Кубок Азии. 1/4 финала. Катар выбил Узбекистан по пенальти, Иран прошел Японию благодаря голу с пенальти на 96-й

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В Катаре продолжается плей-офф Кубка Азии.

В пятницу сборная Таджикистана проиграла в 1/4 финала Иордании (0:1), Австралия уступила Южной Корее (1:2).

В субботу Иран обыграл Японию (2:1) благодаря голу Алирезы Джаханбахша с пенальти на 96-й минуте, Катар выбил Узбекистан (1:1, пенальти – 3:2).

Кубок Азии должен был состояться летом 2023 года, но из-за смены хозяина турнира с Китая на Катар был перенесен на зиму 2024-го. Турнир сохранил название «Кубок Азии-2023».

Кубок Азии

1/4 финала

Иран – Япония 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
3 февраля, 14.30, «Education City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 28 Морита, 1:1 – 55 Мохеби, 2:1 – 90, пенальти Джаханбахш.
ИранБейранванд, Резаян, Халилзаде, Канаанизадеган, Мохаммади, Эбрахими, Эззатоллахи, Мохеби (Тораби, 90), Джаханбахш, Годдос (Чешми, 90), Азмун (Ансарифард, 90).
ЯпонияСудзуки, Майкума, Итакура, Томиясу, Ито, Доан (Асано, 90), Эндо, Кубо (Митома, 67), Морита (Hosoya, 90), Уэда, Маэда (Минамино, 67).
Предупреждения:
Итакура (24), Уэда (48).

 

Катар – Узбекистан 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:2
Дата проведения
3 февраля, 18.30, «стадион Аль-Байт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 27, автогол Юсупов, 1:1 – 59 Хамробеков.
КатарБаршам, Ро-Ро, Лукас Мендес, Али, Сальман (Мохаммад, 90), Абдулвахаб (Аль-Браке, 108), Габер (Хатем, 81), Фатахи (Тарек, 104), Афиф, Аль-Хайдос (Мунир, 54), Али.
УзбекистанЮсупов, Эшмуродов, Ашурматов, Абдуллоев, Сайфиев (Abdirakhmatov, 99), Тургунбаев (Khamraliev, 105), Хамробеков, Шукуров, Урунов (Умаров, 74), Файзуллаев (Эркинов, 114), Машарипов.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2.
Предупреждения:
Баршам (46), Шукуров (69), Катанец (80), Мунир (89), Ашурматов (90), Али (90), Ро-Ро (105).

 

Таджикистан – Иордания 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
2 февраля, 14.30, «стадион Ахмед бин Али»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 66, автогол Ханонов.
ТаджикистанЯтимов, Сафаров, Ханонов, Джурабаев, Назаров, Умарбаев, Панджшонбе, Шукуров, Джалилов (Хамрокулов, 77), Самиев (Соиров, 29; Айни, 82), Mabatshoev.
ИорданияАбу-Лайла, Хаддад, Аль-Аджалин, Абу-Араб, Насиб, Аль-Марди (Hasan Abu Hasheesh, 80), Айед (Ауад, 89), Al Rawabdeh (Sami, 79), Аль-Тамари (Джалбош, 90), Олван, Аль-Наймат (Хаммад, 89).
Предупреждения:
Аль-Аджалин (68), Айед (72), Шукуров (79), Олван (83).

 

Австралия – Южная Корея 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Дата проведения
2 февраля, 18.30, «Al Janoub Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 42 Гудвин, 1:1 – 90, пенальти Хван Хи Чхан, 1:2 – 104 Сон Хын Мин.
АвстралияРайан, Аткинсон (Миллер, 73), Суттар, Роулз, Бехич, Ирвайн, Баккус (О`Нил, 70), Меткалф (Макгри, 70), Гудвин (Бос, 73), Бойл (Берджесс, 87), Дьюк (Форнароли, 92).
Южная КореяЧжо Хен У, Ким Тхэ Хван (Ян Хен Чжун, 85), Ким Ен Гвон, Ким Мин Чжэ, Соль Ен У, Пак Ен У (Jin-Seop, 105), Хван Ин Бом (Хон Хен Сок, 77), Ли Кан Ин (Чжон Сын Хен, 120), Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан (О Хен Гю, 105), Чжо Гю Сон (Ли Чжэ Сон, 69).
Предупреждения:
Суттар (45), Ким Мин Чжэ (90).
Удаление:
О`Нил (105).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Главное о Кубке Азии: какой формат, за кем следить, где смотреть?

