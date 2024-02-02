«Реал» объявил о сделке с HP, лого компании появится на рукаве. Мадридцы будут получать 70 млн евро в год

«Реал» объявил о спонсорском соглашении с HP.

Логотип американского поставщика аппаратного и программного обеспечения появится на рукаве формы.

Отмечается, что впервые в своей истории « » разместит рекламу на рукаве.

Ранее в As сообщали, что « » будет получать 70 млн евро в год по соглашению с HP.

У мадридцев есть соглашения с adidas (технический партнер) на 117,6 млн в год и авиакомпанией Fly Emirates (титульный спонсор) на 70 млн.

Таким образом, доход от главных спонсоров клуба будет достигать почти 260 млн евро в год.

Фото: realmadrid.com