CAS может опубликовать мотивировочную часть решения по делу Валиевой в конце следующей недели
Стало известно, когда CAS опубликует полный текст решения по делу Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.
«Арбитражное решение, вынесенное коллегией CAS, в настоящее время подлежит проверке на предмет конфиденциальности, что означает, что стороны могут потребовать, чтобы арбитражное решение или определенная информация, содержащаяся в нем, оставались конфиденциальными. По этой причине арбитражное решение не было немедленно опубликовано на сайте CAS.
Рассмотрение займет несколько дней, но не исключено, что решение – либо отредактированное, либо полное – может быть опубликовано к концу следующей недели», – отметили в суде.
Раскрыты детали суда по Валиевой: защищались десертом от деда (но без деда), арбитры посчитали Камилу честной
Валиева проиграла, потому что в суде ее все бросили – даже дедушка
Где и кто из владельцев или редакторов этого сайта декларировал манифест что Sports ru это светоч справедливости и гуманности по отношению к профессиональным спортсменам?
Это коммерческий портал цель которого извлечение прибыли и естественно тут будут публиковать новости на любые жаркие и остросоциальные темы.
Ты не туда воюешь. Претензии нужно точно не сайту предъявлять, а кто непосредственно имеет отношения к спортсменам: тренерам, ФФКР, Минспорту и уж если на то пошло, то семье Валиевой что они там неаккуратно готовят пироженки (раз уж это стало основной версией оправдания)
Это прямое нарушение ФЗ "О защите персональных данных ", как минимум.
думаю, ваши знания о формировании бюджета - на том же уровне.
вы, я думаю, удивитесь, но бюджет практически полностью формируется за счёт нас с вами.
подозреваю, что все ваши знания о налогах ограничиваются 13% НДФЛ, но с вашего доходя платятся еще примерно 31% - их без ваших доходов не было бы. А все налоги, которые платят юрлица - НДС, налог на прибыль и пр. - возникают только благодаря вашему потреблению продуктов. В цене, которую вы платите за пакет молока, существенная часть - налоги, которые вы оплачиваете из своего кармана.
суммарная налоговая нагрузка на налогоплательщика у нас выше, чем в большинстве стран европы.
еще вопросы?
Раз когда выносили решение забыли все про статус , давайте раскрываете все детали, все хотят знать все аспекты почему одной дали 4 и она потеряла статус защищенности и на нее все повесили , а у других отняли командное золото . Что сделали адвокаты, а то времени было много .