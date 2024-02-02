РУСАДА попросит CAS не раскрывать мотивировочную часть решения по делу Валиевой

РУСАДА попросит CAS не публиковать мотивировочную часть решения по Валиевой.

Об этом сообщили в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

РУСАДА получило полный текст вердикта по делу фигуристки.

« с уважением относится к правам спортсменов. В данном случае мы сделали все, чтобы сохранить конфиденциальность информации о деле защищенного лица.

Мы получили полный текст решения, юристы с ним знакомятся. С большой долей вероятности мы будем просить сохранить конфиденциальность мотивировочной части решения», – говорится в релизе РУСАДА.

CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил начиная с 25 декабря 2021 года.

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