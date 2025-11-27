  • Спортс
Скаутом ЦСКА стал экс-директор «Оренбурга» Андреев. В 2024-м РФС отстранил Дмитрия от футбольной деятельности и оштрафовал на 300 тысяч рублей за мат в адрес судей

Дмитрий Андреев стал скаутом ЦСКА.

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев вошел в скаутский отдел ЦСКА. Об этом сообщил директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

«Дмитрий Андреев действительно присоединился к ЦСКА в качестве селекционера. Усиление скаутинговых мощностей в преддверии трансферного окна – безусловно, одна из важнейших задач любого клуба.

Многим на российском футбольном рынке прекрасно известно, что на позиции спортивного директора «Оренбурга» при достаточно скромных ресурсах Дмитрию удалось собрать очень яркую команду с качественными футболистами, которые ранее не были широко известны, но успешно украшали нашу лигу не один год. Желаем Дмитрию и коллегам удачи!» – сказал Брейдо.

Напомним, комитет по этике РФС 30 августа 2024 года отстранил Андреева от футбольной деятельности на три года, два из которых носят условный характер, а также оштрафовал функционера на 300 тысяч рублей.

После матча «Оренбурга» с «Ростовом» (2:3) в Мир РПЛ Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу арбитров: «Поздравляю Безбородова с победой «Ростова», #####. Его бригада, кто сидел на ВАРе, на #####... Уверен, он не приходил и не говорил: «Дайте денег, помогу победить, ## ###».

В протокол матча также было внесено агрессивное поведение функционера в отношении судей.

Босса «Оренбурга» забанили на три года – за тот самый безумный спич о судействе

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
