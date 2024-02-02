Ротенберг о решении ИИХФ по Израилю: «Американские спонсоры диктуют всю повестку. В МОК то же самое. Все политизировано»

Теги СКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой МОК КХЛ сборная Израиля Роман Ротенберг Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Ротенберг высказался о решении ИИХФ допустить сборные Израиля на турниры.

10 января Международная федерация хоккея по соображениям безопасности временно отстранила Израиль от участия в своих турнирах.

Через неделю израильской молодежной команде разрешили принять участие в МЧМ-2024 в третьем дивизионе.

«ИИХФ спонсируется американскими компаниями. Соответственно они и диктуют всю повестку ИИХФ. ИИХФ сами ничего не решают.

Это все политизировано. Что касается нас, наши юристы работают. Когда закончится СВО, думаю, все будет хорошо, и мы вернемся обратно на международную арену. Какие были эмоции, когда узнал, что Израиль разбанили? Честно, было ожидаемо.

В МОК происходит то же самое. Американские компании спонсируют МОК и диктуют им свое мнение. Ничего нового в этом нет», – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА.

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54 комментария
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Хорошо, что в России все диктуют спонсоры Романа, и ничего не политизировано.
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Роман, по сути, наплевав на все международные санкции, на страх, да даже на совесть, взял и взвалил на себя гнёт, возглавил сразу две тяжёлые для управления команды, Ска и Сборная России. Герой нашего времени. Тарасов 21 века
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+41
Ответ unbelievable
роман, а что России мешает диктовать свою волю?
Никто ХАМАСоподбым странам не позволит диктовать свою волю.
Поэтому даже наши лучшие друзья,Китай,Индия,Казахстан,не то что не поддерживают войну в Украине,а фактически открыто присоединяются к санкциям - банковским,торговым.
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Дожили... Еврей крошит батон на Израиль!
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Хорошо, что, у нас политика в спортивные дела не вмешивается
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роман, а что России мешает диктовать свою волю?
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Ответ selso99
Роман, по сути, наплевав на все международные санкции, на страх, да даже на совесть, взял и взвалил на себя гнёт, возглавил сразу две тяжёлые для управления команды, Ска и Сборная России. Герой нашего времени. Тарасов 21 века
Тарасова
+16
-2
+14
Ответ selso99
Роман, по сути, наплевав на все международные санкции, на страх, да даже на совесть, взял и взвалил на себя гнёт, возглавил сразу две тяжёлые для управления команды, Ска и Сборная России. Герой нашего времени. Тарасов 21 века
Матрасов
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Когда кончится война, он будет уже в Финляндии доказывать властям что он секретно был в опозиции.
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Ответ Unknown Noname
Дожили... Еврей крошит батон на Израиль!
Это как раз норма: в СССР главными антисемитами были Бовин и Боровик.
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Ответ UnforgivenX2
Комментарий скрыт
Единственное что ты можешь накачать- это колесо на велосипеде.
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Человек с 2 гражданствами стран НАТО повторяет из раза в раз одну и ту же пластинку. Как он еще не устал...
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Не понимаю почему он не хочет возглавить сборную своей исторической родины Израиля. Он ведь так хочет попасть на ЧМ. Готов на что угодно.
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Сказал самый политизированный хоккейный (даже не знаю, как правильно его назвать) функционер за всю историю, наверное.
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Ответ unbelievable
роман, а что России мешает диктовать свою волю?
Да, только 30го января этот же самый тип говорил о том, каким уважением пользуется Россия в мире благодаря несмывемому
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И полковнику никто не пишет
Полковника никто не ждет😏
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" и ваще. От реки до моря" добавил Роман Борисович
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Какой ужас, сборную Израиля допустили на хоккейные турниры. Я думаю, большинство здесь присутствующих узнали о существовании сборной Израиля по хоккею только из этой новости))))
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Ответ PolarBear
Не терплю этого чудака, но здесь он дело говорит. При чем парадокс в том, что американские компании не прижимают у себя дома свою же систему НХЛ и не давят на них , и русские там спокойно себя чувствуют .А в ИИХФ бьют по русским со всей силы так, что этот сателлит Тардиф ни чихнуть , ни пёрнуть не может
Неважно. Если Ротенберг скажет "2х2=4" всё равно в комментариях популярно будет "Что у него с башкой?" "Да что за бред он несёт?" "Да даже моя 5летняя дочурка знает, что 5, а не 4" и пр... Тут уже давно обсуждают репутацию человека, а не то, что он говорит.
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Ответ DrDro
Питарасов
ПИтерский Тарасов
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Ответ selso99
Роман, по сути, наплевав на все международные санкции, на страх, да даже на совесть, взял и взвалил на себя гнёт, возглавил сразу две тяжёлые для управления команды, Ска и Сборная России. Герой нашего времени. Тарасов 21 века
какие времена, такие и герои
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Ответ PolarBear
Интересно было бы посмотреть , если бы в ИИХФ сейчас Фазель руководил . Как бы он выкручивался . С одной стороны , он любитель России, точнее российских денег, и у него Путин, Третьяк, Ротенберг - большие друзья. А с другой стороны есть гиены- хозяева сверху , требующие исполнять свои команды и приказы
Да никак. Слился бы по-быстрому и открестился от дружбы.
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Он сам себе задает вопросы и сам отвечает. Кому-то интересна эта беседп?
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Рот на всех фронтах спец
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включи роман песню в раздевалке и успокойся, бан надолго
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На забывайте в другом случае: спортсмены ни причем, они же не отвечают за действия политиков.
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святая наивность российских элит. теперь нас куда-то гипотетически могут вернуть, только в случае если мы развалимся на пару десятков государств и приползем на коленях с просьбами взять за копейки наши нефть, газ, зерно и другие ресурсы.
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но мы не приползем. а значит, самое что у нас будет крутое, в хоккее в частности - это КХЛ.
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Зато у нас спорт вне политики
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Спортс, сделайте, наконец, возможность отключить новости по конкретному тегу. Не хочу видеть 100500 комментариев этого персонажа ежедневно.
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Ответ Diego 95
Ротенберг против израиля?Анекдот какой то)
Почему анекдот? Рома как ни как в Ленинграде родился и живёт в нём. Чё ему Израиль?
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