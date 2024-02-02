В игроков «Динамо» бросали бутылки и монеты после матча с «Торпедо». Команда Кудашова победила в овертайме
Болельщики «Торпедо» бросали бутылки и монеты в игроков «Динамо».
Команда тренера Алексея Кудашова победила со счетом 2:1 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Победную шайбу забросил нападающий Джордан Уил.
«Игроки «Динамо» Москва подтвердили, что после матча в них полетели бутылки, монеты», – написал журналист Алексей Шевченко.
Момент с падением Летунова в овертайме мне не понравился. Пару раз посмотрел с замедлением и не могу сказать - было нарушение или нет. Честно.
Но (!) в театре хоккея (как Ларионов называет Нагорный) летящим с трибун бутылкам и монетам не место, как ни крути. И это нижегородцев не красит, увы.
Вот с хоккеем не сложилось, город откуда я родом не обладал командой какого-либо уровня)
Но и в трансляции были слышны призывы диктора по стадиону не бросать предметы на лёд. Могу ошибаться, но не в первый кмк раз...
Хочу спросить - вы, например, на изоленту на льду коньком не наступали? Так себе ощущения, правда?
Болельщик Локо в трех видах спорта, но в трех разных городах.
Он считает, что Ларионов получил должность в НН по блату. А до этого в молодежке.