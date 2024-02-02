НХЛ подтвердила турнир без России с участием Канады, США, Швеции и Финляндии в 2025 году. Матча звезд не будет
НХЛ объявила о проведении международного турнира в 2025 году.
В феврале 2025 года состоится турнир Четырех наций с участием четырех национальных команд – Канады, США, Швеции и Финляндии. Россия не указана в списке участников.
Играть будут только хоккеисты НХЛ. Соревнование пройдет в двух городах. Ранее сообщалось, что ими станут Монреаль и Бостон.
НХЛ не будет проводить Матч звезд в следующем сезоне.
В расположении сборных хоккеисты получат возможность провести два тренировочных дня – 10 и 11 февраля. Сам турнир пройдет с 12 по 20 февраля. Каждая команда проведет по три матча в круговом формате.
НХЛ также ранее объявила, что хоккеисты лиги смогут сыграть на Олимпийских играх в 2026 и 2030 годах.