Хави: «Реал» давит на судей каждую неделю. Даже слепой это увидит, Симеоне говорил об этом, мы не дураки»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Диего Симеоне судьи Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Хави высказался о давлении «Реала» на судей.

«Я уже говорил, что мне не нравится, когда они давят на арбитров. А они делают это каждую неделю. В «деле Негрейры» это нам нисколько не помогает. Мы должны соревноваться. Я на все сто согласен с тем, что сказал президент [«Барселоны»].

Я не глава федерации или Ла Лиги. Я удивлен, что мы это допускаем. Это полностью меняет турнир, неделя за неделей. Они доводят все до крайности. Даже слепой может увидеть. Диего Симеоне говорил об этом. Мы не дураки, все это видят», – сказал тренер «Барсы».

Ранее президент «Барсы» Жоан Лапорта, говоря об игре «Реал» – «Альмерия», заявил, что Ла Лига испорчена: «Барса» анализирует вопрос, и есть целая серия случаев, когда наш соперник получил выгоду от судейских решений. Тут все было слишком очевидно».

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164 комментария
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Хави плачет каждую неделю, даже слепой это увидит.
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Уже тошнит от умозаключений этого не до тренера
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Вчера так давил что на Диасе железобетонный пенальти не дали. Случись такой с Барсой нытье хватило бы на сезон
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Кого-то здесь удивляет это нытьё.
Но он в бытности игроком водил хороводы вокруг судей.
А сейчас просто в микрофон это всё озвучивает
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Ответ Геннадий Чеботарев
Уже тошнит от умозаключений этого не до тренера
Так и игроком он вел себя точно так же🤷🏻‍♂️

Никогда не понимал, по какой причине этого раньше не замечали. Может, потому что в сми выступал реже
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Ответ ДедаДома.нет
Хави плачет каждую неделю, даже слепой это увидит.
Даже глухой это услышит🤣
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А ты в каждую неделю это комментируешь)
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Ответ Нефанатик
Вчера так давил что на Диасе железобетонный пенальти не дали. Случись такой с Барсой нытье хватило бы на сезон
Кричал бы не только в телевизионную камеру позор, еще бы в айфоны болельщиков
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в прошлом году, когда судьи подарили ему 10 левых очков, он про это не говорил) Левый гол против Бетиса, гол в ворота Атлетико после фола Гави на Рейнилду, не назначенный чистый пенальти в пользу Валенсии принесли проекту Нэгрейры суммарно 9 очков, что позволило уйти в отрыв. После этого и Реал перестал бороться за трофей.
Но не забываем, на судей давит Реал)) Вчера с Хетафе не назначили 100% пенальти, Чуамени дали жк не за что. Ещё судья улыбался после этого. Давит Реал на судей))
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Даже читать противно эти сопли. Я думал Хави - мужик
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Ещё и прикрылся за Симеоне
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Так и игроком он вел себя точно так же🤷🏻‍♂️ Никогда не понимал, по какой причине этого раньше не замечали. Может, потому что в сми выступал реже
Просто он был очень большим игроком. Таким многое прощается.

Как тренер он пока никто. И все нелепо выглядит.
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+21
А ещё товарищь генерал, он вам ещё в штаны насрал! 😂😂😂
+21
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+19
И почему Жироне не мешает это составлять достойную конкуренцию Реалу в чемпионате? А, забыл, там просто командой тренер управляет, а не нытик.
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+17
А где 150+ новостей про непоставленный железный пенальти на Браиме? Матч с Альмерией разобрали от и до, здесь же тишина
+20
-5
+15
Из легенд той Барсы и сборной Испании Хави был самым неприятным. Жаль, что карьера Касильяса пострадала из-за дружбы с этим человеком
+16
-1
+15
Ответ Zerocool789
Зачем Хави опускается до уровня Лапорты?
Так у них один уровень. Два популиста.
+16
-3
+13
Да как же ты надоел со своим нытьем.
Почему условный Пуйоль ему подзатыльник не даст со словами хватит позорить команду
+14
-2
+12
ну да, лучше им платить)
+16
-4
+12
Вы можете представить, чтобы что то подобное сказал бы Анчелотти? Клопп? Алекс Фергюссон?
Нужно иметь хоть капельку гордости, чтобы не опускаться до такого дна.
Фу.
+13
-2
+11
Моуринью, 2011 год: «Вы **** тех, кто действительно работает. У вас нет никакого уважения к профессиональной работе. Я давно сказал: если «Барселона» играет лучше противника, она выигрывает. Если же лучше играет противник, то судья делает так, чтобы все равно выиграла «Барселона»
https://www.sports.ru/football/135445866.html
+13
-2
+11
Такой игрок был! Просто уничтожил к себе уважение. До Зидана в плане тренерской деятельности ему всегда было далеко, но теперь ему далеко до Зидана и в человеческом плане.
+11
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Так и игроком он вел себя точно так же🤷🏻‍♂️ Никогда не понимал, по какой причине этого раньше не замечали. Может, потому что в сми выступал реже
Да по сути весь состав праймовой Барсы был токсичным, кроме Пуйоля и Иньесты. Не могу представить, чтобы к примеру, Андрес, опустился до нытья в СМИ. Именно он величайший испанский игрок
+13
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Ответ В поисках смысла
Главный нытик в истории испанского футбола. Нормальным же мужиком раньше был.
не был)) просто микрофон не так часто был у него))
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И главное,что собрался уходить. Уйди же достойно
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Почему Мадрид должен помогать Барсе в деле Негрейры? Он потерпевшим идет вообще-то
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А давит как?Каждую неделю выпускает видео с ошибками арбитров в каждом туре? Кстати в матче с Хетафе не поставили 100% пенку на Браими.
Но что мешает и барсе такие же видео выпускать?
Хотя зачем, если можно просто денег занести арбитру...
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Эвребе и Негрейра орнули в голосину
+9
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Так и игроком он вел себя точно так же🤷🏻‍♂️ Никогда не понимал, по какой причине этого раньше не замечали. Может, потому что в сми выступал реже
Ага, люди прямо забывают, как "легендарная" Барса рубежа десятилетий проводила половину матча бегая вокруг судьи.
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А ещё кто-то сказал как Негрейра тащил нас много лет и Симеоне так сказал и я ему верю сказал хави
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