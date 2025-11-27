  • Спортс
  • Бояринцев о «Спартаке»: «Воспитанникам не дают шанса, академия должна работать! В «Зените» больше с легионерами угадывают, здесь они не делают результат»
15

Бояринцев о «Спартаке»: «Воспитанникам не дают шанса, академия должна работать! В «Зените» больше с легионерами угадывают, здесь они не делают результат»

Денис Бояринцев: воспитанникам «Спартака» не дают шанса, легионеры не помогают.

Экс-полузащитник «Спартака» и бывший главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев считает, что в составе красно-белых не хватает воспитанников.

– Недавно приводили статистику, что за весь первый круг РПЛ за «Спартак» не забил ни один российский футболист. Это проблема?

– На ключевых ролях русских нет, это правда. Тот же Умяров, он не воспитанник «Спартака». А таких воспитанников, как Титов, который пришел в клуб в семь лет, а в 16 уже попал в дубль, нет. И не ведут таких. Система же поменялась. Поэтому тот факт, что ни одного гола в «Спартаке» не забили россияне, – это же просто катастрофа!

Понимаю, что все хотят результата. Кто-то начнет говорить про «Зенит». Но там же больше с легионерами угадывают. Поэтому они и результат дают. Многие команды пытаются так же. Но мы видим тот же «Локомотив», который почти полностью российским составом навязывает борьбу командам с легионерами.

«Спартак» всегда славился своими воспитанниками. Помню, что те, кто не попадал в основу «Спартака», питали другие команды, а сейчас даже такого нет! Мне кажется, руководителей клуба это должно настораживать. Академия должна работать!

Для меня правда удивительно, что сейчас воспитанников практически нет. Хотя я, наверное, не совсем правильно выразился. Думаю, что воспитанники есть, но им не дают шанса. Сиюминутный результат заставляет клубы покупать большое количество легионеров. Но они тоже не делают результат. Понимаете?

Если в «Зените» делают результат, в «Спартаке» его нет уже какой год. Тренеры меняются, легионеры меняются, а результата нет, – сказал Бояринцев.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»13815 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДенис Бояринцев
лимит на легионеров
logoЕгор Титов
детский футбол
logoЗенит
logoЛокомотив
logoНаиль Умяров
