Глава ФИФА Инфантино предложил определять цены на футболистов при помощи алгоритма, а не посредством переговоров клубов

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Глава ФИФА предложил определять цены на футболистов, используя алгоритм.

Во время выступления на ежегодной юридической конференции ФИФА в Токио Джанни Инфантино предложил начать дискуссию по поводу идеи использования алгоритма при определении рыночной стоимости игроков вместо традиционных переговоров между клубами.

Президент Международной федерации футбола сослался на прозрачность рынка как на один из факторов, способствующих внедрению одобренного ФИФА алгоритма определения трансферной стоимости футболистов. При этом он не уточнил, как будет рассчитываться стоимость игрока.

«Сейчас как никогда ранее для нас важно говорить на эти и другие темы. Например, обсудить возможность использования алгоритма для оценки справедливой стоимости трансферной комиссии, чтобы повысить прозрачность системы трансферов и помочь заинтересованным сторонам», – сказал Инфантино.

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93 комментария
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Ответ Игорь Новиков
Очередной бред.
... опубликовал Игорь Новиков.
+97
-11
+86
И как они будут учитывать человеческие качества при определении цены? Клубы же не только на спортивную составляющую смотрят на трансферном рынке
+70
-5
+65
Ответ Фарид Харисов
Будут присылать футболисту текст "Какая ты личность" и снижать/повышать цену в зависимости от ответов :)
Лучше «кто ты из ранеток»
+58
-2
+56
Ответ Н.Ф.
... опубликовал Игорь Новиков.
Интересно даже, почему это Новиков публикует на спортсе то, что сам считает бредом. Он что, хочет развалить ресурс?

Думаю стоит отнять должность модера у этого гражданина Эстонии ;)
+38
-9
+29
Бредовей этой идеи только идеи Венгера по поводу офсайдов.

Ни один алгоритм не сможет просчитать реальную цену на игрока, это просто нереально.
Начиная от моральных качеств, знаний языков, навыков коммуникации и тд, заканчивая банальными функциями игрока в конкретной команде при определенном тренере.

Ну и клубы находятся в разных ситуациях, кому-то незачем продавать игрока и он может крутить цену, кому-то нужно продавать и соперник будет цену сбивать. Это же обыкновенный рынок.
+31
-3
+28
Ответ damondiamond
И как они будут учитывать человеческие качества при определении цены? Клубы же не только на спортивную составляющую смотрят на трансферном рынке
Будут присылать футболисту текст "Какая ты личность" и снижать/повышать цену в зависимости от ответов :)
+26
-3
+23
"Алиса, сколько стоит Захарян?"
+15
0
+15
Агентский процент нужно ограничить. И правила для агентов строгие.
+13
0
+13
Ответ Андрей
При помощи алгоритма Мбаппе стоит 80-90 миллионов.
рублей.
+12
-2
+10
Идея интересная. Надо опробовать на выборах глав ФИФА и УЕФА!
+10
-1
+9
Уложить в алгоритм 10% процентов для ФИФА он наверняка предложит.В противном случае не вижу интереса со стороны данной структуры.Они же игроков просто юзают,платят им клубы.
+7
0
+7
Ответ Marcellu _
Комментарий скрыт
Пф, конечно. Это же влияет на адаптацию в стране/команде.

