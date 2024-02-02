Ла Лига после жалобы «Хетафе» изучит, называл ли Беллингем Гринвуда «насильником». Но ни клуб, ни Мэйсон не хотят эскалации ситуации

Мэйсон Гринвуд и «Хетафе» не хотят раздувать скандал из-за слов Джуда Беллингема.

Ранее сообщалось, что назвал Гринвуда «насильником» по ходу перенесенного матча 20-го тура с «Хетафе» (2:0). Ла Лига обратится к эксперту в чтении по губам, чтобы выяснить, называл ли хавбек «насильником» вингера, арендованного у « ». Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) может наказать игрока « ».

подтвердила получение жалобы от «Хетафе» и намерение провести расследование. «Реал» отказался от комментариев.

«Вчера «Хетафе» передал жалобу инспектору матча. Ла Лига, как она всегда делает в таких случаях, запросила отчет эксперта по чтению по губам, чтобы расследовать этот вопрос и действовать на основе того, что будет доказано», – говорится в заявлении Ла Лиги.

В то же время, по данным журналиста The Athletic Гильермо Раи, сам Гринвуд и «Хетафе» не собираются обострять ситуацию. Их позиция такова: «Все, что происходит на поле, остается на поле».

Напомним, в октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога: он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.

В начале февраля 2023-го полиция Большого Манчестера сообщила, что с сняты все обвинения. Летом у футболиста и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.