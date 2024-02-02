Ла Лига после жалобы «Хетафе» изучит, называл ли Беллингем Гринвуда «насильником». Но ни клуб, ни Мэйсон не хотят эскалации ситуации
Мэйсон Гринвуд и «Хетафе» не хотят раздувать скандал из-за слов Джуда Беллингема.
Ранее сообщалось, что Беллингем назвал Гринвуда «насильником» по ходу перенесенного матча 20-го тура с «Хетафе» (2:0). Ла Лига обратится к эксперту в чтении по губам, чтобы выяснить, называл ли хавбек «насильником» вингера, арендованного у «Манчестер Юнайтед». Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) может наказать игрока «Реала».
Ла Лига подтвердила получение жалобы от «Хетафе» и намерение провести расследование. «Реал» отказался от комментариев.
«Вчера «Хетафе» передал жалобу инспектору матча. Ла Лига, как она всегда делает в таких случаях, запросила отчет эксперта по чтению по губам, чтобы расследовать этот вопрос и действовать на основе того, что будет доказано», – говорится в заявлении Ла Лиги.
В то же время, по данным журналиста The Athletic Гильермо Раи, сам Гринвуд и «Хетафе» не собираются обострять ситуацию. Их позиция такова: «Все, что происходит на поле, остается на поле».
Напомним, в октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога: он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.
В начале февраля 2023-го полиция Большого Манчестера сообщила, что с Гринвуда сняты все обвинения. Летом у футболиста и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.
Хотя Гринвуда оправдали,а судя по улыбальнику Вини и его провокаторству не так-то и далеко он ушёл в эволюции 😁
Во-вторых, какая была надобность так унижать человеку, тем более соотечественника? Насильник он или нет, западло такое говорить. Беллингем быстро начал портиться как человек, хотя о нем складывалось доугое впечатление
))))
Я же писал.
Сначала, по плану, чтоб обелить Беллингема, начнут говорить "друг-друга", а потом уже накинутся на Гринвуда, мол, что он делал на поле в этот момент.
И в конце- виноват Гринвуд.
Классика.
)))
Люди на этом собаку съели.
Примерно как с мамой ребенка с телефоном.
Помните больного ребенка?
Помните как здесь на счёт его мамы говорили?
Ну вот.
У насильника нет синонима, точнее нет слова которым бы насильники просили себя называть, типо сексуальный больной
А у негра есть, потому что негр имеет отрицательную коннотацию, и люди с темной кожей просят называть их по-другому, и негр это оскорбление