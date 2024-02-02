«Металлург» победил «Авангард» (4:3 ОТ), сравняв счет за 0,01 секунды до конца 3-го периода и забив в пустые в овертайме. Обе шайбы – на счету Юрова

Теги Авангард Металлург Мг видео КХЛ Данила Юров Хоккей

«Металлург» забил на 59:59 в матче против «Авангарда».

Уральская команда одержала победу со счетом 4:3 в овертайме в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде встречи «Авангард» лидировал со счетом 3:2.

За минуту до завершения периода «Металлург» заменил вратаря на шестого полевого игрока и сравнял счет, забросив шайбу за 0,01 секунды до сирены. Гол забил нападающий Данила Юров.

В начале овертайма «Авангард» заменил вратаря на полевого хоккеиста и действовал в формате «4 на 3», но пропустил шайбу в пустые ворота – дубль сделал Юров.

«Металлург» находится на первом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 84 балла в 60 играх.

«Авангард» располагается на второй позиции в конференции, набрав 82 очка в 58 матчах.

76 комментариев
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Отдали Гераськина, который тут же заиграл.
Получили такого же невнятного Жафярова, который после этого сезона уйдет и тоже заиграет.
Можно, конечно, винить первое звено за гол Юрова, но видимо совсем их загоняли. А снятие вратаря это просто гениальный ход :)

Магнитку с победой :)
+29
-2
+27
Кравец это нечто какое-то. Вот нахрена было цирк с вратарём устраивать. Сами себя отпороли
+25
-2
+23
А зачем вратаря снимал Кравец??? Что это за "гениальный ход"?
+19
0
+19
Ответ Габорик
Отдали Гераськина, который тут же заиграл. Получили такого же невнятного Жафярова, который после этого сезона уйдет и тоже заиграет. Можно, конечно, винить первое звено за гол Юрова, но видимо совсем их загоняли. А снятие вратаря это просто гениальный ход :) Магнитку с победой :)
если бы не Мишура, до овера и не доехали бы
+13
0
+13
Прикройте уже эту лавочку с заменой вратаря в овере.
+11
0
+11
У Металлургов праздник сегодня, им победа нужнее! Но так отдавать нельзя, рано верим в победу, не делаем выводы. А в овертайме какая необходимость сегодня была снимать того кто все буллиты ловит, да ещё и не войдя в зону? В общем, кое кого надо поставить на вид!
+11
0
+11
вот такие поражения и не дают надежды на плей-офф, отсутствие дисциплины играть до конца и невозможность контролировать игру. Это многое говорит о тренере команды, который в нужный момент не может что-то решить и тем более повлиять на игроков, беда, Металлург Магнитогорск с красивой победой, будут если также биться до конца, далеко пройдут
+10
0
+10
С победой МАГНИТКА!!!! Не справедливо было бы при такой игре проиграть!
Заберите контракты Зернова и Михайлиса и отдайте Юрову! А контракт Юрова поделите между Михайлисом и Зерновым!!!
+9
-1
+8
Ответ Максим Седов
А зачем вратаря снимал Кравец??? Что это за "гениальный ход"?
Ну, вообще, этот ход позволил выиграть львиную долю оверов. Только сегодня было видно, что у команды не та концентрация была. Нужно было прочувствовать.
+9
-1
+8
Классная игра! Восточное Эль Классико возвращается! Всех адекватных Магнитогорских с победой, всех неадекватных ну вы поняли.
+8
-1
+7
Кравец это недотренер. Совсем ничего не может
+7
-1
+6
Они просто встали за 5 сек до конца, подумав что уже все. Взрослые вроде люди
+6
0
+6
Это было намного круче чем Спартак-СКА)
Красавцы ММГ
+7
-2
+5
Ответ Сергей Михалюк
Магнитку с полностью заслуженной победой. Кравец так и не вынес урока из прошлого ПО.
Ну то что Магнитку он вынес в прошлом году в сухую, урок тогда он усвоил точно
+4
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+4
Не грамотная работа Кравеца, в данной ситуации, хотя чему удивляться….
+4
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+4
Авангард, это что-то, с чем-то)))
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Омичи, я с вас ржу просто. У меня жена омячка, та же история. Ваша команда идёт в лидерах, по потерянным очкам так вообще первые во всей лиге. А вы тут ноете, что первый раунд плей-офф не пройдёте. Ну камон. Даже по этому матчу - команда выигрывала при плохой игре, почти дотянула до победы. Да любая другая команды при 50:25 по броскам влетела бы в одну калитку. Я конечно понимаю, что город живёт чемпионскими амбициями, но совсем-то берега не теряйте) Всем хоккей!
+5
-1
+4
Вы посмотрите статистику владением шайбой. Что с аутсайдерами играем,что с лидерами. Везде мы проигрываем. даже на вбрасывание.
+3
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+3
Это как со Ска
+3
0
+3
С волевой победой Молодчики Магниты.
Юров ,Гираськин браво 👏 👏 👏 👏 👏 👍
+3
0
+3
Ответ Рамиль Красный
Ну то что Магнитку он вынес в прошлом году в сухую, урок тогда он усвоил точно
Ага если бы Воробьев не обосрался с физикой то все для Авангарда закончилось бы во втором раунде. По тому что Кравецевская игра от обороны гнулась и трещала еще с Сибирью а с Какого Барсом который наловил по сильнее и вовсе развалилась.
+5
-2
+3
Ответ Александр Барков
справедливо!
По матчу - да
+3
0
+3
Ответ Anatoly81
Не понимаю хейта к Кравцу. Он, когда и состава не было, давал результат. Средненькую команду делает лидером. Не он же бросил играть в концовке. В целом Авангард сейчас это тренерская организованная команда, заточенная под ПО.
Когда команда упускает победу за мгновение, снимать вратаря так себе история....и на минутку, мы играли с Магниткой...
+3
0
+3
Ответ Габорик
Отдали Гераськина, который тут же заиграл. Получили такого же невнятного Жафярова, который после этого сезона уйдет и тоже заиграет. Можно, конечно, винить первое звено за гол Юрова, но видимо совсем их загоняли. А снятие вратаря это просто гениальный ход :) Магнитку с победой :)
похоже Кравец до конца сезона процентов 10 болельщиков отправит в реанимацию
+2
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+2
Надёжин, глаза разуй ! ))) Не одна сотая, а одна десятая доли секунды ;-)
+2
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+2
Хорошая была битва.
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Ответ Александр Андриянов
похоже Кравец до конца сезона процентов 10 болельщиков отправит в реанимацию
Лучше наоборот)))
+2
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+2
Шикарные матч, Авангарду спасибо за игру
+2
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Ответ невропатолог
Комментарий удален модератором
займут третье место в регулярке и вылетят в первом круге от ак барса или лады
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Юров день.
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