Кержаков о футбольных школах: «Дети стали выпускаться заготовками: беги прямо, влево, вправо. Требуют делать так, как считают правильным – это ограничивает в импровизации»

Александр Кержаков: дети выпускаются из футбольных школ без индивидуальности.

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков считает, что футбольные школы лишают воспитанников индивидуальности.

«Не хочу обижать футбольные школы, но дети стали выпускаться очень похожими, нет какой-то индивидуальности.

То, что закладывалось на улице, когда ты сам брал мяч, никому не отдавал, хотел все сделать сам – сейчас в футбольных школах от тебя много требуют.

Требуют сделать так, как считают правильным. И это очень ограничивает детей в импровизации. Поэтому они выходят такими заготовками: беги прямо, влево, вправо», – сказал Кержаков в выпуске шоу «Ребята с нашего двора»‎ на Кинопоиске.

Александр Кержаков: «Дворовый футбол – часть футбольной культуры. Там закладывается то, чего нет на тренировках. Гаджеты и соцсети вытесняют уличный вайб, это проблема»