Александр Жулин: «Для меня Валиева — это агнец, которого выставили на заклание. А для всего мира агнцем является играющий причиндалами на клавишных Зеленский»

Теги сборная России допинг Александр Жулин Олимпиада-2022 женское катание командные соревнования дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Жулин высказался о дисквалификации Валиевой и лишении РФ золота командного турнира.

— Вы назвали это решение «плевком в душу». Что нам стоит делать — утереться и пойти дальше?

— А что нам еще остается? Они же там не слушают мнение ни одного российского человека. Никакие апелляции не помогут.

— Медали вам так и не вручили, возвращать нечего?

— Не вручили. Даже при условии, что результат Камилы полностью аннулирован, радует, что Россия завоевала бронзу. Насколько круто надо кататься! Даже это говорит о силе и мастерстве российской команды. Но бронзу получать мы все равно не собираемся.

— Юристы, защищавшие Валиеву, должна были предоставить доказательства, что запрещенный препарат попал в ее организм случайно, а не намеренно. Но они придумали ей бредовую версию — съела пирожное, приготовленное дедушкой. Во что, конечно, никто не поверил. «Защитники» просто подставили спортсменку?

— Насколько знаю, у Камилы была очень сильная команда юристов — 16 человек из Швейцарии. Как только началась СВО, они сразу соскочили. После этого, если кто-то и защищал ее, то какие-то некомпетентные люди, к которым не прислушиваются.

А разве кто-нибудь слушает нашего представителя в ОНН Василия Небензю, который говорит, что к этой катастрофе в мире привели Англия и Америка? Когда он говорит, люди просто выходят из зала. И в ситуации с Камилой примерно то же самое. Поэтому можно, что угодно говорить в оправдание, это не поможет.

Для меня Камила Валиева — это некий агнец, которого просто выставили на заклание. А для всего мира агнцем является играющий причиндалами на клавишных Владимир Зеленский. Шварценеггер заявляет, что на Украине нет нацизма, Шон Пенн приезжает в Киев, чтобы поддержать Зеленского. Я их уважаю как актеров, но у них совершенно затуманенные мозги.

— Смысл действовать на опережение, если нас все равно везде «отменяют»?

— Да, Запад окончательно расчехлился. Его задача, как мне кажется, превратить Россию в Северную Корею. И они этого методично добиваются. Конечно, их бесит, что на территории России запасов полезных ископаемых больше, чем где-либо в мире. Поэтому каждый русский человек вызывают у них раздражение.

А Камила Валиева еще и потрясающе катается. Я не устаю об этом говорить, таких фигуристок за всю историю не было никогда. Какие бы не были гениальные Катарина Витт, Оксана Баюл, Аделина Сотникова, Юлия Липницкая, но Камила Валиева — это явление. Она должна была стать балериной Большого театра, но выбрала фигурное катание. А ее взяли и уничтожили, – сказал Жулин

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100 комментариев
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Да заткнись уже. Сил уже нет читать этот бред.
+101
-9
+92
Да, Запад окончательно расчехлился. Его задача, как мне кажется, превратить Россию в Северную Корею.

Полнейшее вранье! Мы делаем это сами без какой-либо помощи или поддержки Запада!
+51
-3
+48
Агнец, у которого нашли запрещёнку и который это не отрицал.

Сколько уже можно притягивать политику туда, куда не надо? Лучше бы адвокатов нормальных нашли. И нет, я не верю, что в России все адвокаты бездарны.

Про балерину Большого - очень смешно. Он фигуру Камилы в 15 видел? Её бы уже тогда отстранили за профнепригодность.
+55
-8
+47
Какой же всё таки он недалёкий этот Жулин!
+44
-9
+35
Если у него реально американское гражданство, то пора лишать
+39
-4
+35
Что-то у него совсем чердак потек...
+28
0
+28
Чемпион бредятины.
+34
-7
+27
Какая жуть у них у всех реально крыша поехала
+29
-2
+27
Ответ Александр Скворцов
Какой же всё таки он недалёкий этот Жулин!
И пошлейший.
+30
-4
+26
Какая связь между Валиевой и Зеленским Жулин не сможет сказать после выхода из запоя.
+27
-1
+26
Ответ Volles
Да заткнись уже. Сил уже нет читать этот бред.
Он еще не понял...что уже свои стали сдавать назад, в частности Русада и Фетисов о чем то намекает, что Камила как бы предполагает как и что, а у этого все ...лозунги, и какие залихватские, всех вспомнил, ну просто пора на баррикады кидаться!?
+25
-3
+22
Да она должна была стать 3-мя балеринами. Судя по формам
+28
-6
+22
Выходные начались у Жулина ...
+20
-2
+18
господи, какой забористый компот в голове у Жулина! а был бы поумнее, хотя бы озадачился, чегой-то территория с самым большим запасом полезных ископаемых не в состоянии родить юристов, которые бы имели вес на международной арене. а то как защита нужна, всё по импортным адвокатам бегают.
+19
-1
+18
Балерин с такими габаритами на сцену не пускают.
+22
-5
+17
Четвертые сутки рыдают столицы...))
+19
-2
+17
Это он ещё забыл где Навку воспитали и Волосожар.
+17
-1
+16
у Жулика весеннее обострение? К чему он фантазирует про причиндалы Зеленского?)))
+17
-3
+14
Что я такое прочитал 🤦🏻
+18
-4
+14
"А её взяли и уничтожили"
Простой вопрос: кто?
Я отвечу: вы. Собственными руками.((
Своими действиями, а ,скорее всего, своим бездействием..
+14
-1
+13
Ответ Елена Дементьева
Чемпион бредятины.
Железняков, Лайшев, биатлонист Васильев, не согласны, требуют провести турнир и в честной борьбе выявить кто главный неадекват.
+12
0
+12
О, боже 😲; у этого похоже уже начались выходные. Не пей много, козлёночком станешь.
+13
-2
+11
Может это Жулин пёк пироженые Валиевой, а не мифический чужой дедушка, который исчез?
+13
-2
+11
Жулин бы и с ролью Пескова справился. Пургу несёт.
+12
-1
+11
какой мерзкий тип
+12
-2
+10
Ответ Viks
Может это Жулин пёк пироженые Валиевой, а не мифический чужой дедушка, который исчез?
Судя по тому бреду, что он несёт, эти пирожные были бы с другими лекарствами.. Или не лекарствами..
+10
0
+10
"Должна была стать балериной Большого" Кому она должна? А Большом знают, что она должна?
+10
0
+10
Запасов так много,что на трубы за МКАДом не хватает
+11
-1
+10
рано как то для весеннего обострения
+8
0
+8
То есть когда защита начала втирать про пирожное, судьи встали и вышли из зала?))
+9
-1
+8
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