CAS может опубликовать мотивировочную часть решения по делу Валиевой в конце следующей недели

Теги сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Стало известно, когда CAS опубликует полный текст решения по делу Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.

«Арбитражное решение, вынесенное коллегией CAS, в настоящее время подлежит проверке на предмет конфиденциальности, что означает, что стороны могут потребовать, чтобы арбитражное решение или определенная информация, содержащаяся в нем, оставались конфиденциальными. По этой причине арбитражное решение не было немедленно опубликовано на сайте CAS.

Рассмотрение займет несколько дней, но не исключено, что решение – либо отредактированное, либо полное – может быть опубликовано к концу следующей недели», – отметили в суде.

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57 комментариев
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Так уже все понятно. Там будет написано: "Судьи умерли от смеха от версий защиты".
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Ответ Ярик01
А в отчет о расходах суда: потрачено 50 кг попкорна )
мне как российскому налогоплательщику было бы гораздо интереснее увидеть отчеты о расходах команды защиты: сколько стоят их отели и всякие представительские, не говоря уже о гонорарах
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Суть уже известна: Отец бывшего сожителя мамы пёк пироженые с допингом для Валиевой, но в КАС не явился и не подтвердил - это всё, что нужно знать о защите.
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Ответ Дмитрий Воронцов
Так уже все понятно. Там будет написано: "Судьи умерли от смеха от версий защиты".
А в отчет о расходах суда: потрачено 50 кг попкорна )
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Так вроде все эксперты на спорте уже высказались, написаны тысячи постов, всё разобрано - зачем нам эта мотивировочная часть, вдруг придётся переобуваться на ходу?
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Хороша же у них "проверка на предмет конфиденциальности", если инфа, включая медицинскую и личную, кочует по "таймс", блогерам и прочим сми.
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Такое ощущение, что на бедную девочку большинству наплевать. Просто дело раздули громкое и надо патриотически засветиться, так сказать набрать очки. Вот и высказываются все кому не лень. А спортс с удовольствием это публикует, зная что пост будет в топе.
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Ответ Марьяж
Комментарий скрыт
весь мир уже в цифре работает, ты из какой глуши?
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Ответ Potapson
Такое ощущение, что на бедную девочку большинству наплевать. Просто дело раздули громкое и надо патриотически засветиться, так сказать набрать очки. Вот и высказываются все кому не лень. А спортс с удовольствием это публикует, зная что пост будет в топе.
Чë за бред написан в конце твоего коммента? Причём тут Спортс.ру?
Где и кто из владельцев или редакторов этого сайта декларировал манифест что Sports ru это светоч справедливости и гуманности по отношению к профессиональным спортсменам?
Это коммерческий портал цель которого извлечение прибыли и естественно тут будут публиковать новости на любые жаркие и остросоциальные темы.
Ты не туда воюешь. Претензии нужно точно не сайту предъявлять, а кто непосредственно имеет отношения к спортсменам: тренерам, ФФКР, Минспорту и уж если на то пошло, то семье Валиевой что они там неаккуратно готовят пироженки (раз уж это стало основной версией оправдания)
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"Суд уже собирался вынести оправдательный вердикт, но тут слова попросила защита..."
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сас не хочет объяснить как все оказалось в таймс?
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Самое интересное наверняка скроют. Утечка и так шороху наделала.
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Ответ Viks
Суть уже известна: Отец бывшего сожителя мамы пёк пироженые с допингом для Валиевой, но в КАС не явился и не подтвердил - это всё, что нужно знать о защите.
Так этим горе адвокатам ФФКР ещё заплатит по контракту кругленькую сумму?
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Я бы требовала конфиденциальности на месте Камилы и ее семьи. И так историю в интернете разбирают "по косточкам" все кому не лень, а если решение опубликуют в полном объеме, будут полоскать ещё дольше.
Это прямое нарушение ФЗ "О защите персональных данных ", как минимум.
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Можно уже и не публиковать. За последние пару дней все участники событий уже всё рассказали
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Ответ Андрей Яковлев
Может расскажите про сумму уплаченных налогов?. Что мне подсказывает что она равна сумме комсомольских взносов в 9 классе СССР)))
расскажЕте.

думаю, ваши знания о формировании бюджета - на том же уровне.

вы, я думаю, удивитесь, но бюджет практически полностью формируется за счёт нас с вами.

подозреваю, что все ваши знания о налогах ограничиваются 13% НДФЛ, но с вашего доходя платятся еще примерно 31% - их без ваших доходов не было бы. А все налоги, которые платят юрлица - НДС, налог на прибыль и пр. - возникают только благодаря вашему потреблению продуктов. В цене, которую вы платите за пакет молока, существенная часть - налоги, которые вы оплачиваете из своего кармана.

суммарная налоговая нагрузка на налогоплательщика у нас выше, чем в большинстве стран европы.

еще вопросы?
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Ответ Wini Chemin
будет ли Ффкр судиться за нарушение прав защищенного лица?
Какое ещё нарушение? Надо было раньше думать и решать, сейчас уже шансов нет
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Ответ Россия будет свободной
весь мир уже в цифре работает, ты из какой глуши?
Из той, где с туалетной бумагой напряженка. )))
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Что эти оккупанты, США забыли в Сирии и на олимпиаде?
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Ответ Wini Chemin
будет ли Ффкр судиться за нарушение прав защищенного лица?
ФФКР не является стороной в этом деле
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будет ли Ффкр судиться за нарушение прав защищенного лица?
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Ответ Unknown Noname
Эта музыка будет вечной...
Даже без батареек
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давно ждем.
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Наступает неделя решения CAS . Количество мамкиных юристов и диванных адвокатов увеличивается вдвое.
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Эта музыка будет вечной...
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Сейчас наши там будут все вымарывать что бы их не взяла за одно место общественность
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конфиденциальности, что означает, что стороны могут потребовать, чтобы арбитражное решение или определенная информация, содержащаяся в нем, оставались конфиденциальными.
Раз когда выносили решение забыли все про статус , давайте раскрываете все детали, все хотят знать все аспекты почему одной дали 4 и она потеряла статус защищенности и на нее все повесили , а у других отняли командное золото . Что сделали адвокаты, а то времени было много .
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Ответ Ебздрогыч
Конечно будет отредактированная версия, иначе мы бы узнали много неприятных подробномтей об окружении Валиевой, тренерского штаба и докторов. А кому это нужно
им и нужно было.. они бы это не скрыли.
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Ответ Dizzod
Пироженное по рецепту дедушки получилось не сладкое, поэтому 4 года.
Шутки, повторенные 100500 раз, уже не смешные, вызывают раздражение.
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Ответ Буня Хох
Я бы требовала конфиденциальности на месте Камилы и ее семьи. И так историю в интернете разбирают "по косточкам" все кому не лень, а если решение опубликуют в полном объеме, будут полоскать ещё дольше. Это прямое нарушение ФЗ "О защите персональных данных ", как минимум.
они даже если полностью не будут публиковать решение, то журналисты все опубликуют. Уже произошёл слив информации
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