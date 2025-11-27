  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Саа о Ямале: «Его талант может быть растрачен впустую из-за шумихи. Только «ПСЖ» и «Сити» могут позволить заплатить за него 300 млн, но хочется, чтобы Ламин остался в «Барсе»
5

Саа о Ямале: «Его талант может быть растрачен впустую из-за шумихи. Только «ПСЖ» и «Сити» могут позволить заплатить за него 300 млн, но хочется, чтобы Ламин остался в «Барсе»

Луи Саа: боюсь, что талант Ямаля может быть растрачен впустую.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает, что вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю не стоит покидать каталонский клуб.

«Думаю, только «ПСЖ» или «Манчестер Сити» могли позволить себе заплатить 300 млн фунтов за Ламина Ямаля. Если говорить о его дальнейшей судьбе, то было бы грустно увидеть, как он рано уйдет из-за серьезного предложения.

Ради футбола, который мы любим, мы хотим видеть его развитие в «Барселоне», его успехи и стабильность в составе. Я боюсь, что этот талант может быть растрачен впустую, потому что в газетах о нем слишком много пишут.

Это будет печальная история, потому что он большой талант на ближайшие 15 лет, и я хочу видеть в нем все самое лучшее, поэтому я хочу защитить этого парня. Переходить куда-то нехорошо. Думаю, Неймар покинул «Барселону» из-за шумихи. Он хотел быть единственным ключевым игроком в «ПСЖ».

Неймар – это потеря, потому что в «Барселоне» он действительно наслаждался своей игрой и показал за эти годы, что с Месси можно было успешно проявлять себя. Иногда непросто во всем разобраться, потому что у тебя есть эго, и ты можешь оказаться втянутым во что-то не очень полезное для твоей игры», – сказал Саа интервью OLBG.

Саа не думает, что Ямаль превзойдет Месси: «Он не так одержим игрой, как Лионель и Роналду. Очень боюсь, что Ламин пойдет по пути Неймара – вокруг него уже есть отвлекающие факторы»

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»13812 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛамин Ямаль
logoПСЖ
logoНеймар
logoЛуи Саа
деньги
logoЛионель Месси
logoМанчестер Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Саа не думает, что Ямаль превзойдет Месси: «Он не так одержим игрой, как Лионель и Роналду. Очень боюсь, что Ламин пойдет по пути Неймара – вокруг него уже есть отвлекающие факторы»
27 ноября, 11:39
Мбаппе, Ямаль, Гризманн, Ойарсабаль и Морено номинированы на приз лучшему игроку ноября в Ла Лиге
26 ноября, 20:54
Вратарь «Челси» Санчес о Ямале после 3:0 с «Барсой»: «Кукурелья держал его в кармане. Все хороши, пока не столкнутся с АПЛ»
26 ноября, 08:52
Фанаты «Челси» скандировали Ямалю «Ты просто дерьмовый Эстевао» во время матча с «Барсой»
25 ноября, 22:33
Главные новости
Чемпионат России. «Краснодар» примет «Крылья», «Локо» в гостях у «Ростова», «Динамо» сыграет с «Ахматом», «Зенит» против «Рубина»
сегодня, 10:03
«Лацио» отказался общаться со СМИ после игры с «Миланом» из-за неназначенного пенальти. Клуб выложил эпизод в соцсетях: «Пусть кадры говорят за нас»
18 минут назадФото
Андраде считает, что «Балтика» может выиграть РПЛ: «Конечно, да. Мы верим в это, команда показала, что способа конкурировать с грандами. Талалаев нацелен показать максимум»
22 минуты назад
Мостовой не считает Талалаева топ-тренером в РПЛ: «Он выиграл что-то? Из одной команды выгоняют, он через неделю в другой. До смешного доходит – за месяц три клуба поменял»
35 минут назад
9 каталонцев вышли в старте «Барсы» на матч Ла Лиги – с «Алавесом» в день 126-летия «блауграны». Такого не случалось 66 лет
44 минуты назад
«Челси» принимает «Арсенал» в АПЛ, а вы можете выиграть поездку в Дубай от БЕТСИТИ
сегодня, 10:00Реклама
Непомнящий про удаление Талалаева за неприличный жест: «Нельзя так себя вести. Пример Станковича должен стоять перед глазами. Иногда Андрею не хватает выдержки»
сегодня, 09:54
Саусь о судействе: «Были спорные ситуации. Это «Спартак», все прекрасно все понимают. Касание от Маркиньоса было, я не смог продолжить движение»
сегодня, 09:31Фото
Валерий Газзаев: «В СССР тренеры учились 2 года. У Бескова и Лобановского были результаты, в 2000-е – у Романцева и Семина. Обсуждали с Дегтяревым, что нужна школа тренеров»
сегодня, 09:15
«Не «Спартак» проиграл, а тренер. Романов – не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб». Заварзин о поражении красно-белых от «Балтики»
сегодня, 09:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
7 минут назад
«Краснодар» – «Крылья Советов». Сперцян и Кордоба играют. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Ташуев о «Спартаке»: «Были нестабильны при Станковиче, Романов не решил проблему. Он запутался – игра на контратаках не для них, но против «Балтики» вышли без наконечника»
8 минут назад
Кайседо о Райсе: «Деклан очень хорош, один из лучших хавбеков мира. Приятно, что нас сравнивают, с нетерпением жду нашей битвы»
32 минуты назад
Первая лига. «Ротор» и «Енисей» не забили, «Торпедо» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Челябинском»
44 минуты назад
Стример Ramzes666: «Я смотрел матчи ЦСКА, а потом подарили футболку «Спартака». Начал за них болеть»
48 минут назадКиберспорт
Агент Азмуна допустил, что Сердар согласится на предложение ЦСКА или «Спартака»: «Почему нет? Сердар играл в «Зените», «Ростове» и «Рубине» – не исключаю переход в другой клуб РПЛ»
49 минут назад
Лещенко о Карпине в «Динамо»: «Ошибка менеджмента клуба. Он хороший тренер такой, среднего уровня, но любовь не состоялась»
сегодня, 10:07
Ямаль стал игроком матча «Барселона» – «Алавес» по Индексу ГОЛа – 9.4. У Ольмо с дублем тоже 9.4, у Рафиньи и Левандовского – по 7.5, у Берналя – 5.8
сегодня, 10:05
Франсеск Фабрегас: «Я не помню трофеев, которые взял как игрок. Помню, что футболисты помогали друг другу и совершенствовались»
сегодня, 09:47