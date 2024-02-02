Ла Лига после жалобы «Хетафе» изучит, называл ли Беллингем Гринвуда «насильником». Но ни клуб, ни Мэйсон не хотят эскалации ситуации

Теги Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Хетафе Ла Лига Мэйсон Гринвуд Джуд Беллингем Футбол

Мэйсон Гринвуд и «Хетафе» не хотят раздувать скандал из-за слов Джуда Беллингема.

Ранее сообщалось, что Беллингем назвал Гринвуда «насильником» по ходу перенесенного матча 20-го тура с «Хетафе» (2:0). Ла Лига обратится к эксперту в чтении по губам, чтобы выяснить, называл ли хавбек «насильником» вингера, арендованного у «Манчестер Юнайтед». Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) может наказать игрока «Реала».

Ла Лига подтвердила получение жалобы от «Хетафе» и намерение провести расследование. «Реал» отказался от комментариев.

«Вчера «Хетафе» передал жалобу инспектору матча. Ла Лига, как она всегда делает в таких случаях, запросила отчет эксперта по чтению по губам, чтобы расследовать этот вопрос и действовать на основе того, что будет доказано», – говорится в заявлении Ла Лиги.

В то же время, по данным журналиста The Athletic Гильермо Раи, сам Гринвуд и «Хетафе» не собираются обострять ситуацию. Их позиция такова: «Все, что происходит на поле, остается на поле».

Напомним, в октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога: он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.

В начале февраля 2023-го полиция Большого Манчестера сообщила, что с Гринвуда сняты все обвинения. Летом у футболиста и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.

