Ротенберг о решении ИИХФ по Израилю: «Американские спонсоры диктуют всю повестку. В МОК то же самое. Все политизировано»

Роман Ротенберг высказался о решении ИИХФ допустить сборные Израиля на турниры.

10 января Международная федерация хоккея по соображениям безопасности временно отстранила Израиль от участия в своих турнирах.

Через неделю израильской молодежной команде разрешили принять участие в МЧМ-2024 в третьем дивизионе.

« спонсируется американскими компаниями. Соответственно они и диктуют всю повестку ИИХФ. ИИХФ сами ничего не решают.

Это все политизировано. Что касается нас, наши юристы работают. Когда закончится СВО, думаю, все будет хорошо, и мы вернемся обратно на международную арену. Какие были эмоции, когда узнал, что Израиль разбанили? Честно, было ожидаемо.

В МОК происходит то же самое. Американские компании спонсируют и диктуют им свое мнение. Ничего нового в этом нет», – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА.