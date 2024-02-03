Кубок Азии. 1/4 финала. Катар выбил Узбекистан по пенальти, Иран прошел Японию благодаря голу с пенальти на 96-й

В Катаре продолжается плей-офф Кубка Азии.

В пятницу сборная проиграла в 1/4 финала Иордании (0:1), уступила Южной Корее (1:2).

В субботу обыграл Японию (2:1) благодаря голу Алирезы Джаханбахша с пенальти на 96-й минуте, выбил (1:1, пенальти – 3:2).

Кубок Азии должен был состояться летом 2023 года, но из-за смены хозяина турнира с Китая на Катар был перенесен на зиму 2024-го. Турнир сохранил название «Кубок Азии-2023».

Кубок Азии

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Главное о Кубке Азии: какой формат, за кем следить, где смотреть?

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