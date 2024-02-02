Лапорта назвал клубы, готовые присоединиться к Суперлиге. «Рома», «Марсель» и «Фейеноорд» опровергли его слова

«Рома», «Марсель», «Фейеноорд» опровергли готовность присоединиться к Суперлиге.

Сегодня президент «Барселоны» , говоря о , назвал клубы, которые могут присоединиться к проекту. Это «Реал», « », «Интер», «Милан», « », «Наполи», «Порту», «Спортинг», «Бенфика», «Аякс», «Фейеноорд», ПСВ, «Марсель», «Брюгге» и «Андерлехт».

«Как было публично заявлено через несколько часов после решения Европейского суда по делу Суперлиги, «Рома» никоим образом не поддерживает какие-либо проекты, относящиеся к так называемой Суперлиге.

Клуб также уточняет, что он никогда не пересматривал свою позицию по этому вопросу и не вел диалогов по поводу выбора другого пути, кроме совместного пути клубов в рамках сотрудничества (ECA) с УЕФА и ФИФА», – сказано в заявлении «Ромы».

«Мы уже уточнили нашу позицию в декабре, и она не изменилась», – заявил «Марсель».

«Фейеноорд» очень удивлен сообщениями в международных СМИ о том, что клуб согласился участвовать в так называемой Суперлиге. Это полная чушь», – говорится в сообщении нидерландцев.