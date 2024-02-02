«Реал» объявил о сделке с HP, лого компании появится на рукаве. Мадридцы будут получать 70 млн евро в год

Теги Реал Мадрид Ла Лига бизнес игровая форма стиль деньги бизнес и маркетинг Футбол

«Реал» объявил о спонсорском соглашении с HP.

Логотип американского поставщика аппаратного и программного обеспечения появится на рукаве формы.

Отмечается, что впервые в своей истории «Реал» разместит рекламу на рукаве. 

Ранее в As сообщали, что «Реал» будет получать 70 млн евро в год по соглашению с HP.

У мадридцев есть соглашения с adidas (технический партнер) на 117,6 млн в год и авиакомпанией  Fly Emirates (титульный спонсор) на 70 млн.

Таким образом, доход от главных спонсоров клуба будет достигать почти 260 млн евро в год.

Фото: realmadrid.com

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33 комментария
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Отличная сделка, за один год получить такие колоссальные деньги за эмблему на рукаве- просто браво руководству Мадрида. Еще скоро контракт с Fly Emirates закончится в 2026 и продлят на более выгодных условиях.
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70 лямов за лого на рукаве. Браво
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Рычаг здорового человека
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Ответ corazon blanco
Отличная сделка, за один год получить такие колоссальные деньги за эмблему на рукаве- просто браво руководству Мадрида. Еще скоро контракт с Fly Emirates закончится в 2026 и продлят на более выгодных условиях.
У «Реала» прекрасные спонсорские договоры и с adidas, и с Emirates!
Перес гениальный менеджер!
+22
-4
+18
Офигеть, 70 млн за спонсора на рукаве
Это рекорд?
+16
-3
+13
Ответ Мельников Михаил
Комментарий скрыт
Это называется продать актив на хаях)
+12
0
+12
Ответ JENNINGS
У «Реала» прекрасные спонсорские договоры и с adidas, и с Emirates! Перес гениальный менеджер!
Это только глупые люди не признают (сам за Барсу)
+13
-3
+10
Отлично, помимо денег и факсы новые поставят, чтобы трансферы не срывались
+6
-1
+5
Ответ Niko [Ars]
Офигеть, 70 млн за спонсора на рукаве Это рекорд?
Похоже, что рекорд. И по размеру логотипа, и по сумме за него.

PS: Неамалая часть денег в таких контрактах идёт за участие футболистов клуба в рекламах спонсора на других платформах - но всё-равно сумма впечатляет
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Ответ Мохнатый55
Крутая сделка, безусловно. Но места для спонсоров на футболке и шортах становится все меньше. Когда оно закончится, футболистам на предплечья будут одевать специальные рукава с рекламой.
Главное, чтобы не было как у ЦСКА пару лет назад, аж лого клуба не было видно )))
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норм вписалось на руках
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Неплохо смотрится
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Да нет, нет, не может быть такого...за эмблему на рукаве 70 лямов. Нужно проверить HP, учредителей, штатку, офис компании. Похоже на схемы и фиктивных спонсоров арабских команд.
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Отличный вариант, хорошо что не какая-то букмекерская дрянь
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Будут также навязывать всем свои ненужные сервисы и услуги ?
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гений на флорентино
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Официально подтвердили,что сумма в 50млн в год.
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На фото все, кто сейчас без травм в Реал Мадриде 😂
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Странная сделка, конечно. Титульные спонсоры платят практически столько же, а тут за лого на рукаве такие цифры. Хотя, кто в футболе не отмывает денег? Это делают абсолютно все, практически, а Перес как президент гос.строительной компании осведомлен в этих вопросах лучше всех
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Судя по тому, как мадридцы штампуют победы, спонсорство с ХаПэ совсем не удивительно.
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принтеры их чем дальше - тем хуже :( ломают то, что сами 15 лет назад делали эталоном, добавляют кучу ненужных пружинок, защёлок, заглушек - видимо, чтобы принтер не отработал, ни в коем случае, дальше срока
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Принтер-сканер эйдж-пи.
Увидел - купи!
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Не все поймут, почему титульный спонсор на груди платит 70, и за рукав платят 70.
Просто титульный спонсор - это старый контракт, он через 2 года закончится. И ценник будет совсем другой - намного выше.
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Прекрасная новость👍. Пусть это будет во благо королевского клуба ☺.
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Ответ JENNINGS
У «Реала» прекрасные спонсорские договоры и с adidas, и с Emirates! Перес гениальный менеджер!
Вы нейросеть?
+3
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