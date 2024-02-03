Кубок Азии. 1/4 финала. Катар выбил Узбекистан по пенальти, Иран прошел Японию благодаря голу с пенальти на 96-й
В Катаре продолжается плей-офф Кубка Азии.
В пятницу сборная Таджикистана проиграла в 1/4 финала Иордании (0:1), Австралия уступила Южной Корее (1:2).
В субботу Иран обыграл Японию (2:1) благодаря голу Алирезы Джаханбахша с пенальти на 96-й минуте, Катар выбил Узбекистан (1:1, пенальти – 3:2).
Кубок Азии должен был состояться летом 2023 года, но из-за смены хозяина турнира с Китая на Катар был перенесен на зиму 2024-го. Турнир сохранил название «Кубок Азии-2023».
Кубок Азии
1/4 финала
- Дата проведения
- 3 февраля, 14.30, «Education City Stadium»
- Голы:
- 0:1 – 28 Морита, 1:1 – 55 Мохеби, 2:1 – 90, пенальти Джаханбахш.
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Иран –
Бейранванд, Резаян, Халилзаде, Канаанизадеган, Мохаммади, Эбрахими, Эззатоллахи, Мохеби (Тораби, 90), Джаханбахш, Годдос (Чешми, 90), Азмун (Ансарифард, 90).
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Япония –
Судзуки, Майкума, Итакура, Томиясу, Ито, Доан (Асано, 90), Эндо, Кубо (Митома, 67), Морита (Hosoya, 90), Уэда, Маэда (Минамино, 67).
- Дата проведения
- 3 февраля, 18.30, «стадион Аль-Байт»
- Голы:
- 1:0 – 27, автогол Юсупов, 1:1 – 59 Хамробеков.
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Катар –
Баршам, Ро-Ро, Лукас Мендес, Али, Сальман (Мохаммад, 90), Абдулвахаб (Аль-Браке, 108), Габер (Хатем, 81), Фатахи (Тарек, 104), Афиф, Аль-Хайдос (Мунир, 54), Али.
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Узбекистан –
Юсупов, Эшмуродов, Ашурматов, Абдуллоев, Сайфиев (Abdirakhmatov, 99), Тургунбаев (Khamraliev, 105), Хамробеков, Шукуров, Урунов (Умаров, 74), Файзуллаев (Эркинов, 114), Машарипов.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2.
- Дата проведения
- 2 февраля, 14.30, «стадион Ахмед бин Али»
- Гол:
- 0:1 – 66, автогол Ханонов.
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Таджикистан –
Ятимов, Сафаров, Ханонов, Джурабаев, Назаров, Умарбаев, Панджшонбе, Шукуров, Джалилов (Хамрокулов, 77), Самиев (Соиров, 29; Айни, 82), Mabatshoev.
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Иордания –
Абу-Лайла, Хаддад, Аль-Аджалин, Абу-Араб, Насиб, Аль-Марди (Hasan Abu Hasheesh, 80), Айед (Ауад, 89), Al Rawabdeh (Sami, 79), Аль-Тамари (Джалбош, 90), Олван, Аль-Наймат (Хаммад, 89).
- Предупреждения:
- Аль-Аджалин (68), Айед (72), Шукуров (79), Олван (83).
- Дата проведения
- 2 февраля, 18.30, «Al Janoub Stadium»
- Голы:
- 1:0 – 42 Гудвин, 1:1 – 90, пенальти Хван Хи Чхан, 1:2 – 104 Сон Хын Мин.
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Австралия –
Райан, Аткинсон (Миллер, 73), Суттар, Роулз, Бехич, Ирвайн, Баккус (О`Нил, 70), Меткалф (Макгри, 70), Гудвин (Бос, 73), Бойл (Берджесс, 87), Дьюк (Форнароли, 92).
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Южная Корея –
Чжо Хен У, Ким Тхэ Хван (Ян Хен Чжун, 85), Ким Ен Гвон, Ким Мин Чжэ, Соль Ен У, Пак Ен У (Jin-Seop, 105), Хван Ин Бом (Хон Хен Сок, 77), Ли Кан Ин (Чжон Сын Хен, 120), Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан (О Хен Гю, 105), Чжо Гю Сон (Ли Чжэ Сон, 69).
- Предупреждения:
- Суттар (45), Ким Мин Чжэ (90).
- Удаление:
- О`Нил (105).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Главное о Кубке Азии: какой формат, за кем следить, где смотреть?
Узбекистан ба пеш
🇹🇯🇺🇿🇹🇯🇺🇿🇹🇯🇺🇿🇹🇯🇺🇿🇹🇯🇺🇿
Таджики могут оттолкнуться от этой игры, добавить себе очков в «Опыт» и попытаться уже попасть на ЧМ (в Азии больше теперь квота - 8 мест, +1 место на стыки). Так что, удачи.
Иорданцы ничего особенного не показали, были более техничнее, но в атаке были незаметны.
Им катарцы там деньги оперативно сунули? Вот этим двум последним, слившим уже, казалось бы, выигранную серию пенальти?
Что 26-й номер, Сократес недоделанный, что капитан.
Ну так обидно вылететь, просто слов нет. Это кошмар.
Вон иранцы показывали как в серии бить если хочешь победить. А эти так по-глупому отдали серию
Самая слабая пара из 1/4 финалистов
Но команду ничуть, уж пардон, дорогие узбеки. Так пенальти бить нельзя. Так бить пенальти это преступление. Катанец схалтурил - вообще видимо не готовил команду к послематчевым пеналям. Даже Месси так не бьет. Но, тот молодой еще, совсем пацан. Это недаработки тренерского штаба. Плейофф не место для пижонства.
Обидно должно быть для узбеков. Команда по потенциалу и по игре входит в топ 4-5 Азии. И запросто способна бороться за чемпионство. Но, чего-то им всегда не хватает. То ли удачи, то ли уверенности. Однако не мастерства. По мастерству и игре это очень крепкая команда. Жаль... Болел жаль.
Однако, ждем на ЧМ.