и обладатели поясов по единоборствам эффектно раскидывают злодеев.
А с нашими законами за самооборону ещё и присесть можно. Влад всё сделал правильно - обезопасил себя и обратился к полиции.
+14
0
+14
Потрясает что все решили будто это мигранты. А сто местные все белые и пушистые? Нет убийц, насильников, воров? Только мигранты).

Недовольство количеством мигрантов - понятно). Но Расизм - мерзок в любом его проявлении. Особенно на фоне обвинений в этом других стран).

Может стоит подождать? Вдруг выяснится что это был истинный ариец?)))
+21
-8
+13
Ответ Оз
Вот Вам и Культурная столица. До сих пор остаётся Бандитским Петербургом.
можно подумать в остальных городах порядок и пионеры бабушек через дорогу переводят
+15
-2
+13
Татауров уже подробности озвучил.
Эксклюзив RT: Олег Татауров, тренер Владислава Дикиджи, рассказал подробности нападения на фигуриста в метро.
«Человек лет 60-ти и не совсем в адеквате сидел напротив, потом дёрнул Влада за рюкзак, а когда тот встал, нож ему к горлу приставил. Влад оттолкнул его и выскочил из вагона. Сам ничего не понял. Если этот человек таким образом хотел показать, что Влад должен уступить кому-то место, так рядом вообще никто не стоял — ни с детьми, ни в пожилом возрасте. Мне Влад сказал, что сейчас поедет в полицию давать объяснения, а там уже, возможно, этого мужчину перехватят», — сказал Татауров.
+13
-1
+12
Ответ Рябиновые бусы
кто-то хочет убрать конкурента перед Спартакиадой?) Влад, купи тачку, не рискуй.
Дениса Тена убили из-за машины
+12
-2
+10
Вот Вам и Культурная столица. До сих пор остаётся Бандитским Петербургом.
+23
-13
+10
Только этого нам в последнее время не хватало. 😱
+8
0
+8
на обводном канале нередко потасовки устраивают ультрас зенитовские. Может, не понравился им Владислав своей южной внешностью, а, может, сережкой в ухе.
+11
-3
+8
Бандитизм какой-то.
+12
-5
+7
Ответ Сэр Балтимор
Власти решаюттот вопрос, повышая мат капитал Хочешь проводить деисламизацию - найди жену, и заведи как минимум 3 детей
На самом деле все эти льготы лишь усугубляют ситуацию, потому что большую их часть поглощают среднеазиаты с десятью детьми. Эта проблема очень тяжёлая и комплексная, метастазы последствий проникли глубоко в недра государства и страны
+7
0
+7
Слава Богу, жив 🙏
+7
0
+7
Жив-здоров - самое главное.... кошмар какой
+6
0
+6
Господи, спаси и сохрани!!!
+7
-1
+6
Это же просто ужас. Мигранты? Когда закончится этот беспредел? У них у каждого в кармане нож. Страшно жить.
+11
-5
+6
Ставлю на чёрное
+10
-4
+6
Может иностранцы за серёжку в ухе..
+10
-5
+5
(Ой, чувак, не до тебя. У нас тут у Космоса мядальку отняли, вот это вот горе вселенского масштаба, пережить не можем).
Ужас! Какая радость, что всё обошлось! Будут ли билборды "Влад, мы с тобой!"? Или на тех, кого не ловили на допинге, плевать?
+13
-9
+4
Ответ Charliz
Потрясает что все решили будто это мигранты. А сто местные все белые и пушистые? Нет убийц, насильников, воров? Только мигранты). Недовольство количеством мигрантов - понятно). Но Расизм - мерзок в любом его проявлении. Особенно на фоне обвинений в этом других стран). Может стоит подождать? Вдруг выяснится что это был истинный ариец?)))
Ага, вот Фонтанка рассказывает про героя СВО, разгуливающего по Петербургу: https://www.fontanka.ru/2024/02/02/73191074/
Отнюдь не мигрант.
+9
-5
+4
Ответ vb2c2sshnk
Влад пжл не езди в метро♥️🙏♥️
На гелик ещё не накатал
+5
-1
+4
Скажи спасибо Путину, мигрантов в России будет еще больше!
+21
-17
+4
Ответ Снежана Книжкина
Дениса Тена убили из-за машины
Даже не из-за машины, а из-за зеркал машины... копеечных зеркал...
+4
0
+4
Ответ Jessi
Может иностранцы за серёжку в ухе..
У нас своих борцов с сережками в ушах хватает(
+5
-1
+4
Ответ RusVector
И это в центре столицы! А что в провинциях творится, прейдут, зарежут, уйдут и не найдут их потом!
В провинции всё спокойно.
+5
-2
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий