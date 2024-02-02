«Металлург» победил «Авангард» (4:3 ОТ), сравняв счет за 0,01 секунды до конца 3-го периода и забив в пустые в овертайме. Обе шайбы – на счету Юрова

«Металлург» забил на 59:59 в матче против «Авангарда».

Уральская команда одержала победу со счетом 4:3 в овертайме в игре Фонбет чемпионата .

В третьем периоде встречи «Авангард» лидировал со счетом 3:2.

За минуту до завершения периода « » заменил вратаря на шестого полевого игрока и сравнял счет, забросив шайбу за 0,01 секунды до сирены. Гол забил нападающий .

В начале овертайма « » заменил вратаря на полевого хоккеиста и действовал в формате «4 на 3», но пропустил шайбу в пустые ворота – дубль сделал Юров.

«Металлург» находится на первом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 84 балла в 60 играх.

«Авангард» располагается на второй позиции в конференции, набрав 82 очка в 58 матчах.