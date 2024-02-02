Лапорта о Суперлиге: «Клубы получат 100 млн евро только за участие. В ЛЧ столько даже за победу не дают»

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Президент «Барселоны» высказался о Суперлиге.

«Суперлига может стартовать в следующем сезоне или в 2025-26 годах, а если нет, то я все переосмыслю. Мне все равно, присоединятся ли английские команды. У них уже есть своя Суперлига – АПЛ.

Турнир может начать с шестнадцатью командами. Кубок Европы стартовал в 1955 году с очень небольшим количеством клубов и впоследствии стал главным турниром в Европе.

Представляю себе первый этап таким, а затем [большее количество клубов] присоединятся.

Суперлига означает, что клуб получает 100 млн евро только за участие в турнире, по крайней мере, а за победу в Лиге чемпионов вы даже этого не получите», – сказал Жоан Лапорта в интервью радиостанции RAC1.

Отдельно президент «Барсы» назвал клубы, которые могут присоединиться к Суперлиге. Это «Реал», «Барселона», «Интер», «Милан», «Рома», «Наполи», «Порту», «Спортинг», «Бенфика», «Аякс», «Фейеноорд», ПСВ, «Марсель», «Брюгге» и «Андерлехт».

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54 комментария
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Как говорил один из руководителей Баварии, вся суть Суперлиги Реал и Барса хотят зарабатывать за счёт команд АПЛ. Лапорта не хочет сказать, почему уже чемпионат Бразилии финансово обходит ЛаЛигу в плане финансовых трат? ( ˘︹˘ )
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Ответ ОттоДракула
Фейенорд ,Марсель, Андерлехт, Брюгге, Спортинг. Вот это я понимаю суперлига.
А вы не смотрите на нынешние положение.

Любой из этих клубов может построить свое новое положение, и стать суперклубом.
Спонсоры появятся.

Челси я видел и карликом, как и МС.

Пришли деньги от волшебников, и вперёд.
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Фейенорд ,Марсель, Андерлехт, Брюгге, Спортинг. Вот это я понимаю суперлига.
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Банкрот хватается за любую соломинку, а тут целое бревно.
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Что-то ваша суперлига по составу ненамного сильнее ла лиги пока что
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Ответ Krauvec Cool
Ну получат по 100 млн и дальше что? В чем вообще смысл Суперлиги?
Смысл только в том что как больше зарабатывать деньги!
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Суперлига ЛаЛиге не противоречит
Еще как противоречит. Суперлига противоречит идее Лч. В чем смысл борьбы за 2-4 места в Ла Лиге, если за тобой застолблено место в Суперлиге?

Это первое. Второе - откуда у них такая уверенность в таких бюджетах. На коленке посчитали?) Даже если будет замена ЛЧ, вся эта большая аудитория, на которую они так рассчитывают, будет смотреть 1-2 центральных матча в Суперлиге. Не стоит рассчитывать, что с телеправ они заработают больше АПЛ. Это сказки
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Ответ Rio de Janeiro
Комментарий скрыт
А в лиге, где есть Реал, Фейенорд и Брюгге расслоения не будет?
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Даже Лигу Конференций порой интересно смотреть
А такие проекты как Суперлига, хотят что бы мы смотрели только на самых топов
Не по футбольному как то
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Что Барса уже пирамиды рекламирует?🤣
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Так работать не будет.
Национальные турниры УЕФА - вершина профессионального футбола в мире. Талантливые ребята из любого уголка могут оказаться хоть во второй лиге Норвегии. Это пирамида сложившегося футбольного рынка. Так есть.
Что изменит Суперлига?
Всё. Она изменит всё. Команда второй лиги чемпионата Норвегии даже в теории не сможет сыграть в официальном турнире с грандами. Это принципиально иной уровень вхождения болельщиков под лоно клуба. Для всех лиг и всех клубов зоны УЕФА. Чтобы было понятно - сейчас там 2 тысячи клубов. ДВЕ ТЫСЯЧИ КЛУБОВ!
Что Суперлига может предложить эти клубам? Солидарные выплаты? Засуньте их себе глубоко. 90% из этих двух тысяч существует чтобы иногда или когда-нибудь сыграть с грандами. Именно в этом весь смысл. Убери его, и всё рухнет.
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Все тебе денег мало, никак не уймешься
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Ну получат по 100 млн и дальше что? В чем вообще смысл Суперлиги?
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Мог бы ещё нолик дорисовать. Чтобы по миллиарду. Каждому. Все равно ведь не на свои гулять планирует)
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Не будет никакой суперлиги. Фанаты против, официальные и международные, и национальные структуры против. Есть несколько мажорных клубов, которые чувствуют, что не вывозят конкуренции в настоящих условиях, и пытаются всё перевернуть , чтобы остаться на вершине или вернуться на неё.
+9
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Суперлиговские Нью-Васюкинцы вечно называют какие-то рандомные суммы 100 миллионов, миллиарды.Но никто из них не озвучил самую элементарную информацию и не ответил на очень простой вопрос, такой как "кто будет инвестором этой лиги и какие компании будут спонсорами" или "как вы собираетесь привлекать новых болельщиков".

