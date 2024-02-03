«Они теперь живут вместе, делятся женами. Лучшие приятели». Артета пошутил о примирении Зинченко и Уайта после конфликта
Микель Артета пошутил, что Александр Зинченко и Бен Уайт «делятся женами».
После матча 22-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» – «Арсенал» (1:2) защитники лондонцев эмоционально предъявляли друг другу претензии.
«Последние несколько дней они жили в одном доме, делились женами и все такое. Хорошо, что они теперь живут вместе, они лучшие приятели.
Вы не будете спорить с кем-то, если ваши отношения не отличные. Это происходит потому, что у вас есть доверие и химия с кем-то, чтобы отреагировать так, как они сделали», – сказал главный тренер «Арсенала» Артета перед игрой с «Ливерпулем».
Безусловно, Владе куда больше подошёл бы Хызыр, если чисто по внешности и характеру типировать, она просто вряд ли о нём слышала.
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Может Вы имели ввиду не "типировать", а типизировать? Ну и вроде как классификация по внешности в наши дни не особенно приветствуется.