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56 комментариев
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Ответ Xabi Alonso78
Просто назвал насильника - насильником. Беля ничего плохого и лживого не сказал, по сути
Так назвать негра негром тоже ничего плохо получается? Почему это так задевает Винисиуса и Реал Мадрид?
+30
-7
+23
Ответ Арсен Талант-Уулу
говорит болельщик клуба, в котором, наверное, играет главный нытик всего Европейского футбола
Хави не играет же
+29
-14
+15
Ответ Xabi Alonso78
Просто назвал насильника - насильником. Беля ничего плохого и лживого не сказал, по сути
Экспертам со спортса конечно виднее, чем следствию и суду
+20
-8
+12
Ответ corazon blanco
Достойная позиция. Все правильно, все что было на поле, остается на поле. Так и должно быть. Многие футболисты в порыве эмоций высказывают друг друга весьма не самые лицеприятные слова. Да и вся новость была завязана на слове «якобы» он назвал его насильником.
За словами надо следить
+13
-4
+9
Естественно. Это же не обиженки из Барселоны.
+34
-27
+7
Ответ Dexter Morgan
Естественно. Это же не обиженки из Барселоны.
говорит болельщик клуба, в котором, наверное, играет главный нытик всего Европейского футбола
+31
-24
+7
Гринвуда можно называть насильником,а Винисиуса обезьяной нельзя
Хотя Гринвуда оправдали,а судя по улыбальнику Вини и его провокаторству не так-то и далеко он ушёл в эволюции 😁
+12
-6
+6
Чела отправили из страны подальше от внимания прессы и общественности, но не тут то было, а ведь даже ничего не сделал)
+9
-3
+6
Ответ corazon blanco
Достойная позиция. Все правильно, все что было на поле, остается на поле. Так и должно быть. Многие футболисты в порыве эмоций высказывают друг друга весьма не самые лицеприятные слова. Да и вся новость была завязана на слове «якобы» он назвал его насильником.
Заметь, не друг другу высказывали. Только Беллингем вроде называл судя по новостям.
+5
0
+5
Если не хотят эскалации, то зачем тогда жалобу накатали? Странно всё это.
+4
0
+4
Ответ City and Real
Комментарий удален пользователем
В чем же
+6
-3
+3
Ответ 2vdhrvmmzf
Экспертам со спортса конечно виднее, чем следствию и суду
При чëм здесь следствие и суд? Его девушка отозвала обвинения. Никто и не сомневается, что он еë бил (
+5
-2
+3
Гринвуд же англичанин и всего лишь на два года старше Беллингема, то есть они и в сборной скорее всего часто пересекались, не понятно зачем Беллингем ему такие слова сказал, если это будет правдой конечно.
+4
-1
+3
Гринвуд может и абьюзер, но не насильник. Это раз
Во-вторых, какая была надобность так унижать человеку, тем более соотечественника? Насильник он или нет, западло такое говорить. Беллингем быстро начал портиться как человек, хотя о нем складывалось доугое впечатление
+3
-1
+2
Ответ Xabi Alonso78
Просто назвал насильника - насильником. Беля ничего плохого и лживого не сказал, по сути
Гнилая сущность вини сидит и внутри зазнавшегося белинга!
+3
-1
+2
Ответ corazon blanco
Достойная позиция. Все правильно, все что было на поле, остается на поле. Так и должно быть. Многие футболисты в порыве эмоций высказывают друг друга весьма не самые лицеприятные слова. Да и вся новость была завязана на слове «якобы» он назвал его насильником.
На Вальверде это не распространяется?)
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Ответ sebastian1410
Так назвать негра негром тоже ничего плохо получается? Почему это так задевает Винисиуса и Реал Мадрид?
Опять мадридским сказали фас и они сидят обеляют Джуда уже все пальцы стерли! Интересно где они координируются? В дискорде или есть сайт какой то. Хотел бы я почитать что там творится )))
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Ответ Растиньяк
Похоже, Хетафе забыл, где его место. Надеюсь, Перес перекроет им кислород на пару сезонов после этого
То есть ты не отрицаешь, что реал добывает свои чашки с помощью админресурса?)0)
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Как я понял это имиджевый поступок. Гринвуд говорил якобы дружит с Беллингемом, а для Мадридца не приемлемо иметь окружение с такой дурной репутацией.
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Ответ Red_Marlboro_
Гринвуда можно называть насильником,а Винисиуса обезьяной нельзя Хотя Гринвуда оправдали,а судя по улыбальнику Вини и его провокаторству не так-то и далеко он ушёл в эволюции 😁
Оправдали? Вы бы для начала матчасть изучили. Гринвуд признался в побоях, но его оправдали в том, что у него не было намерения убить девушку. Да и она забрала заявление. Так что факт остается фактом.
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Ответ Xabi Alonso78
Просто назвал насильника - насильником. Беля ничего плохого и лживого не сказал, по сути
А если Беллингема или его друга Винисиуса черным назвать, то на такую правду можно обижаться? Причем это гораздо более однозначная ситуация, чем с Гринвудом.
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Ответ Unknown Noname
Если не хотят эскалации, то зачем тогда жалобу накатали? Странно всё это.
Вот реально логика вышла из чата, мы не хотим, но жалобу подали и заявили во все инстанции
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Ответ Red_Marlboro_
Гринвуда можно называть насильником,а Винисиуса обезьяной нельзя Хотя Гринвуда оправдали,а судя по улыбальнику Вини и его провокаторству не так-то и далеко он ушёл в эволюции 😁
Гринвуда не оправдали, девушка забрала заяву просто и родила от него. Если бы суд оправдал его а её обвинили в клевете и даче ложных показаний то он сейчас играл бы за МЮ. А Беллингем дурак, нафиг он его так обозвал одному ему известно
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Ответ Сэр Балтимор
Отправили в страну фемок🤡🤡🤡
Испания не менее консервативна чем Англия
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Ответ samatzakirzyanov
Заметь, не друг другу высказывали. Только Беллингем вроде называл судя по новостям.
На счёт "друг-друга" сильно смахивает на ситуацию, когда один курил, а другой убивался.
))))
Я же писал.
Сначала, по плану, чтоб обелить Беллингема, начнут говорить "друг-друга", а потом уже накинутся на Гринвуда, мол, что он делал на поле в этот момент.
И в конце- виноват Гринвуд.

Классика.
)))
Люди на этом собаку съели.
Примерно как с мамой ребенка с телефоном.
Помните больного ребенка?
Помните как здесь на счёт его мамы говорили?

Ну вот.
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Ответ Растиньяк
Похоже, Хетафе забыл, где его место. Надеюсь, Перес перекроет им кислород на пару сезонов после этого
)))))
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Великая футбольная супернадежда слишком рано перестал забивать, но зато стал много говорить.
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Ответ Xabi Alonso78
Просто назвал насильника - насильником. Беля ничего плохого и лживого не сказал, по сути
а когда недоразумение Винисиуса называют черным, это другое?)))
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Ответ sebastian1410
Так назвать негра негром тоже ничего плохо получается? Почему это так задевает Винисиуса и Реал Мадрид?
Не, это на уровне русского языка легко решается,ну если ты конечно ходил на русский язык в школе…
У насильника нет синонима, точнее нет слова которым бы насильники просили себя называть, типо сексуальный больной
А у негра есть, потому что негр имеет отрицательную коннотацию, и люди с темной кожей просят называть их по-другому, и негр это оскорбление
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Ответ Xabi Alonso78
Просто назвал насильника - насильником. Беля ничего плохого и лживого не сказал, по сути
Гринвуд в отличии от плаксы С-винисиуса или Вульверде - не плачется и не пасёт соперника на парковке)
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