«Они теперь живут вместе, делятся женами. Лучшие приятели». Артета пошутил о примирении Зинченко и Уайта после конфликта

Микель Артета пошутил, что Александр Зинченко и Бен Уайт «делятся женами».

После матча 22-го тура «Ноттингем Форест» – «Арсенал» (1:2) защитники лондонцев эмоционально предъявляли друг другу претензии.

«Последние несколько дней они жили в одном доме, делились женами и все такое. Хорошо, что они теперь живут вместе, они лучшие приятели.

Вы не будете спорить с кем-то, если ваши отношения не отличные. Это происходит потому, что у вас есть доверие и химия с кем-то, чтобы отреагировать так, как они сделали», – сказал главный тренер « » перед игрой с «Ливерпулем».