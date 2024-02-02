Лапорта о Суперлиге: «Клубы получат 100 млн евро только за участие. В ЛЧ столько даже за победу не дают»

Президент «Барселоны» высказался о Суперлиге.

« может стартовать в следующем сезоне или в 2025-26 годах, а если нет, то я все переосмыслю. Мне все равно, присоединятся ли английские команды. У них уже есть своя Суперлига – АПЛ.

Турнир может начать с шестнадцатью командами. Кубок Европы стартовал в 1955 году с очень небольшим количеством клубов и впоследствии стал главным турниром в Европе.

Представляю себе первый этап таким, а затем [большее количество клубов] присоединятся.

Суперлига означает, что клуб получает 100 млн евро только за участие в турнире, по крайней мере, а за победу в Лиге чемпионов вы даже этого не получите», – сказал в интервью радиостанции RAC1.

Отдельно президент «Барсы» назвал клубы, которые могут присоединиться к Суперлиге. Это « », « », «Интер», «Милан», «Рома», «Наполи», «Порту», «Спортинг», «Бенфика», «Аякс», «Фейеноорд», ПСВ, «Марсель», «Брюгге» и «Андерлехт».