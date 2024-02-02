В игроков «Динамо» бросали бутылки и монеты после матча с «Торпедо». Команда Кудашова победила в овертайме

Теги Торпедо болельщики КХЛ Динамо Алексей Шевченко Хоккей

Болельщики «Торпедо» бросали бутылки и монеты в игроков «Динамо».

Команда тренера Алексея Кудашова победила со счетом 2:1 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Победную шайбу забросил нападающий Джордан Уил.

«Игроки «Динамо» Москва подтвердили, что после матча в них полетели бутылки, монеты», – написал журналист Алексей Шевченко.

53 комментария
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Быдло
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Ответ petro52
Был на арене, кила в судей. К игрокам никаких претензий
Это оправдание?
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Ну быдляком на трибунах в НН кого удивишь? ))
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Ответ petro52
Был на арене, кила в судей. К игрокам никаких претензий
Факи на скриншотах летят вроде как динамикам, а бутылками выцеливали именно судей? Слабо верится
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Нет никакого оправдания этому свинству, неважно в игроков или в судей. Нижний сильно удивил со знаком минус, не ожидал...
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Болел за Торпедо.
Момент с падением Летунова в овертайме мне не понравился. Пару раз посмотрел с замедлением и не могу сказать - было нарушение или нет. Честно.
Но (!) в театре хоккея (как Ларионов называет Нагорный) летящим с трибун бутылкам и монетам не место, как ни крути. И это нижегородцев не красит, увы.
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Позор
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Ответ Coongur
Быдло
болельщиков мало привлечь, болельщиков надо воспитать
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Ответ Игорь Шульпин
так же мы и москвичей, быдлом можем назвать, в регионах люди намного культурный, чем в столицах
Быдлом называют за поведение и поступки, назовите хоть один факт, когда на трибунах где играет Динамо, осыпают Торпедо всякой херней, не старайтесь, не назовете. Более того, приезжаете в Петровский парк, и ведете себя почти так же. Поэтому и диагноз, быдло.
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Нижний Вы че такие злые то?
+5
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Была недавно на матче Локо-Спартак. И знаете что, несколько болел из спартака на выходе с арены организовали кричалки. Позорище. Нигде такого не видела и не слышала. Большинство болел уважают друг друга, все мирно. А тут такое...
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Шевченко врет как обычно. Если и бросали, то на лед, как протест против судейства. В игроков никто не бросал, чушь полная. Был на матче, в отличие от Шевченко.
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Ответ Empress
Была недавно на матче Локо-Спартак. И знаете что, несколько болел из спартака на выходе с арены организовали кричалки. Позорище. Нигде такого не видела и не слышала. Большинство болел уважают друг друга, все мирно. А тут такое...
Видимо впервые были на подобном мероприятии
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Виноваты полосатые девочки, с вашими не нашими бородатыми девочками!!!!!
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Хоккей это не красит.
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Введение фан-ай-ди в КХЛ не за горами.
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Быдло.
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Ответ Вячеслав11
Быдлом называют за поведение и поступки, назовите хоть один факт, когда на трибунах где играет Динамо, осыпают Торпедо всякой херней, не старайтесь, не назовете. Более того, приезжаете в Петровский парк, и ведете себя почти так же. Поэтому и диагноз, быдло.
Здесь называть людей быдлом очень легко и безопасно. Предлагаю тебе приехать к нам в Нижний Новгород, выйти в центр Автозавода и объяснить его жителям, что они быдло.
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Ответ vzi
А вот это было бы комбо! Болельщик Локо в трех видах спорта, но в трех разных городах.
Обычно так и бывает,когда за "франшизный" клуб начинаешь болеть. Первым был футбол,года так с 2007, когда мы Кубок взяли против "Москвы". Баскетбол прибавился чуть позже,когда заниматься стал.
Вот с хоккеем не сложилось, город откуда я родом не обладал командой какого-либо уровня)
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Ответ Вячеслав11
Быдло.
так же мы и москвичей, быдлом можем назвать, в регионах люди намного культурный, чем в столицах
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Ответ Игорь Шульпин
так же мы и москвичей, быдлом можем назвать, в регионах люди намного культурный, чем в столицах
а ты как это оцениваешь? везде есть дегенераты
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Ответ Direct free kick
Что ещё ожидать от охранителей инфоцыгана ларика
Ларик тут не при чем.
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Ответ Аскар Ермагамбетов
Матч то хоть кто нибудь смотрел из тех кто пишет тут «быдло»?
Смотрели, конечно. Игра-то была классная...
Но и в трансляции были слышны призывы диктора по стадиону не бросать предметы на лёд. Могу ошибаться, но не в первый кмк раз...
Хочу спросить - вы, например, на изоленту на льду коньком не наступали? Так себе ощущения, правда?
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Ответ Алексей Романов
Желаю чтобы команду Динамо в плейофф так же судили как судили сегодня Торпедо тогда посмотрим как вы запаёте !!!
Смешно это читать после прошлого плейофф. Там как раз судьи помогали НН, спуская вашим грязь и провокации и позволяя ломать игру. Сегодня дай бог одну блокировку у Динамо не свистнули, и начался плач. А кучу мелкого фола у своих никто не замечает, они же дети.
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Ответ Григорий Голубков
Шевченко врет как обычно. Если и бросали, то на лед, как протест против судейства. В игроков никто не бросал, чушь полная. Был на матче, в отличие от Шевченко.
Не, ну, если на лёд, то это меняет дело, конечно... ;)
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Ответ pizzatcarizza
Да я в школьные времена участвовал в турнире "Локо-Баскет" пару раз, а еще фанат футбольного Локо. Сейчас слежу за всем этим,но не пристально. Хоккей вообще долгое время игнорировал, кроме крупных турниров, поэтому с хоккейным Локо не срослось)
А вот это было бы комбо!
Болельщик Локо в трех видах спорта, но в трех разных городах.
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Ответ Direct free kick
Что ещё ожидать от охранителей инфоцыгана ларика
Динамовские не лучше. Вспоминаем игру пройти СКА, когла на лед летели монеты и зажигалки
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Ответ pizzatcarizza
Да он известный хейтер Николаича, забей)
Я знаю.
Он считает, что Ларионов получил должность в НН по блату. А до этого в молодежке.
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Ответ s4rpws7vyc
Это оправдание?
А когда чистые подножки судьи не видят, это нормально, болельщиков не оправдываю
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я хотел бы спросить, вы счетаете, что судьи были правы?
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