ФНЛ представила «Руководство инвестора футбольного клуба»

Футбольная Национальная Лига представила «Руководство инвестора футбольного клуба».

«ФНЛ ставит перед собой стратегическую цель по созданию среды для устойчивого развития футбола и планомерного расширения географии, способствуя появлению профессиональных футбольных клубов, особенно в регионах, где таковых еще нет.

В связи с этим, мы подготовили «Руководство инвестора футбольного клуба», чтобы раскрыть для потенциальных инвесторов – предпринимателей, представителей корпораций и регионов – специфику профессионального футбола, показать его возможности и образ будущего.

Данный материал должен повысить осведомленность о реалиях функционирования футбольного клуба и стать основой для взвешенного решения в части инвестиций в футбольные клубы.

В «Руководстве Инвестора» представили:

– Портреты клубов ФНЛ: как зарабатывают, сколько тратят и для кого играют;

– Тренды, определяющие российский футбол сегодня;

– Примеры успешных проектов и бюджет выхода в элиту;

– Специфику управления футбольным клубом и типичные ошибки инвестора;

– Выгоды и источники поддержки инвестора», – говорится в пресс-релизе ФНЛ.

Скачать «Руководство инвестора» можно по ссылке .