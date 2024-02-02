РУСАДА попросит CAS не раскрывать мотивировочную часть решения по делу Валиевой

Теги сборная России допинг РУСАДА CAS женское катание дисквалификации Р-Спорт Камила Валиева Фигурное катание

РУСАДА попросит CAS не публиковать мотивировочную часть решения по Валиевой.

Об этом сообщили в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). 

РУСАДА получило полный текст вердикта по делу фигуристки.

«РУСАДА с уважением относится к правам спортсменов. В данном случае мы сделали все, чтобы сохранить конфиденциальность информации о деле защищенного лица.

Мы получили полный текст решения, юристы с ним знакомятся. С большой долей вероятности мы будем просить CAS сохранить конфиденциальность мотивировочной части решения», – говорится в релизе РУСАДА. 

CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил начиная с 25 декабря 2021 года. 

Раскрыты детали суда по Валиевой: защищались десертом от деда (но без деда), арбитры посчитали Камилу честной

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84 комментария
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Это очень смешно! Никто не хочет правды, потому что она будет очень горькая
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Нет уж, страна должна знать своих героев
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То есть мы все подробности узнаем из западных СМИ? Ок…
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Полнейшее фиаско и 100% признание вины.Получается правда там прям криминальная
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Если защищенное лицо, вокруг которого в стране уже истерика, ни в чем не виновато, то в такой ситуации в его (лица) интересах открыть максимальное количество достоверной информации.
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Ахахаха...

Иногда кажется, что защищëнными лицами в этой истории является Тутберидзе и чиновники, а не она-жеребëнок))
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А чего это вы застеснялись?.. Неужели в заключении ни слова про Байдена, а только гадкие факты, ставящие под сомнение вашу компетенцию?..
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Хотят под коврик замести, чтобы никто не заметил тех персон, которые действительно облажались в этом деле. А уж приплетать сюда заботу о правах Камилы, так вообще дно.
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Мы получили полный текст решения, юристы с ним знакомятся.

Знаем мы вашим юристов...
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Опа, а что такое ?))) Какие секреты от народа от самой честной страны в мире ? А то народ то облизал Валиеву, а показать всю информацию по её делу что-то стесняются ))
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Рецепт дедушкиного «пирожного» будет утерян навсегда….
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Нет уж! Давайте полностью все решение! А то, похоже, там такой трэш и угар, что всем будет интересно почитать.
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Вообще-то раскрытие полной информации могло бы послужить на пользу другим, чтобы сделать выводы о том, как надо или не надо действовать в случае возможной подставы. Но РУСАДА главное прикрыть чьи-то пятые точки, в том числе свои.
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Всё ещё хуже чем мы думали по ходу (
+12
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+9
Что за тайны? Кого покрываете? Для Валиевой хуже уже не будет.
+11
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Ответ Katerina Sunny
А вот это зря, было уже столько версий, как защищали Валиеву. Видимо, там совсем печально в этом плане.
Каждый, не смущаясь, выдвигал свою версию событий, - на их фоне Денни Алвес со своими рассказами "об удивительных приключениях при посещении клуба" выглядит как не смышлёный первоклассник🤣
+9
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Ну вот и все. Все что нужно знать, кто вредители, кому действительно жалко Валиеву, а кому надо все скрыть. Чтобы дальше можно было говорить, что WADA и CAS зло))
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Дайте Гогиевне узнать правду. Она больше всех хочет
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Самое смешное мы уже прочитали: Отец бывшего сожителя мамы печёт пироженые для Валиевой, с добавленным допингом.
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Значит, есть что скрывать
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Тут нужна конечная заставка из Ералаша

Пара-пара-пам! Всё!

https://youtu.be/6EXB2Of1zLY?si=3WmUky_UpOFCmvgr
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А вот это зря, было уже столько версий, как защищали Валиеву. Видимо, там совсем печально в этом плане.
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Люди хотят знать правду !
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наверное русада подготовит свою мотивировочную часть)
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Как все прозрачно, Подставили девчонку
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Похоже там что-то про пальто...
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Стыдно, да? Нет уж, будьте любезны, озвучьте, пусть страна знает своих героев!
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Интересно кого теперь защищаем?
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Ждём мотивировку) надеюсь Русаде откажут, там явно что-то скрывает. О конфиденциальности как-то не парились они два года.
+11
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Ссат новых смешных фактов
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