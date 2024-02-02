Жулин высказался о дисквалификации Валиевой и лишении РФ золота командного турнира.

— Вы назвали это решение «плевком в душу». Что нам стоит делать — утереться и пойти дальше?

— А что нам еще остается? Они же там не слушают мнение ни одного российского человека. Никакие апелляции не помогут.

— Медали вам так и не вручили, возвращать нечего?

— Не вручили. Даже при условии, что результат Камилы полностью аннулирован, радует, что Россия завоевала бронзу. Насколько круто надо кататься! Даже это говорит о силе и мастерстве российской команды. Но бронзу получать мы все равно не собираемся.

— Юристы, защищавшие Валиеву, должна были предоставить доказательства, что запрещенный препарат попал в ее организм случайно, а не намеренно. Но они придумали ей бредовую версию — съела пирожное, приготовленное дедушкой. Во что, конечно, никто не поверил. «Защитники» просто подставили спортсменку?

— Насколько знаю, у Камилы была очень сильная команда юристов — 16 человек из Швейцарии. Как только началась СВО, они сразу соскочили. После этого, если кто-то и защищал ее, то какие-то некомпетентные люди, к которым не прислушиваются.

А разве кто-нибудь слушает нашего представителя в ОНН Василия Небензю, который говорит, что к этой катастрофе в мире привели Англия и Америка? Когда он говорит, люди просто выходят из зала. И в ситуации с Камилой примерно то же самое. Поэтому можно, что угодно говорить в оправдание, это не поможет.

Для меня Камила Валиева — это некий агнец, которого просто выставили на заклание. А для всего мира агнцем является играющий причиндалами на клавишных Владимир Зеленский. Шварценеггер заявляет, что на Украине нет нацизма, Шон Пенн приезжает в Киев, чтобы поддержать Зеленского. Я их уважаю как актеров, но у них совершенно затуманенные мозги.

— Смысл действовать на опережение, если нас все равно везде «отменяют»?

— Да, Запад окончательно расчехлился. Его задача, как мне кажется, превратить Россию в Северную Корею. И они этого методично добиваются. Конечно, их бесит, что на территории России запасов полезных ископаемых больше, чем где-либо в мире. Поэтому каждый русский человек вызывают у них раздражение.

А Камила Валиева еще и потрясающе катается. Я не устаю об этом говорить, таких фигуристок за всю историю не было никогда. Какие бы не были гениальные Катарина Витт, Оксана Баюл, Аделина Сотникова, Юлия Липницкая, но Камила Валиева — это явление. Она должна была стать балериной Большого театра, но выбрала фигурное катание. А ее взяли и уничтожили, – сказал .