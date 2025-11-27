ФНЛ представила «Руководство инвестора футбольного клуба»
Футбольная Национальная Лига представила «Руководство инвестора футбольного клуба».
«ФНЛ ставит перед собой стратегическую цель по созданию среды для устойчивого развития футбола и планомерного расширения географии, способствуя появлению профессиональных футбольных клубов, особенно в регионах, где таковых еще нет.
В связи с этим, мы подготовили «Руководство инвестора футбольного клуба», чтобы раскрыть для потенциальных инвесторов – предпринимателей, представителей корпораций и регионов – специфику профессионального футбола, показать его возможности и образ будущего.
Данный материал должен повысить осведомленность о реалиях функционирования футбольного клуба и стать основой для взвешенного решения в части инвестиций в футбольные клубы.
В «Руководстве Инвестора» представили:
– Портреты клубов ФНЛ: как зарабатывают, сколько тратят и для кого играют;
– Тренды, определяющие российский футбол сегодня;
– Примеры успешных проектов и бюджет выхода в элиту;
– Специфику управления футбольным клубом и типичные ошибки инвестора;
– Выгоды и источники поддержки инвестора», – говорится в пресс-релизе ФНЛ.
Скачать «Руководство инвестора» можно по ссылке.