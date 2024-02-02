Лапорта о Суперлиге: «Клубы получат 100 млн евро только за участие. В ЛЧ столько даже за победу не дают»
Президент «Барселоны» высказался о Суперлиге.
«Суперлига может стартовать в следующем сезоне или в 2025-26 годах, а если нет, то я все переосмыслю. Мне все равно, присоединятся ли английские команды. У них уже есть своя Суперлига – АПЛ.
Турнир может начать с шестнадцатью командами. Кубок Европы стартовал в 1955 году с очень небольшим количеством клубов и впоследствии стал главным турниром в Европе.
Представляю себе первый этап таким, а затем [большее количество клубов] присоединятся.
Суперлига означает, что клуб получает 100 млн евро только за участие в турнире, по крайней мере, а за победу в Лиге чемпионов вы даже этого не получите», – сказал Жоан Лапорта в интервью радиостанции RAC1.
Отдельно президент «Барсы» назвал клубы, которые могут присоединиться к Суперлиге. Это «Реал», «Барселона», «Интер», «Милан», «Рома», «Наполи», «Порту», «Спортинг», «Бенфика», «Аякс», «Фейеноорд», ПСВ, «Марсель», «Брюгге» и «Андерлехт».
Любой из этих клубов может построить свое новое положение, и стать суперклубом.
Спонсоры появятся.
Челси я видел и карликом, как и МС.
Пришли деньги от волшебников, и вперёд.
Это первое. Второе - откуда у них такая уверенность в таких бюджетах. На коленке посчитали?) Даже если будет замена ЛЧ, вся эта большая аудитория, на которую они так рассчитывают, будет смотреть 1-2 центральных матча в Суперлиге. Не стоит рассчитывать, что с телеправ они заработают больше АПЛ. Это сказки
А такие проекты как Суперлига, хотят что бы мы смотрели только на самых топов
Не по футбольному как то
Национальные турниры УЕФА - вершина профессионального футбола в мире. Талантливые ребята из любого уголка могут оказаться хоть во второй лиге Норвегии. Это пирамида сложившегося футбольного рынка. Так есть.
Что изменит Суперлига?
Всё. Она изменит всё. Команда второй лиги чемпионата Норвегии даже в теории не сможет сыграть в официальном турнире с грандами. Это принципиально иной уровень вхождения болельщиков под лоно клуба. Для всех лиг и всех клубов зоны УЕФА. Чтобы было понятно - сейчас там 2 тысячи клубов. ДВЕ ТЫСЯЧИ КЛУБОВ!
Что Суперлига может предложить эти клубам? Солидарные выплаты? Засуньте их себе глубоко. 90% из этих двух тысяч существует чтобы иногда или когда-нибудь сыграть с грандами. Именно в этом весь смысл. Убери его, и всё рухнет.
Что это за бизнес-план "продадим матч Барселона-Рома за 10х от нынешних сумм на своей стриминговой платформе"? Неудивительно, что при таком планирование не нашлось и 5 клубов, которые бы согласились в эту ахинею вписаться.
Первое: Эти существа кричат о деньгах, которые "будут", разевая клювы аж на 180 градусов. А подтверждение, протоколы о намерениях? Пока мы имеем "мамой клянусь!" и ничего больше.
Второе: Места в календаре для ещё одного турнира нет. Что эти деятели собираются закрывать? Бешеные старикашки готовы разрушить систему международного футбола. Что они создадут взамен? Кормушку для десятка толстосумов?