Глава ФИФА Инфантино предложил определять цены на футболистов при помощи алгоритма, а не посредством переговоров клубов

Глава ФИФА предложил определять цены на футболистов, используя алгоритм.

Во время выступления на ежегодной юридической конференции в Токио Джанни Инфантино предложил начать дискуссию по поводу идеи использования алгоритма при определении рыночной стоимости игроков вместо традиционных переговоров между клубами.

Президент Международной федерации футбола сослался на прозрачность рынка как на один из факторов, способствующих внедрению одобренного ФИФА алгоритма определения трансферной стоимости футболистов. При этом он не уточнил, как будет рассчитываться стоимость игрока.

«Сейчас как никогда ранее для нас важно говорить на эти и другие темы. Например, обсудить возможность использования алгоритма для оценки справедливой стоимости трансферной комиссии, чтобы повысить прозрачность системы трансферов и помочь заинтересованным сторонам», – сказал Инфантино.