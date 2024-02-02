В игроков «Динамо» бросали бутылки и монеты после матча с «Торпедо». Команда Кудашова победила в овертайме

Болельщики «Торпедо» бросали бутылки и монеты в игроков «Динамо».

Команда тренера Алексея Кудашова победила со счетом 2:1 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

Победную шайбу забросил нападающий Джордан Уил.

«Игроки « » Москва подтвердили, что после матча в них полетели бутылки, монеты», – написал журналист .