Что это за бизнес-план "продадим матч Барселона-Рома за 10х от нынешних сумм на своей стриминговой платформе"? Неудивительно, что при таком планирование не нашлось и 5 клубов, которые бы согласились в эту ахинею вписаться.
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Ответ Krauvec Cool
Ну получат по 100 млн и дальше что? В чем вообще смысл Суперлиги?
Смысл в том, что так зарабатывает Уефа, а так будут клубы
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рычажным скоро в тюрьму собираться, а они все о шаровых бабках думают, ох ловкачи!
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Когда большие деньги появятся не только у топов, но и малых клубов, взлетит и стоимость игроков, тот кто раньше стоил 30, станет стоить 60.В принципе ничего не поменяется, разве что конкретные люди а-ля агенты станут зарабатывать ещё больше. Так что да, это не про спорт, это про заработать конкретным людям.
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Занимательно.
Первое: Эти существа кричат о деньгах, которые "будут", разевая клювы аж на 180 градусов. А подтверждение, протоколы о намерениях? Пока мы имеем "мамой клянусь!" и ничего больше.
Второе: Места в календаре для ещё одного турнира нет. Что эти деятели собираются закрывать? Бешеные старикашки готовы разрушить систему международного футбола. Что они создадут взамен? Кормушку для десятка толстосумов?
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Ответ Crazy Writer
а сколько? Логически рассуждаем. Просто плейофф на 16команд - это 5 матчей, которые финансово погоды не сделают. Даже просто 15 в один круг с каждым сыграть это получается матчей уже больше максимума ЛЧ(там 13 6-2-2-2-1). Тут минимальный расклад с плейофф сходу - бесполезен финансово - мало матчей(тем более что всех кто на него подпишется УЕФА погонит из своих турниров и финансово сразу они просядут от этого). А максимальный 30(при 16 участниках) так грузит календарь, что и на свою лигу сил не очень то будет. А в приоритете будет то за что больше бабла получать будут. Сами подумайте.
формулу турнира можно любую придумать насколько фантазии хватит, не обязательно играть всем со всеми в два или один круг. это вообще не проблема
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Ответ Александр Самойлов
кто сказал что они будут 30 матчей играть?
а сколько? Логически рассуждаем. Просто плейофф на 16команд - это 5 матчей, которые финансово погоды не сделают. Даже просто 15 в один круг с каждым сыграть это получается матчей уже больше максимума ЛЧ(там 13 6-2-2-2-1). Тут минимальный расклад с плейофф сходу - бесполезен финансово - мало матчей(тем более что всех кто на него подпишется УЕФА погонит из своих турниров и финансово сразу они просядут от этого). А максимальный 30(при 16 участниках) так грузит календарь, что и на свою лигу сил не очень то будет. А в приоритете будет то за что больше бабла получать будут. Сами подумайте.
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Ответ ОттоДракула
Фейенорд ,Марсель, Андерлехт, Брюгге, Спортинг. Вот это я понимаю суперлига.
Так если деньги, о которых говорит Лапорта реальны, то эти клубы станут конкурировать с АПЛ.
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Ответ Rio de Janeiro
Не нужны никакие Брюгге.За пределами топ-5 чемпионатов только Аякс, Бенфика и Порту по статусу должны быть в Суперлиги из 20 команд (самый 1 пилотный проект)
, Этого не вам решать, кто будет а кто нет !
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Ответ ОттоДракула
А в лиге, где есть Реал, Фейенорд и Брюгге расслоения не будет?
Если Фейеноорд будет получать по 100 миллионов евро только за участие это будет уже совсем другой Фейеноорд.
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Ответ А.Э.РАСИМ
Европейский суд не против. То есть, это законно.
Я не говорил, что это незаконно. Эти клубы хоть завтра могут междусобойчики начать проводить. Просто их выкинут из лч, кого-то из национального чемпионата, кубков. Будет истерия в сми, фанатской среде, может не понравиться каким-то спонсорам ( хотя может и привлечь других). Но в целом кому это всё надо.
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Ответ Я Гражданин Мира
Смысл только в том что как больше зарабатывать деньги!
Вот и я так понял с слов создателей Суперпуперлиги. Кроме заработка и распределения бабла другого смысла нет.
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Ответ Михаил Алексеев
Смысл в том, что так зарабатывает Уефа, а так будут клубы
Ну мы про это и сказали, смысл только один - деньги.
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Ответ Crazy Writer
Ага. Мы сейчас регулярно слышим что календарь сложный длинный и насыщенный. 16команд это еще 30матчей. Вместо 13 матчей ЛЧ(в случае прохода с групп и до финала) мы получаем 30 гарантированных в формате лиги(15х2 дома и на выезде каждый с каждым). Да с таким календарем игроки и тренеры просто повесятся. А так да - просто Барса и Реал устали кормить за счет своей медийности ЛаЛигу и хотят теперь сами покушать, ну и поделиться с более равными оппонентами чтоли, которых в Испании у них просто нет(при всем уважении к Атлетико, Севилье и Валенсии - сколько титулов у них за последние 30лет и те только в случае кризиса-перестройки этой парочки, как последний титул Атлетико)
кто сказал что они будут 30 матчей играть?
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Ответ Marat_NJL
Еще как противоречит. Суперлига противоречит идее Лч. В чем смысл борьбы за 2-4 места в Ла Лиге, если за тобой застолблено место в Суперлиге? Это первое. Второе - откуда у них такая уверенность в таких бюджетах. На коленке посчитали?) Даже если будет замена ЛЧ, вся эта большая аудитория, на которую они так рассчитывают, будет смотреть 1-2 центральных матча в Суперлиге. Не стоит рассчитывать, что с телеправ они заработают больше АПЛ. Это сказки
Попутно эти самые топ-клубы угробят свои академии
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