  • Мбаппе – лучший игрок недели в ЛЧ. Форвард «Реала» сделал покер в матче с «Олимпиакосом»
Мбаппе – лучший игрок недели в ЛЧ. Форвард «Реала» сделал покер в матче с «Олимпиакосом»

Мбаппе признан лучшим игроком недели в ЛЧ.

Килиан Мбаппе завоевал звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

Нападающий «Реала» сделал покер в матче против «Олимпиакоса» (4:3) в 5-м туре общего этапа соревнования.

Витинья, оформивший хет-трик за «ПСЖ», занял 2-е место в голосовании, а сделавшие по дублю Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель») и Серу Гирасси («Боруссия») – 3-е и 4-е места соответственно. 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Лиги чемпионов
