Глава ФИФА Инфантино предложил определять цены на футболистов при помощи алгоритма, а не посредством переговоров клубов
Глава ФИФА предложил определять цены на футболистов, используя алгоритм.
Во время выступления на ежегодной юридической конференции ФИФА в Токио Джанни Инфантино предложил начать дискуссию по поводу идеи использования алгоритма при определении рыночной стоимости игроков вместо традиционных переговоров между клубами.
Президент Международной федерации футбола сослался на прозрачность рынка как на один из факторов, способствующих внедрению одобренного ФИФА алгоритма определения трансферной стоимости футболистов. При этом он не уточнил, как будет рассчитываться стоимость игрока.
«Сейчас как никогда ранее для нас важно говорить на эти и другие темы. Например, обсудить возможность использования алгоритма для оценки справедливой стоимости трансферной комиссии, чтобы повысить прозрачность системы трансферов и помочь заинтересованным сторонам», – сказал Инфантино.
Думаю стоит отнять должность модера у этого гражданина Эстонии ;)
Ни один алгоритм не сможет просчитать реальную цену на игрока, это просто нереально.
Начиная от моральных качеств, знаний языков, навыков коммуникации и тд, заканчивая банальными функциями игрока в конкретной команде при определенном тренере.
Ну и клубы находятся в разных ситуациях, кому-то незачем продавать игрока и он может крутить цену, кому-то нужно продавать и соперник будет цену сбивать. Это же обыкновенный рынок.
Если бы это не влияло, то Куарежма, Иличич или Бен Арфа стали бы суперстарами и играли бы в лучших клубах мира.
"Ищу номер Арустамяна".
а агенты как раз отмывают эти "подъемные" от налогов
классический пример, переход Холанда из Зальцбурга в Дортмунд, агентские - 25 лямов, половина агентских тут же уехала папе Холанда, сколько из остатков досталось Эрлингу официальной инфы не было но вряд ли ноль
самому Райоле конечно тоже перепало, например переезжает тот же Холанд в Сити - из Германии в Англию, бабло арабское, паспорт норвежский, вот Райола и оказывает финансовые услуги по проведению восьмизначных сумм между всеми этими юрисдикциями с минимальными издержками
p.s. ну конечно можно попробовать утверждать что мы тут все такие сообразительные а глупый Эрлинг не может найти юриста дешевле чем за 40 млн за пакет документов, такой взгляд на вещи тешит самолюбие, но, боюсь, ставить на это что-то дороже ломаного гроша - плохая затея
а еще алгоритм размера зарплат депутатов, руководителей госкомпаний, журналистов федеральных ТВ-каналов....
клубам в сухом остатке пофигу в целом, если бы в дортмундской клаузе Холанда было написано не "40 лямов Райоле и наше дело куда они пойдут", а "40 лямов лично мне" - это увеличило бы общую цену? нет
экономика футбола страдает в целом от такого явления как трансферы, в эту сторону и предлагает идти Инфантино (реализацию конечно крайне мутную предлагает)
пример - НФЛ, в которой все 32 клуба чудовищно прибыльны и могут вообще жить в тотальном плюсе даже с пустыми трибунами (в отличии от той же Барсы, которая после пары лет пустых ковидных трибун все рычаги передёргала и никак не разгребётся) и никто ни про какие проблемы с ФФП не слышал
а в Штатах просто не покупают игроков за деньги, обмен или драфт-пики - можно, бабло - нельзя