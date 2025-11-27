Мбаппе – лучший игрок недели в ЛЧ. Форвард «Реала» сделал покер в матче с «Олимпиакосом»
Мбаппе признан лучшим игроком недели в ЛЧ.
Килиан Мбаппе завоевал звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.
Нападающий «Реала» сделал покер в матче против «Олимпиакоса» (4:3) в 5-м туре общего этапа соревнования.
Витинья, оформивший хет-трик за «ПСЖ», занял 2-е место в голосовании, а сделавшие по дублю Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель») и Серу Гирасси («Боруссия») – 3-е и 4-е места соответственно.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Лиги чемпионов
