Лапорта назвал клубы, готовые присоединиться к Суперлиге. «Рома», «Марсель» и «Фейеноорд» опровергли его слова
«Рома», «Марсель», «Фейеноорд» опровергли готовность присоединиться к Суперлиге.
Сегодня президент «Барселоны» Жоан Лапорта, говоря о Суперлиге Европы, назвал клубы, которые могут присоединиться к проекту. Это «Реал», «Барселона», «Интер», «Милан», «Рома», «Наполи», «Порту», «Спортинг», «Бенфика», «Аякс», «Фейеноорд», ПСВ, «Марсель», «Брюгге» и «Андерлехт».
«Как было публично заявлено через несколько часов после решения Европейского суда по делу Суперлиги, «Рома» никоим образом не поддерживает какие-либо проекты, относящиеся к так называемой Суперлиге.
Клуб также уточняет, что он никогда не пересматривал свою позицию по этому вопросу и не вел диалогов по поводу выбора другого пути, кроме совместного пути клубов в рамках сотрудничества Ассоциации европейских клубов (ECA) с УЕФА и ФИФА», – сказано в заявлении «Ромы».
«Мы уже уточнили нашу позицию в декабре, и она не изменилась», – заявил «Марсель».
«Фейеноорд» очень удивлен сообщениями в международных СМИ о том, что клуб согласился участвовать в так называемой Суперлиге. Это полная чушь», – говорится в сообщении нидерландцев.
Суперлига - это замена ЛЧ, а не Серии-А и другим лигам.
Сколько же ******* на сайте
Это и так все знали