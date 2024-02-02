Хави: «Реал» давит на судей каждую неделю. Даже слепой это увидит, Симеоне говорил об этом, мы не дураки»

Хави высказался о давлении «Реала» на судей.

«Я уже говорил, что мне не нравится, когда они давят на арбитров. А они делают это каждую неделю. В «деле Негрейры» это нам нисколько не помогает. Мы должны соревноваться. Я на все сто согласен с тем, что сказал президент [«Барселоны»].

Я не глава федерации или Ла Лиги. Я удивлен, что мы это допускаем. Это полностью меняет турнир, неделя за неделей. Они доводят все до крайности. Даже слепой может увидеть. Диего Симеоне говорил об этом. Мы не дураки, все это видят», – сказал тренер «Барсы».

Ранее президент «Барсы» Жоан Лапорта, говоря об игре «Реал» – «Альмерия», заявил, что испорчена: «Барса» анализирует вопрос, и есть целая серия случаев, когда наш соперник получил выгоду от судейских решений. Тут все было слишком очевидно».

Лапорта о деле Негрейры: «Уверен, что «Барсу» оправдают. Кампания срежиссирована не только «Реалом», но и Ла Лигой»