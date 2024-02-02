Лапорта назвал клубы, готовые присоединиться к Суперлиге. «Рома», «Марсель» и «Фейеноорд» опровергли его слова

Теги Марсель Рома высшая лига Нидерланды Фейеноорд Барселона лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига УЕФА ФИФА Жоан Лапорта Ассоциация европейских клубов Суперлига Европы Футбол

«Рома», «Марсель», «Фейеноорд» опровергли готовность присоединиться к Суперлиге.

Сегодня президент «Барселоны» Жоан Лапорта, говоря о Суперлиге Европыназвал клубы, которые могут присоединиться к проекту. Это «Реал», «Барселона», «Интер», «Милан», «Рома», «Наполи», «Порту», «Спортинг», «Бенфика», «Аякс», «Фейеноорд», ПСВ, «Марсель», «Брюгге» и «Андерлехт».

«Как было публично заявлено через несколько часов после решения Европейского суда по делу Суперлиги, «Рома» никоим образом не поддерживает какие-либо проекты, относящиеся к так называемой Суперлиге.

Клуб также уточняет, что он никогда не пересматривал свою позицию по этому вопросу и не вел диалогов по поводу выбора другого пути, кроме совместного пути клубов в рамках сотрудничества Ассоциации европейских клубов (ECA) с УЕФА и ФИФА», – сказано в заявлении «Ромы».

«Мы уже уточнили нашу позицию в декабре, и она не изменилась», – заявил «Марсель».

«Фейеноорд» очень удивлен сообщениями в международных СМИ о том, что клуб согласился участвовать в так называемой Суперлиге. Это полная чушь», – говорится в сообщении нидерландцев.

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29 комментариев
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Лапорта совсем идиот, тупо пытался подставить другие клубы )))
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Не вижу в списке Пари НН. Хотя это третий клуб, после Реала и Барселоны, кто согласился играть в суперлиге
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врунишка Ляпорта
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лапорта 🤡🤡🤡🤡
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Ответ Любезный Коссутий
врунишка Ляпорта
Скорее он 🤡 который спалил закрытую инфу, а клубы быстренько отреклись
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Ответ Грозовая Тень
Не вижу в списке Пари НН. Хотя это третий клуб, после Реала и Барселоны, кто согласился играть в суперлиге
Не удивлюсь, если на волне хайпа с отказами их гендиректор или кто там скажет , что "Мы тоже отказались, а нас звали)"
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Опять попускают Лапорту. Да что ж такое.
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Ну это очень смешно, когда в ЛЧ состав команд останется сильнее🤣
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Ответ Ко-ко-джамбо
Роме выгодна суперлига, как только туда свалят милан, интер, наполи и т.д., у ромы есть все шансы взять Серию А
Команды не покинут национальные чемпионаты.
Суперлига - это замена ЛЧ, а не Серии-А и другим лигам.
Сколько же ******* на сайте
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а я говорил, что клубы на фоне своих заявлений от отказе, 100% обсуждают условия о вхождении в суперлигу. когда все стороны найдут компромисс, в один прекрасный день каждый клуб объявит о вступлении
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Каждый год получая 100млн даже Лудогорец с Загребом станут постоянными участниками группы в ЛЧ
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где Факел?
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Тренер нытик,президент лгун.бчк полностью заслуживает таких персонажей
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Председатель ассоциации гомосексуалистов Испании: "Лапорта только что сделал у нас на встрече каминг-аут.... И еще кое что сделал всем ее участникам" ...
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Красавцы! Молодцы!
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Реал Барселона и вся РПЛ , одобряем суперлигу
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Лапорта с Хави по хайпу в новостях уже Валиеву обгоняют.
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Барселоне скоро Бартомеу будет видеться адекватным президентом
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Ответ Xabi Alonso78
Получается, Лапорта - балабол? Это и так все знали
Получается и гендиректор Суперлиги Райхарт балабол. А там и Перес недалеко ушёл. Ведь так это работает?
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Ору😂 даже такие клубы посылают мемлигу куда подальше)
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ничего, заменят на Фрозинозе, Аяччо и Виллем 2
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Не удивлюсь, если на волне хайпа с отказами их гендиректор или кто там скажет , что "Мы тоже отказались, а нас звали)"
Вспоминается мем про Гамулу и Милан
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Ответ Nissan 0123
Вспоминается мем про Гамулу и Милан
Впервые слышу, не просвятите?)
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Получается, Лапорта - балабол?
Это и так все знали
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