Скаутом ЦСКА стал экс-директор «Оренбурга» Андреев. В 2024-м РФС отстранил Дмитрия от футбольной деятельности и оштрафовал на 300 тысяч рублей за мат в адрес судей

Дмитрий Андреев стал скаутом ЦСКА.

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев вошел в скаутский отдел ЦСКА . Об этом сообщил директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо .

«Дмитрий Андреев действительно присоединился к ЦСКА в качестве селекционера. Усиление скаутинговых мощностей в преддверии трансферного окна – безусловно, одна из важнейших задач любого клуба.

Многим на российском футбольном рынке прекрасно известно, что на позиции спортивного директора «Оренбурга» при достаточно скромных ресурсах Дмитрию удалось собрать очень яркую команду с качественными футболистами, которые ранее не были широко известны, но успешно украшали нашу лигу не один год. Желаем Дмитрию и коллегам удачи!» – сказал Брейдо.

Напомним, комитет по этике РФС 30 августа 2024 года отстранил Андреева от футбольной деятельности на три года, два из которых носят условный характер, а также оштрафовал функционера на 300 тысяч рублей.

После матча «Оренбурга » с «Ростовом» (2:3) в Мир РПЛ Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу арбитров: «Поздравляю Безбородова с победой «Ростова», #####. Его бригада, кто сидел на ВАРе, на #####... Уверен, он не приходил и не говорил: «Дайте денег, помогу победить, ## ###».

В протокол матча также было внесено агрессивное поведение функционера в отношении судей.

