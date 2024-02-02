Владислав Дикиджи: «Меня чуть не зарезали в метро. Нахожусь с полицейскими, буду писать заявление»

Фигурист Владислав Дикиджи сообщил, что его чуть не зарезали в метро.

«Друзья, представляете, меня это, ну, чуть не зарезали в метро.

Я запишу после кружок, скажу, что и как было, но нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже и все.

На данный момент нахожусь с полицейскими, буду писать заявление», – написал серебряный призер ЧР-2024 в телеграм-канале.

«Вы главное не переживайте, я цел и невредим. Пока что нет возможности записать кружочек», – добавил он.