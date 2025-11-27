Мбаппе о Винисиусе: «Мало кто понимает футбол так, как он. Для меня честь играть с футболистом такого уровня»

Мбаппе о Винисиусе: мало кто понимает футбол так, как он.

Нападающий «Реала » Килиан Мбаппе назвал вингера Винисиуса Жуниора ключевым игроком для команды.

В среду «Реал» обыграл «Олимпиакос » в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (4:3). Мбаппе забил все четыре гола мадридцев, Винисиус отдал две голевые передачи.

«Для меня большая честь играть с футболистом такого уровня, как он. В карьере мне посчастливилось играть со многими игроками атаки высокого класса.

Я очень рад играть с ним, мало кто понимает футбол так же, как он, и он действительно способен изменить ситуацию к лучшему. Мы должны давать ему пространство для самовыражения, он фундаментальный игрок для нас.

В последних трех матчах я не делал разницы и не помогал команде должным образом, поэтому было важно двигаться вперед и проявлять эффективность, помогая команде не только статистически, но и с точки зрения вклада в игру», – сказал Мбаппе в интервью Canal+.