Владислав Дикиджи: «Меня чуть не зарезали в метро. Нахожусь с полицейскими, буду писать заявление»
Фигурист Владислав Дикиджи сообщил, что его чуть не зарезали в метро.
«Друзья, представляете, меня это, ну, чуть не зарезали в метро.
Я запишу после кружок, скажу, что и как было, но нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже и все.
На данный момент нахожусь с полицейскими, буду писать заявление», – написал серебряный призер ЧР-2024 Дикиджи в телеграм-канале.
«Вы главное не переживайте, я цел и невредим. Пока что нет возможности записать кружочек», – добавил он.
Сразу мороз по коже и флешбеки ситуации с Денисом Теном...
вспомнился денис тен
Это только в кино посетители курсов самообороны и обладатели поясов по единоборствам эффектно раскидывают злодеев.
А с нашими законами за самооборону ещё и присесть можно. Влад всё сделал правильно - обезопасил себя и обратился к полиции.
Недовольство количеством мигрантов - понятно). Но Расизм - мерзок в любом его проявлении. Особенно на фоне обвинений в этом других стран).
Может стоит подождать? Вдруг выяснится что это был истинный ариец?)))
Эксклюзив RT: Олег Татауров, тренер Владислава Дикиджи, рассказал подробности нападения на фигуриста в метро.
«Человек лет 60-ти и не совсем в адеквате сидел напротив, потом дёрнул Влада за рюкзак, а когда тот встал, нож ему к горлу приставил. Влад оттолкнул его и выскочил из вагона. Сам ничего не понял. Если этот человек таким образом хотел показать, что Влад должен уступить кому-то место, так рядом вообще никто не стоял — ни с детьми, ни в пожилом возрасте. Мне Влад сказал, что сейчас поедет в полицию давать объяснения, а там уже, возможно, этого мужчину перехватят», — сказал Татауров.
Ужас! Какая радость, что всё обошлось! Будут ли билборды "Влад, мы с тобой!"? Или на тех, кого не ловили на допинге, плевать?
Отнюдь не мигрант.