Если бы это не влияло, то Куарежма, Иличич или Бен Арфа стали бы суперстарами и играли бы в лучших клубах мира.
+8
-2
+6
Очевидно, что сначала нужна единица измерения футболиста, очевидно, что это Кокорин. Например, Месси это 0,95 Кокорина, почти идеал, но всё таки не дотянулся
+6
0
+6
Очередной бред.
+26
-20
+6
Ответ Ruslan3132
"Алиса, сколько стоит Захарян?"
Алиса:
"Ищу номер Арустамяна".
+4
0
+4
b∫adxφ2(x)∫φ1(x)dyψ2(x,y)∫ψ1 + ∆(для Инфантино).
+5
-1
+4
Ответ damondiamond
И как они будут учитывать человеческие качества при определении цены? Клубы же не только на спортивную составляющую смотрят на трансферном рынке
ага то-то Балателли чисто за человеческие качества всегда брали.🤣
+3
0
+3
Так или иначе, кто-то должен остановить это безумие...
+3
0
+3
Цены на футболистов- это единственное, что помогает небогатым клубам существовать, т.к. они могут задрать цену на своих игроков для топ-клубов, и за недорого забрать у топов тех, кто не входит в ротацию.
+3
0
+3
Ага. А победителя надо определять не по голам, а по ИксДжи и по проценту владения мячом.
+4
-1
+3
При помощи алгоритма Мбаппе стоит 80-90 миллионов.
+3
0
+3
хрень а не идея. завышения трансферной стоимости-один из немногих способов задержать талантливого игрока в средней команде. а с фиксированным ценником можно спокойно забрать потенциального топа по дешевке. И интерестно как будут считать потенциал и талант игрока?
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Ответ Chris "Birdman" Andersen
Помочь заинтересованным сторонам ?) продающий клуб не согласен на цену алгоритма. Что дальше делать будем?😂
Внедрять алгоритм наказания для не согласных ;)
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Суперлига все ближе
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Ответ Alex1104
Агентский процент нужно ограничить. И правила для агентов строгие.
а агенты не то чтобы много получают, по крайней мере не столько сколько представляют обыватели, большая часть агентских оказывается у игроков, а-ля "подъемные" (которые обычно выписываются только свободным агентам, а при трансферах - нет)

а агенты как раз отмывают эти "подъемные" от налогов

классический пример, переход Холанда из Зальцбурга в Дортмунд, агентские - 25 лямов, половина агентских тут же уехала папе Холанда, сколько из остатков досталось Эрлингу официальной инфы не было но вряд ли ноль

самому Райоле конечно тоже перепало, например переезжает тот же Холанд в Сити - из Германии в Англию, бабло арабское, паспорт норвежский, вот Райола и оказывает финансовые услуги по проведению восьмизначных сумм между всеми этими юрисдикциями с минимальными издержками

p.s. ну конечно можно попробовать утверждать что мы тут все такие сообразительные а глупый Эрлинг не может найти юриста дешевле чем за 40 млн за пакет документов, такой взгляд на вещи тешит самолюбие, но, боюсь, ставить на это что-то дороже ломаного гроша - плохая затея
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Вот бы в России ввести АЛГОРИТМ при определении рыночной стоимости : квадратного метра нового жилья, автомобилей ВАЗ, бензина, дизеля, стоимости продуктов питания..."...
а еще алгоритм размера зарплат депутатов, руководителей госкомпаний, журналистов федеральных ТВ-каналов....
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0
+2
Помочь заинтересованным сторонам ?) продающий клуб не согласен на цену алгоритма. Что дальше делать будем?😂
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Ответ Фарид Харисов
Интересно даже, почему это Новиков публикует на спортсе то, что сам считает бредом. Он что, хочет развалить ресурс? Думаю стоит отнять должность модера у этого гражданина Эстонии ;)
о да.... нашли главного вредителя, кто спортс испортил )))))))
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Ответ EminenceGrise
Идея интересная. Надо опробовать на выборах глав ФИФА и УЕФА!
Да и обязательный тест драйв с любимым поваром действующего главы ФИФА🤣
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Ответ Juran
А какая разница, страдают то клубы и экономика футбола, не важно что они там себе мутят
а действительно какая разница, кому клуб заплатит N лямов подъемных - игроку напрямую или через агента?

клубам в сухом остатке пофигу в целом, если бы в дортмундской клаузе Холанда было написано не "40 лямов Райоле и наше дело куда они пойдут", а "40 лямов лично мне" - это увеличило бы общую цену? нет

экономика футбола страдает в целом от такого явления как трансферы, в эту сторону и предлагает идти Инфантино (реализацию конечно крайне мутную предлагает)

пример - НФЛ, в которой все 32 клуба чудовищно прибыльны и могут вообще жить в тотальном плюсе даже с пустыми трибунами (в отличии от той же Барсы, которая после пары лет пустых ковидных трибун все рычаги передёргала и никак не разгребётся) и никто ни про какие проблемы с ФФП не слышал

а в Штатах просто не покупают игроков за деньги, обмен или драфт-пики - можно, бабло - нельзя
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