«Они теперь живут вместе, делятся женами. Лучшие приятели». Артета пошутил о примирении Зинченко и Уайта после конфликта

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал светская хроника Александр Зинченко девушки и спорт Бен Уайт ахахаха Футбол

Микель Артета пошутил, что Александр Зинченко и Бен Уайт «делятся женами».

После матча 22-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» – «Арсенал» (1:2) защитники лондонцев эмоционально предъявляли друг другу претензии.

«Последние несколько дней они жили в одном доме, делились женами и все такое. Хорошо, что они теперь живут вместе, они лучшие приятели.

Вы не будете спорить с кем-то, если ваши отношения не отличные. Это происходит потому, что у вас есть доверие и химия с кем-то, чтобы отреагировать так, как они сделали», – сказал главный тренер «Арсенала» Артета перед игрой с «Ливерпулем».

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60 комментариев
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По-моему после слов про "Делятся женами" Зинченко и Уайт точно помирятся, потому что дружно набьют морду Артете :)
+96
-8
+88
Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? ЭТО АРСЕНАЛ!
+78
-6
+72
Делятся женами и попами. Истинные гейгуннеры☝🏻
+65
-30
+35
Типичный Арсенал. Раньше делили Юнберга всей командой, теперь перешли на это
+26
-9
+17
Ответ Фарид Харисов
По-моему после слов про "Делятся женами" Зинченко и Уайт точно помирятся, потому что дружно набьют морду Артете :)
и пригласят в гости жену Артеты) кино посмотреть)
+18
-2
+16
???????
+18
-4
+14
Ахахахаха!!! Как в анекдоте, ты групповухой заняться не хочешь? А кто там участвует? Ну я, ты, твоя жена...Не не не!!! Так, тебя вычеркиваем...
+11
0
+11
Вместе в седан садятся теперь. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
+8
0
+8
Ответ Eldoctor58
Комментарий удален модератором
А чо там прикидывать? Оба женаты на проститутках
+10
-2
+8
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
и пригласят в гости жену Артеты) кино посмотреть)
Нет, они будут доминировать.
+6
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Старина Терри рано карьеру закончил. Того и глядишь, в нынешнем Арсенале с радостью бы попылил пару лет :)
+5
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+4
Шутка, если конечно это шутка, глупая. Но жены у обоих очень красивые, тут спора нет. Хотелось бы узнать чем «остальным» они делятся😃
+5
-1
+4
Его фемки ещё не заклевали?
+4
0
+4
Ответ QWertY
Делятся женами и попами. Истинные гейгуннеры☝🏻
И плачут вместе после этого 🤣
+13
-9
+4
Ответ Хызыр
Если типировать Зинченко по внешности и характеру, то явно виден омежка, которому никогда бы не светила такая девка, как его нынешняя жена, чисто по внешности. Поэтому вполне вероятно он уже делит свой Седан с кем то, возможно даже не подозревая об этом
Какая такая? Обычная дырка. Как и любая другая
+4
-1
+3
После слов делятся жёнами какая-то недосказанность 😂 со всем Арсеналом или только с Артетой 😂
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Ответ Maxximus
После слов делятся жёнами какая-то недосказанность 😂 со всем Арсеналом или только с Артетой 😂
После таких слов , Зинченко и Уайт будут доминировать над женой Артеты) тоже поделят))
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Ответ Хызыр
Если типировать Зинченко по внешности и характеру, то явно виден омежка, которому никогда бы не светила такая девка, как его нынешняя жена, чисто по внешности. Поэтому вполне вероятно он уже делит свой Седан с кем то, возможно даже не подозревая об этом
Хорошо, что Хызыр со Спортса уж точно такая альфа, что может точно типировать всех по внешности и характеру, даже известных футболистов, которые забрались на вершину социальной иерархии, демонстрируя талант и усердие, и выигрывая конкуренцию у тысяч неудачников.
Безусловно, Владе куда больше подошёл бы Хызыр, если чисто по внешности и характеру типировать, она просто вряд ли о нём слышала.
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свингеры получается
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Ничего себе тимбилдинг у них там!
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Произошло доминирование в попытке пошутить
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Ответ Фарид Харисов
По-моему после слов про "Делятся женами" Зинченко и Уайт точно помирятся, потому что дружно набьют морду Артете :)
За то что он их выдал?
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О, шутки за 300, моя любимая рубрика
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Ответ Potapson
Видимо сейчас такие шутки считаются нормальными, а раньше за такое в бубен давали без разговоров...
кто минусует. тот жизни не видел
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Это видимо часть тренировочной программы Артеты, делиться женами и все такое))
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Ответ Андрей Серников
Шутейка конечно зачётная, но не для общей массы, попадёт за такие слова(
Да ничего ему не попадёт, тем более, что уже давно в тираж слова вышли, это тут долго постят.
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Ответ Илья Владимирович
О, шутки за 300, моя любимая рубрика
Твист: это была не шутка.
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Ответ Born is the King
Типичный Арсенал. Раньше делили Юнберга всей командой, теперь перешли на это
Повышают уровень
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Ответ Хызыр
Если типировать Зинченко по внешности и характеру, то явно виден омежка, которому никогда бы не светила такая девка, как его нынешняя жена, чисто по внешности. Поэтому вполне вероятно он уже делит свой Седан с кем то, возможно даже не подозревая об этом
Если типировать Зинченко по внешности...
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Может Вы имели ввиду не "типировать", а типизировать? Ну и вроде как классификация по внешности в наши дни не особенно приветствуется.
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Видимо сейчас такие шутки считаются нормальными, а раньше за такое в бубен давали без разговоров...
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