Саа о Ямале: «Его талант может быть растрачен впустую из-за шумихи. Только «ПСЖ» и «Сити» могут позволить заплатить за него 300 млн, но хочется, чтобы Ламин остался в «Барсе»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает, что вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю не стоит покидать каталонский клуб.
«Думаю, только «ПСЖ» или «Манчестер Сити» могли позволить себе заплатить 300 млн фунтов за Ламина Ямаля. Если говорить о его дальнейшей судьбе, то было бы грустно увидеть, как он рано уйдет из-за серьезного предложения.
Ради футбола, который мы любим, мы хотим видеть его развитие в «Барселоне», его успехи и стабильность в составе. Я боюсь, что этот талант может быть растрачен впустую, потому что в газетах о нем слишком много пишут.
Это будет печальная история, потому что он большой талант на ближайшие 15 лет, и я хочу видеть в нем все самое лучшее, поэтому я хочу защитить этого парня. Переходить куда-то нехорошо. Думаю, Неймар покинул «Барселону» из-за шумихи. Он хотел быть единственным ключевым игроком в «ПСЖ».
Неймар – это потеря, потому что в «Барселоне» он действительно наслаждался своей игрой и показал за эти годы, что с Месси можно было успешно проявлять себя. Иногда непросто во всем разобраться, потому что у тебя есть эго, и ты можешь оказаться втянутым во что-то не очень полезное для твоей игры», – сказал Саа интервью OLBG.
Саа не думает, что Ямаль превзойдет Месси: «Он не так одержим игрой, как Лионель и Роналду. Очень боюсь, что Ламин пойдет по пути Неймара – вокруг него уже есть отвлекающие факторы»