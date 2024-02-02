Ротенберг о решении ИИХФ по Израилю: «Американские спонсоры диктуют всю повестку. В МОК то же самое. Все политизировано»
Роман Ротенберг высказался о решении ИИХФ допустить сборные Израиля на турниры.
10 января Международная федерация хоккея по соображениям безопасности временно отстранила Израиль от участия в своих турнирах.
Через неделю израильской молодежной команде разрешили принять участие в МЧМ-2024 в третьем дивизионе.
«ИИХФ спонсируется американскими компаниями. Соответственно они и диктуют всю повестку ИИХФ. ИИХФ сами ничего не решают.
Это все политизировано. Что касается нас, наши юристы работают. Когда закончится СВО, думаю, все будет хорошо, и мы вернемся обратно на международную арену. Какие были эмоции, когда узнал, что Израиль разбанили? Честно, было ожидаемо.
В МОК происходит то же самое. Американские компании спонсируют МОК и диктуют им свое мнение. Ничего нового в этом нет», – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА.
Поэтому даже наши лучшие друзья,Китай,Индия,Казахстан,не то что не поддерживают войну в Украине,а фактически открыто присоединяются к санкциям - банковским,торговым.
Полковника никто не ждет😏
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но мы не приползем. а значит, самое что у нас будет крутое, в хоккее в частности - это КХЛ.