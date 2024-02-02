CAS может опубликовать мотивировочную часть решения по делу Валиевой в конце следующей недели

Стало известно, когда CAS опубликует полный текст решения по делу Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.

«Арбитражное решение, вынесенное коллегией CAS, в настоящее время подлежит проверке на предмет конфиденциальности, что означает, что стороны могут потребовать, чтобы арбитражное решение или определенная информация, содержащаяся в нем, оставались конфиденциальными. По этой причине арбитражное решение не было немедленно опубликовано на сайте .

Рассмотрение займет несколько дней, но не исключено, что решение – либо отредактированное, либо полное – может быть опубликовано к концу следующей недели», – отметили в суде.

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