Статистика Кубка Азии

Таблицы Кубка Азии

408 комментариев
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Будем болеть за сб Узбекистана.Хоть они то должны порадовать всю центральную Азию
Узбекистан ба пеш
🇹🇯🇺🇿🇹🇯🇺🇿🇹🇯🇺🇿🇹🇯🇺🇿🇹🇯🇺🇿
+66
-5
+61
Похоже, спортсу запрещено писать о Кубке Азии. Ни текст-трансляции, ни даже отдельной новости о выходе Кореи в полуфинал. Куда важнее, что сказал депутат Свищев.
+58
-2
+56
Спасиибо соседям за поддержку🇹🇯🇰🇬🇺🇿🇹🇯🇰🇬🇺🇿🇹🇯🇰🇬🇺🇿Хотелось продолжить сказку ,но увы мастерства не хватило
+54
-4
+50
Ответ Уэмбли Стедиум
Спасиибо соседям за поддержку🇹🇯🇰🇬🇺🇿🇹🇯🇰🇬🇺🇿🇹🇯🇰🇬🇺🇿Хотелось продолжить сказку ,но увы мастерства не хватило
Все ещё впереди, начало заложено!
+27
-1
+26
Победы Таджикистану
+29
-7
+22
Дюк должен был хоронить Корею и делать 2-0. А вместо этого получили пенальти на последних минутах и гол в овертайме. Клинсманн фартовый. Не поставив толковую игру выезжает за счёт индивидуального мастерства игроков.
+23
-2
+21
Ответ Уэмбли Стедиум
Спасиибо соседям за поддержку🇹🇯🇰🇬🇺🇿🇹🇯🇰🇬🇺🇿🇹🇯🇰🇬🇺🇿Хотелось продолжить сказку ,но увы мастерства не хватило
Мы тоже вас поддерживали и будем поддерживать 🇹🇲 🇹🇲 🇹🇲. не переживайте, прогресс очень большой, всё будет! Завтра за других соседей поболеем!
+22
-1
+21
Так бить пенальти как два последних узбека/ нельзя. Разгильдяйство. Особенно который без разбега. Тоже мне Сократес!:) там вратарь по удару работал!
+19
0
+19
Таджики очень уставшие, видно было уже по первому тайму, бегали - образно говоря - с высунутыми языками. Оно и понятно, последний матч они провели 120+ минут, иорданцы в этом плане были посвежее, потому что играли только 90+ минут.

Таджики могут оттолкнуться от этой игры, добавить себе очков в «Опыт» и попытаться уже попасть на ЧМ (в Азии больше теперь квота - 8 мест, +1 место на стыки). Так что, удачи.

Иорданцы ничего особенного не показали, были более техничнее, но в атаке были незаметны.
+19
-1
+18
Узбекистан так близок был к победе, но два пижона всё испортили - один решил без разбега бить, другой по центру слабенько ударил.
+18
0
+18
Этот ладно по центру бесхитростно пробил,но предыдущий реально клоун. Без разбега хотел попижонить
+18
0
+18
Смолов на фоне узбеков бил ещё более менее....
+17
0
+17
Что ж, сборная Иордана, за последние шесть кубков четырежды выходила в плей-офф и три раза из них проходила в четверть финал, команда крепкая, и кстати говоря, вроде не имеет натурализованных игроков. Однако, это не один из фаворитов кубка, вряд ли они сильнее тех же Эмиратов и за эту возможность необходимо ухватиться. Удачи Таджикистану!
+17
-2
+15
Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
Ты кто воин?
+16
-1
+15
Пижоны должны лежать. Узбекистан должен благодарить своего молодого пижона за этот позор
+15
0
+15
Более бездарных пенальти я не видел
+14
0
+14
Узбекские болельщики на трибунах, переживают за соседей.
+15
-1
+14
Один щегол и капитан ЧСВшник угробили команду
+13
0
+13
Один из самых скучных матчей ПО на турнире. Сложилось впечатление, что Таджикистан доволен выходом в 1/4. В целом по турниру Джалилов турнир провалил. Теперь понятно почему он даже в ФНЛ не пробился. Хорошо, что выпустили молодого Алиджона Айни. Опыт - на будущее. Скорости в этом матче были низкие. Иордании в чём-то повезло с голом, но в целом они смотрелись острее. Таджикистан за весь матч толком ничего и не создал. Видно, что на предыдущие матчи тренер хорошо зарядил команду эмоционально. А когда запас иссяк тактически команда ничего предложить не смогла. Даже навал организовать не смогли. Надеемся, что постепенно будут появляться из академий более техничные игроки, которы могут обыгрывать на скорости.
+13
0
+13
Боже мой, что же они натворили?(

Им катарцы там деньги оперативно сунули? Вот этим двум последним, слившим уже, казалось бы, выигранную серию пенальти?

Что 26-й номер, Сократес недоделанный, что капитан.

Ну так обидно вылететь, просто слов нет. Это кошмар.
+13
0
+13
Что за пижонские пенальти? В одном из важнейших матчей карьеры.

Вон иранцы показывали как в серии бить если хочешь победить. А эти так по-глупому отдали серию
+12
0
+12
Иордания вышла с 3 места из группы и уже в полуфинале.
Самая слабая пара из 1/4 финалистов
+11
0
+11
Главное чтобы судья был честным. Удачи сборной Узбекистану.
+12
-1
+11
Это просто невероятно. Второй раз такой отскок. Шпоры наверное уже два раза заказывали самолет за Сонни.
+12
-1
+11
Таджики после матча с ОАЭ эмоционально выгорели что ли. Совсем не бегут. У Иордании красивые болельщицы на трибунах.
+10
0
+10
Класс выше у узбеков.
+10
0
+10
Жалко девочку, плачет...
Но команду ничуть, уж пардон, дорогие узбеки. Так пенальти бить нельзя. Так бить пенальти это преступление. Катанец схалтурил - вообще видимо не готовил команду к послематчевым пеналям. Даже Месси так не бьет. Но, тот молодой еще, совсем пацан. Это недаработки тренерского штаба. Плейофф не место для пижонства.
Обидно должно быть для узбеков. Команда по потенциалу и по игре входит в топ 4-5 Азии. И запросто способна бороться за чемпионство. Но, чего-то им всегда не хватает. То ли удачи, то ли уверенности. Однако не мастерства. По мастерству и игре это очень крепкая команда. Жаль... Болел жаль.
Однако, ждем на ЧМ.
+10
0
+10
Иран с победой, идут дальше абсолютно по делу. Именно заслуженная победа
+10
0
+10
ну, зато в портфолио смело можно заносить - впервые в жизни смотрел матч Кубка Азии и впервые в жизни притапливал за узбекистанцев. досадное поражение, конечно, против 12 игроков сражались
+10
0
+10
Это че за пижонство на таком большом матче?
+9
0
+9
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