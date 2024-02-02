Хави: «Реал» давит на судей каждую неделю. Даже слепой это увидит, Симеоне говорил об этом, мы не дураки»
Хави высказался о давлении «Реала» на судей.
«Я уже говорил, что мне не нравится, когда они давят на арбитров. А они делают это каждую неделю. В «деле Негрейры» это нам нисколько не помогает. Мы должны соревноваться. Я на все сто согласен с тем, что сказал президент [«Барселоны»].
Я не глава федерации или Ла Лиги. Я удивлен, что мы это допускаем. Это полностью меняет турнир, неделя за неделей. Они доводят все до крайности. Даже слепой может увидеть. Диего Симеоне говорил об этом. Мы не дураки, все это видят», – сказал тренер «Барсы».
Ранее президент «Барсы» Жоан Лапорта, говоря об игре «Реал» – «Альмерия», заявил, что Ла Лига испорчена: «Барса» анализирует вопрос, и есть целая серия случаев, когда наш соперник получил выгоду от судейских решений. Тут все было слишком очевидно».
Лапорта о деле Негрейры: «Уверен, что «Барсу» оправдают. Кампания срежиссирована не только «Реалом», но и Ла Лигой»
Но он в бытности игроком водил хороводы вокруг судей.
А сейчас просто в микрофон это всё озвучивает
Никогда не понимал, по какой причине этого раньше не замечали. Может, потому что в сми выступал реже
Но не забываем, на судей давит Реал)) Вчера с Хетафе не назначили 100% пенальти, Чуамени дали жк не за что. Ещё судья улыбался после этого. Давит Реал на судей))
Как тренер он пока никто. И все нелепо выглядит.
Почему условный Пуйоль ему подзатыльник не даст со словами хватит позорить команду
Нужно иметь хоть капельку гордости, чтобы не опускаться до такого дна.
Фу.
https://www.sports.ru/football/135445866.html
Но что мешает и барсе такие же видео выпускать?
Хотя зачем, если можно просто денег занести арбитру...